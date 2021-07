Escuadrón Suicida, de David Ayer llegó durante 2016 y su reboot, ese que se estrenará el 5 de agosto, ya estaba confirmado. Aquella producción inicial contó con un elenco importante, encabezado por Will Smith (Will Smith), Jared Leto (Joker) y Margot Robbie (Harley Quinn), y su tráiler fue uno de los que más expectativa generó. Escuadrón Suicida fue, sin duda, uno de los films más esperados durante 2016 y el estreno próximo de El Escuadrón Suicida de James Gunn propicia su recuerdo.

Su recaudación la llevó a ocupar el décimo lugar entre las producciones que más dinero generaron ese año. Lo hizo durante un momento en el que también se estrenaron Capitán América: Civil War (Joe y Anthony Ruso), Rogue One: una historia de Star Wars (Gareth Edwards) y Buscando a Dory (Andrew Stanton), franquicias mucho más estables que el naciente Universo Cinematográfico de DC. Sin embargo, en cuanto a crítica, Escuadrón Suicida dejó un sabor amargo en la boca.

Ese es parte del legado que asume El Escuadrón Suicida, aunque conviene no reconocerla como una secuela directa de la primera. Así lo hizo saber su director y guionista, James Gunn (Guardianes de la Galaxia, 2014 y 2017), durante una entrevista a Empire. A partir de ahí, se entienden algunos cambios en relación con Suicide Squad, sin que esto implique una reconstrucción entera de lo anterior. Una de las incorporaciones más evidentes es Idris Elba. A simple vista podría pensarse que sustituye a Will Smith, pero no. Elba interpretará, en clave protagónica de la película, a Bloodsport.

Sinopsis y tráiler de El Escuadrón Suicida

Referido el punto de la perspectiva del director y guionista, quien no desechó la narrativa ya construida pero tampoco quiso hacer una secuela directa, The Suicide Squad (por su título en inglés) vuelve a reunir a un grupo de villanos para hacer frente a uno más malo que ellos.

Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, volverá a reunir a un grupo de delincuentes con habilidades especiales para una misión que otros no podrían realizar. Esta tarea será realizada en una isla sudamericana que dentro del Universo de DC tiene tradición. Se trata de Corto Maltés, un lugar ficticio que apareció por primera vez en Batman: The Dark Knight Returns (Frank Miller).

El Escuadrón Suicida viajará hasta allá, no de manera muy convencida porque sus miembros terminan siendo manipulados para hacerlo, con el objetivo de destruir la Jotunheim. Esta es una prisión y laboratorio nazi en el que se encuentran distintos presos políticos y donde se realizan múltiples experimentos. Durante la misión aparecerá Starro, una estrella de mar alienígena. En los cómics, este villano es presentado en Brave and the Bold Volumen 1 #28. El personaje fue creado por el histórico Gardner Fox y contó con el dibujo de Mike Sekowsky.

The Suicide Squad describe cómo es el proceso de selección e integración de los distintos villanos y cuenta todo lo que deben hacer para llegar hasta este lugar y enfrentar a este villano.

La expectativa de James Gunn y los nuevos personajes

Como parte del impulso inicial que toda producción necesita o bien porque James Gunn lo cree así, el director definió su propósito al hacer El Escuadrón Suicida: “Realmente, solo quería hacer la mejor película de cómics de todos los tiempos”. Esto lo dijo durante su paso por el Show de Jimmy Kimmel.

A esa frase inicial sumó otra, en la que explica parte de su inspiración y el desarrollo del relato: “El escuadrón suicida está basada en uno de mis libros favoritos de todos los tiempos de John Ostrander sobre un grupo de supervillanos realmente horribles que el gobierno de Estados Unidos utiliza como artillería para Black Ops, enviándolos a misiones suicidas donde la mayoría de ellos mueren”. En este caso, como se explicó antes, este grupo “va a Corto Maltés, una isla ficticia frente a la costa de Argentina, para tratar de detener una sublevación", de acuerdo con el director.

Los personajes confirmados

The Suicide Squad traerá algunos de los personajes que ya se vieron en Suicide Squad e incorporará otros al Universo Cinematográfico de DC.

Bloodsport

Lo interpreta Idris Elba. Este personaje está recluido por disparar una bala de kryptonita a Superman. Nada más y nada menos. Su primera aparición se produjo en el número 4 del Volumen 2 de Superman, editado en 1987. Desde entonces, este antihéroe es acompañado por esa leyenda a la par que su figura aparece en otros relatos.

Peacemaker

John Cena encarna a este personaje. A juzgar por su presencia en el tráiler y por su rol durante la gira de medios de la película, Peacemaker (Pacificador) tendrá un rol importante en el desarrollo de Escuadrón Suicida. Su primera aparición se produjo en Fightin' 5 #40, editado en 1966. Este personaje contará con su propia serie, bajo el guion de James Gunn.

Captain Boomerang

Jai Courtney repite dentro del elenco. Dentro de los cómics de DC, su debut se produjo en Flash #117, editado en diciembre de 1960. ¿Su habilidad? Cuenta con una serie de boomerangs que puede lanzar a placer y con precisión, algo que aplica a otros objetos que convierte en proyectiles.

Ratcatcher 2

Daniela Melchior es la responsable de este personaje. ¿Cuál es su habilidad? Controlar las ratas. Tiene una especial relación con una de ellas, su mascota Sebastián.

Savant

Será interpretado por Michael Rooker. Este personaje, quien dentro de los cómics es personificado por Brian Durli, quiso ser una suerte de Batman pero terminó siendo un pirata informático. De hecho, intentó ganarse la confianza del murciégalo, quien lo rechazó por no ser capaz de cuidar a otros de forma eficiente. El personaje fue presentado en los cómics en Birds of Prey #56, editado en agosto de 2003.

King Shark

Sylvester Stallone es otro de los actores que se suma a El Escuadrón Suicida. Interpretará a King Shark, un híbrido entre hombre y pez. Su habilidad es bastante directa: se come a otras personas. Su aparición en los cómics se produjo por primera vez en Superboy editado en octubre de 1994. Fue pensado por Karl Kesel y dibujado por Tom Grummett.

Blackguard

Es interpretado por Pete Davidson. Este personaje, dentro de los relatos de DC, es conocido como un mercenario que no siempre logra todas sus misiones. Cuenta con un traje especial que le permite utilizar distintas armas y ser efectivo durante los combates cuerpo a cuerpo.

Javelin

Es interpretado por Flula Borg. Se trata de un ex atleta olímpico que puede empuñar jabalinas y lanzarlas como armas. Fue presentado a través de los comics en Green Lantern Vol. 2 #173, editado en febrero de 1984.

Harley Quinn

Margot Robbie repite interpretando a uno de los personajes clave de DC. Luego de su presentación en Suicide Squad y de Birds of Prey (Cathy Yan, 2020), regresa en la producción de James Gunn para volver a dar el toque irreverente que define a este personaje.

El Escuadrón Suicida se estrenará entre el 5 y el 6 de agosto, dependiendo de la ubicación geográfica, en cines y a través de la plataforma de HBO Max.