Llegó uno de los días más esperados por la industria del cine. A partir de este 20 de julio de 2023 es posible ver en muchas salas del mundo Oppenheimer y Barbie, dos producciones que se han llevado buena parte de la atención mediática durante los últimos meses. A propósito del estreno de esta última, protagonizada por Margot Robbie, hay una pregunta sobre la mesa: ¿se estrenará Barbie 2 en algún momento?

Desde hace varios años hasta la actualidad, la industria del entretenimiento viene apostando por la construcción de universos cinematográficos. Se trata de lograr que el espectador entre en una trama con múltiples capas, que en este caso se trata de películas, secuelas directas a una producción o spin-off asociados. ¿Qué ocurre con Barbie, la cinta dirigida por Greta Gerwig? Es un largometraje repleto de opciones para adaptar nuevas historias.

Tanto la directora como la protagonista no cierran las puertas a otros proyectos relacionados con Barbie. Sin embargo, ambas están más enfocadas en que a esta primera entrega le vaya de buena manera antes que en visualizar escenarios que no dependen de ellas. A continuación, compartimos lo que han dicho hasta ahora sobre la posibilidad de ver Barbie 2.

¿Habrá Barbie 2?

Barbie se presenta en cines como una crítica al mundo del materialismo, al consumismo y a una industria del entretenimiento que, en algunos aspectos, se ha pervertido. Cada uno de esos tópicos podría tener a su propia protagonista. Conviene recordar que Mattel, la empresa fabricante de las muñecas, ha creado tantas Barbies como se puedan imaginar. Pero esto no basta para abordar un proyecto cinematográfico.

En declaraciones a Time, esto fue lo que Margot Robbie dijo sobre una posible secuela de Barbie: “Podría ir en un millón de direcciones diferentes desde este punto. Pero creo que caes en una trampa si intentas preparar una primera película mientras también planeas las secuelas”.

Por su parte, al ser consultada por ET sobre Barbie 2 o algún spin-off, Greta Gerwig dijo: "Honestamente, solo estoy concentrada en el estreno de esta cinta, cruzando los dedos de manos y pies [para que funcione]. Luego, veremos qué sucede después de eso". A finales de noviembre de 2022, la directora respondió una pregunta de Variety acerca de si Barbie era el comienzo de una franquicia. Al respecto, comentó: “No lo sé. Sin duda sería emocionante si lo fuera”.

Ese es el escenario. Existen tramas que pueden ser desarrolladas y está la intención de dos de las principales figuras del proyecto. Pero, hasta ahora, no hay nada confirmado en relación Barbie 2 o algún spin-off vinculado. Un aspecto a tener en cuenta es la huelga de guionistas y de actores que está atravesando Hollywood en la actualidad. Mientras los gremios no alcancen un acuerdo con los estudios, lo más probable es que no se produzcan nuevos anuncios sobre otros largometrajes.

