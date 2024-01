Las nominaciones al Oscar vuelven a dejar a su paso una estela de opiniones encontradas y en esta ocasión, un debate malsonante. Con 8 nominaciones, incluyendo la de mejor película, Barbie, el fenómeno pop del año 2023 se convirtió en una de las grandes triunfadoras de la lista. Pero el éxito supo a poco: la directora Greta Gerwig y la actriz principal, Margot Robbie, se convirtieron en las grandes ausentes de la lista. Lo que provocó un feroz debate en redes sociales y en prensa especializada.

¿Se trata de machismo por parte de los gremios de votantes en la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas? Mucho peor: ¿un desaire histórico hacia un ícono cultural? Las preguntas plantean un escenario agrio que parece menospreciar el trabajo no solo de mujeres, sino, también, de un buen número de actores y talento detrás de cámara. El debate acerca de qué motivó que los responsables de un triunfo mayúsculo, reconocido con todo tipo de categorías, estén ausentes lleva a un punto más duro. ¿Se puede hablar de discriminación inexcusable hacia el contenido o el equipo de producción de Barbie?

No es tan sencillo. Al menos, no se trata de un análisis que pueda llevarse a cabo desde una única perspectiva. Nuestro equipo analizó lo ocurrido y te dejamos las conclusiones sobre lo que se ha convertido en un elemento incómodo al momento de analizar la repercusión del Oscar. ¿Se trata de un extremo complicado de menosprecio a producciones que van más allá de géneros considerados como tradicionales? Lo que deja a su paso el conjunto de interrogantes puede ser determinante, para comprender lo que se verá sobre el escenario el venidero 10 de marzo, durante la entrega de los premios.

Más que machismo, menosprecio a 'Barbie'

Barbie

La discusión acerca de si Barbie fue víctima del machismo imperante en Hollywood, abarca varios elementos complejos. En primer lugar, plantea la reflexión acerca de hasta qué punto la ausencia en la lista de nominados de Margot Robbie y Greta Gerwig, demuestra misoginia. Al menos una discriminación al trabajo de ambas, basadas en su género. Lo que podría repercutir en la forma en que se selecciona las diferentes categorías en la premiación. Según este razonamiento, Barbie se quedó sin el reconocimiento a su dirección y actriz principal, debido a un ninguneo sin matices al trabajo de su elenco y talento detrás de cámara.

En segundo lugar, asume inmediatamente que la ausencia de Barbie se debe a que la cinta se convirtió en una proclama feminista al subtexto de la sátira. Según las voces más airadas, que incluye incluso a la ex candidata presidencial Hillary Clinton y al actor Ryan Gosling, el incómodo olvido tiene relación con la llamada línea dura de la Academia. A saber: la que está sostenida por votantes blancos, norteamericanos y más interesados en el cine tradicional que en experimentos narrativos.

Pero no es tan sencillo. En realidad, la lista de seleccionados de este año, muestra que los diferentes gremios de votantes, se tomaron muy en serio la labor de la diversidad y apertura a nuevos nominados. En el mejor de los casos, en abrir el espectro tanto a mujeres como grupos racionalizados en las diferentes categorías. Y en el caso de la categoría a mejor dirección, de hecho hay una mujer. Justine Triet, el talento detrás de la impactante Anatomía de una caída, se encuentra en la lista de nominadas. También figura en la de guionista. La misma Greta Gerwig, no está ausente del cuadro de seleccionados. Junto a su esposo Noah Baumbach, fue seleccionada para optar al mejor guion adaptado por Barbie.

Confusión en los premios Oscar

La gran queja parece provenir de un hecho concreto. La cinta de Greta Gerwig fue considerada como una de las mejores del año, pero no el trabajo de su directora. Lo que apunta, a una posible discriminación. ¿Es así? En realidad, no es la primera vez que una cinta se considera entre las mejores del año, pero no así el trabajo de su director. En 2021, Dune de Denis Villeneuve, alcanzó 10 nominaciones, lo que abarcó mejor película. Pero ningún reconocimiento a su director.

