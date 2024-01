Margot Robbie ha sido el inconfundible rostro de 2023 gracias a Barbie. La actriz ha protagonizado la película más taquillera del año, dándole una relectura completa a la legendaria muñeca de Mattel.

Desde su estreno, las imágenes y pósteres con su rostro han aparecido por todas partes, tanto en internet como en periódicos, revistas, programas de televisión y carteles por las calles. Y todavía queda un tiempo hasta que la temporada de premios acabe. Pero la intérprete reconoce que va a tener que parar y tomarse un descanso.

Y es que en una entrevista concedida a Deadline, Margot Robbie ha sorprendido a propios y extraños anunciando que va a dejar de actuar de manera momentánea. Es consciente de que podría llegar a saturar al público y provocar rechazo, lejos del cariño que ahora se le tiene. "Creo que probablemente todo el mundo esté harto de verme por ahora. Seguramente debería desaparecer de las pantallas por un tiempo", explica la actriz, que en la última década se ha convertido en una de las caras más reconocibles de Hollywood.

"Sinceramente, si hiciera otra película demasiado pronto, la gente diría: '¿Ella otra vez? Acabamos de pasar un verano entero con ella. Ya la habíamos superado.' No sé qué haré a continuación, pero espero que falte un tiempo", sentencia. De esta forma, Margot Robbie confirma que no tiene intención de volver actuar en los próximos meses. Eso sí, no cierra la puerta a ningún proyecto o propuesta que pueda llegar. "Estoy al tanto de un par de cosas, pero todavía no hay nada concreto", sugiere.

En cualquier caso, aunque no vaya a ponerse al frente de la cámara, la intérprete matiza que no se aleja del cine. Y es que ser actriz no es su único trabajo en la industria. "Todo el mundo me dice: '¿Te estás tomando un descanso?' Y yo les digo: 'Sabes que soy productora, ¿verdad? No tenemos descansos', bromea.

Entre sus obras más destacadas, además de varias de las películas que ha protagonizado, están Una joven prometedora, Saltburn o las series La asistenta y Dollface. De cara al futuro más inminente, Margot Robbie tiene en marcha Naughty, dirigida por Olivia Wilde; My Old Ass, de Megan Park; y Tank Girl, de Miles Joris-Peyrafitte. Además, también produce la película de Ocean's Eleven que sí que protagonizará.

El parón de Margot Robbie

Como actriz, el mencionado filme de Ocean's Eleven es el único proyecto que Robbie tiene marcado en el calendario. Eso sí, la cinta aún está en sus primeras fases, por lo que aún falta tiempo para que se lleve a cabo. "Para ser honestos, no hemos publicado nada porque es demasiado pronto. Sobre si terminará siendo lo siguiente que haga, no lo sé. No lo creo. Es un proyecto bastante grande y hay ciertos aspectos logísticos que tenemos que programar", cuenta.

Así las cosas, lo cierto es que Margot Robbie lleva sin pisar un set de rodaje desde hace más de un año. "La producción es 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero en lo referido a la actuación, este es el tiempo más largo que he estado sin actuar en un set, porque terminamos Barbie en octubre de 2022. Ya ha pasado más de un año desde que estuve en un set como actriz y, aparte del COVID, es la primera vez que me sucede", revela. Una racha que, de acuerdo a sus palabras, parece que se prolongará.

