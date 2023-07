Comenzó la huelga de actores en Hollywood. El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) votó por unanimidad a favor de la medida, durante la mañana de este 13 de julio de 2023. Esto se produce luego de cuatro semanas de negociaciones entre esta organización y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés). Este es el primer paro laboral de esta asociación desde 1980.

La huelga de actores, que comenzará de manera formal desde el primer minuto de la medianoche de este 14 de julio de 2023, ocurre en un momento en el que Hollywood y su industria del entretenimiento atraviesan un paro de guionistas que inició el pasado 2 de mayo. Ambas medidas de fuerza comparten puntos en común en los reclamos hechos a la AMPTP. Este escenario tensa aún más las relaciones entre las organizaciones, desgastadas por discusiones que, llegado el momento, no derivaron en ninguna conclusión satisfactoria.

Dentro del SAG-AFTRA hay 160 mil intérpretes afiliados. La decisión tomada por el sindicato implica que ninguno de estos miembros debería seguir trabajando en las producciones de las que forman parte; al menos no hasta que el conflicto alcance una negociación que sea aceptada por todas las partes involucradas.

¿Cuál es el conflicto entre los actores y las productoras de Hollywood?

En la Alianza de Productores de Cine y Televisión se encuentran agrupadas plataformas de streaming y estudios, incluyendo a: Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony y Warner Bros. Discovery. Según un comunicado emitido este jueves 13 de julio de 2023 por la SAG-AFTRA, firmado por Fran Drescher, presidenta del sindicato de actores, ambos gremios estuvieron negociando un nuevo acuerdo laboral entre el 7 de junio y el 12 de julio de 2023.

Luego de ese lapso —siempre de acuerdo con el comunicado del SAG-AFTRA—, “[la AMPTP] sigue sin estar dispuesta a ofrecer un trato justo sobre los temas clave. (...) Debido a esto, hemos convocado una reunión con nuestra Junta Nacional esta mañana para votar sobre una orden de huelga”.

De esa reunión salió la decisión que ya es oficial: una huelga del sindicato de actores. Durante la rueda de prensa en la que se anunció la medida, Fran Drescher dijo: "Todo el modelo de negocio ha cambiado por el streaming, la digitalización [de contenidos] y la inteligencia artificial. Este es un momento histórico. (...) Esto es serio y va a impactar a todas las personas involucradas [en las distintas áreas del sector del entretenimiento]".

A continuación, compartimos toda la rueda de prensa:

¿Qué reclama el sindicato?

En el comunicado, la organización detalló sus principales puntos de preocupación. Estos sirven, desde su punto de vista, de justificación para la huelga de actores de Hollywood:

Aumento de salarios.

Mejoras en la compensación de los derechos de imagen, en relación con la explotación de estos a través de las plataformas de streaming.

Revisión del uso de la inteligencia artificial en las producciones. En el comunicado esta es descrita como “una amenaza existencial para las profesiones creativas y todos los actores e intérpretes merecen un lenguaje contractual que los proteja de que se explote su identidad y talento sin consentimiento y pago”.

La postura de la Alianza de Productores de Cine y Televisión

Luego de conocerse que la representación de los intérpretes abandonaba la mesa de negociación, el organismo en que se agrupan los estudios y plataformas de streaming indicó estar “profundamente decepcionado”. De acuerdo con Reuters, la Alianza de Productores señaló haber ofrecido "aumentos salariales y residuales históricos", junto con "una propuesta innovadora de inteligencia artificial que protege las imágenes digitales de los actores".

Desde la perspectiva de esta organización, "en lugar de seguir negociando, SAG-AFTRA nos ha puesto en un curso que profundizará las dificultades financieras de miles de personas que dependen de la industria para su sustento". Tras la ruptura de las conversaciones para alcanzar un acuerdo, Bob Iger, director ejecutivo de Disney, declaró a la CNBC: "Este es el peor momento del mundo para adherirse a esa interrupción". Esto lo dijo luego de comentar que el sector viene recuperándose luego de las pérdidas debido a la pandemia por la COVID-19.

lan deng en Unsplash

Una huelga de guionistas y actores al mismo tiempo por primera vez en 63 años

La última vez que una huelga de guionistas y actores se produjo al mismo tiempo en Hollywood fue en 1960. El de los guionistas inició el 2 de mayo de 2023, cuando anunciaron la medida de fuerza. Sus reclamos son similares a los antes mencionados:

Salarios más altos

Mayor participación en las ganancias derivadas de la distribución del contenido a través de internet

La última vez que Hollywood atravesó una huelga de guionistas fue en 2007. En aquella ocasión, este se sostuvo durante 100 días. El conflicto entre esta organización y la Alianza de Productores de Cine y Televisión se estima que derivó en pérdidas de aproximadamente 2.000 millones de dólares para la industria.

Las consecuencias de la huelga de actores y guionistas

Como ya ocurre, debido a la huelga de los guionistas, las series y películas producidas por estudios de Hollywood están sufriendo parones y retrasos. Esto repercute de forma directa en las fechas de estreno en cines y plataformas de streaming. Además, puede que una parte de los afiliados a cada gremio sufra, desde un punto de vista económico y emocional, la reducción de trabajo.

Aunque es cierto que quizá las principales figuras actorales de Hollywood no sientan un impacto significativo en sus finanzas, no es la realidad para todas las personas que trabajan en el sector. Quienes estén afiliados a este gremio, no deberían participar en ninguna de las actividades asociadas con la industria, desde la promoción de producciones hasta labores de rodaje.

La huelga de actores y guionistas en Hollywood podría derivar en un cambio significativo para la industria. Tanto los intérpretes como los autores insisten en revisar la compensación de la explotación de su trabajo a través de los servicios de streaming, pero también entró en juego la inteligencia artificial. No parece probable que el auge de esas dos tendencias vaya a detenerse en los próximos años. El acuerdo que en algún punto puedan alcanzar, podría repercutir en las próximas generaciones interesadas en este campo laboral.