La situación demuestra la diferencia entre los gremios de votantes que escogen a las nominadas. Para mejor película, todos los agremiados a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tienen la posibilidad de dar su opinión. No es el caso de la mejor dirección, que solo vota el gremio específico relacionado con el rubro. Por lo que perfectamente las sensibilidades y puntos de vista acerca de las producciones en contienda son del todo distintas.

De modo que, ¿hay machismo y misoginia en la ausencia de Greta Gerwig? La respuesta es que no. O al menos, no directamente relacionado con el tema de Barbie y sus implicaciones acerca del producto cultural en el que ahora mismo se ha convertido.

¿Por qué Ryan Gosling sí y Margot Robbie no?

Sin embargo, la queja generalizada sobre la ausencia de Margot Robbie en la categoría de mejor actriz viene porque a su contraparte masculina, Ryan Gosling, sí que se le ha reconocido por parte de la Academia. No es algo extraño, decenas de veces se nomina al Oscar a un intérprete secundario pero no al protagonista. Eso únicamente ensalza la labor de quien consigue hacer de un personaje más pequeño algo memorable. Y es innegable que Gosling lo ha hecho con Ken. Ha dado la vuelta radicalmente al concepto que se tenía de este muñeco con una gracia y un esfuerzo encomiables. Una revisión extraordinaria de la masculinidad desde el humor.

Pero eso no hace que la crítica a la Academia sea menos lícita. No deja de ser paradigmático que en una película con un mensaje como el de Barbie se haya dado más valor al trabajo de él que al de ella. Y puede que sea ahí donde sí radique un machismo estructural a los Oscar y a esos académicos chapados a la antigua. Desde siempre, y no solo en el cine, a las mujeres se les ha exigido un grado de excelencia mucho más riguroso que a los hombres para destacar.

En un caso como Barbie, no se puede decir que el trabajo de Robbie no sea bueno. De hecho, es extraordinario. Como lo es el de Gosling. Pero es que, de base, a ella se la ha juzgado con unos criterios mucho más exigentes que a él. Se trata de Margot Robbie, sabemos que es buena actriz y, además, físicamente da el prototipo de Barbie. Que llevara a cabo una actuación tan brillante como la que demuestra es algo que la gente asumía que "debía ocurrir". Por desgracia, no sorprende, tenía que ser así. La intérprete partía ya desde ese punto. Por eso, a pesar de las innumerables capas de profundidad que aporta a la deconstrucción del personaje, su alcance y trascendencia están mucho más acotados que los de él a ojos de la sociedad.

¿Problema de la Academia o problema social?

¿Qué más podía hacer Robbie para que su trabajo fuera igual de bien recibido que el de Gosling? Nada, porque ambos lo bordan. Pero como los criterios y los puntos de partida desde los que se les juzga no son iguales, uno ha tenido el premio de la nominación al Oscar y la otra no. En este caso no parece que haya sido cosa de ensañamiento contra su trabajo o un prejuicio previo contra Barbie. Es algo más profundo que, por fortuna, la sociedad poco a poco va corrigiendo. Pero también es una situación que demuestra que sigue habiendo camino por recorrer.

Como también es largo el sendero que debe recorrer la Academia con sus ideas preconcebidas hacia ciertas producciones. El esfuerzo de los últimos tiempos por mostrarse aperturista con nuevas miradas es encomiable. Pero cuando cineastas de la talla de Oliver Stone catalogaron Barbie de “ridícula” antes incluso de que se estrenara y de poder verla, queda claro que todavía hay muchas cosas que deben cambiar dentro de la organización.

El director pidió perdón hace unos días y aseguró que, tras verla, su opinión ha cambiado y que la valora positivamente. Pero, como él, tantos otros académicos se acercaron a ella con un recelo previo injustificado. Para la sociedad occidental en general quizá no sea una película adelantada a su tiempo. Incluso algunos aseguran que llega tarde y que sus temáticas ya están superadas y desfasadas. Pero, desde luego, para los Oscar sí que parece haber llegado demasiado pronto.

