Barbie 2 lleva meses siendo el deseo y reclamo de miles de fans de la película original en todo el mundo. El proyecto de Greta Gerwig protagonizado por Margot Robbie es la cinta más taquillera de 2023. El fenómeno de la fiebre rosa invadió las salas de cine durante meses. Y ayudó enormemente a sanear las arcas de Warner Bros. Por ello, en términos de rentabilidad no era descabellado plantear una secuela. Sin embargo, la actriz principal ha dejado muy clara su postura al respecto.

Robbie ha concedido una entrevista a Associated Press en la que ha hablado sobre lo que ha supuesto el filme basado en la muñeca de Mattel. Y, a su vez, ha expuesto su opinión acerca de la hipotética Barbie 2. Por lo que parece, no tiene ningún interés en llevarla a cabo. "Creo que pusimos todo nuestro esfuerzo en esta película. No la hicimos para que se convirtiera en una trilogía ni nada así", afirma la intérprete. Toda una declaración de intenciones.

"Greta lo dio todo en esta película, así que no puedo imaginar qué sería lo siguiente", añade a su reflexión. Y es que Robbie está muy orgullosa de los logros que han conseguido con un filme como este. "Yo diría que lo más importante para mí es que las películas originales aún pueden ser grandes éxitos en taquilla. No es necesario que sea una secuela, una precuela o un remake para que triunfe. Puede ser algo totalmente original. Todavía se le puede dar un gran presupuesto a algo así", celebra la actriz de Barbie.

¿Posibilidades de Barbie 2?

En una situación como la que vive actualmente la industria, Barbie es un hito que muy pocos podían haber pronosticado unos meses atrás. En los últimos años, todos los grandes éxitos han pertenecido a franquicias o han sido adaptaciones y remakes de proyectos ya consolidados.

Por eso, el triunfo de Barbie ha supuesto un golpe de efecto fundamental en Hollywood. Además, ha roto con el cliché de que las películas protagonizadas por mujeres solo interesan al sector femenino del público. "Solo porque haya una protagonista femenina no significa que no vaya a triunfar en todas partes, una idea equivocada que mucha gente todavía tiene. Así que es muy importante que a Barbie le fuera bien. Además de ser agradable, era muy importante que le fuera bien para que, en el futuro, la gente tenga otras ideas originales a las que se les dé el presupuesto para realizarlas adecuadamente", concluye Robbie.

Si la actriz ha asegurado que el plan era hacer una única película y no estirar el chicle con secuelas o precuelas, la propia directora desvelaba lo mismo meses atrás. "En este momento, he dado todo lo que tengo. Al terminar cada película siento como si nunca fuese a tener otra idea, siempre he hecho lo que he querido. No me gustaría destruir el sueño de nadie, pero actualmente no tengo absolutamente nada", confirmaba Gerwig en una entrevista concedida a The New York Times el pasado mes de julio.

Hay que señalar que la última palabra sobre Barbie 2 no es ni de Gerwig ni de Robbie, sino de Warner Bros. y Mattel. Ambas artistas podrían negarse a regresar, pero eso no impediría que las compañías buscaran a otras personas para sustituirlas. Y es que, por suerte o por desgracia, la maquinaria de Hollywood es imparable, por lo que es muy factible que los ejecutivos del estudio estén buscando la manera de continuar subidos en el éxito de la legendaria muñeca.

