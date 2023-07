Tras el anuncio de la película y, sobre todo, de una sensacional campaña de marketing, las expectativas con Barbie estaban por todo lo alto. Ahora, tras su estreno, estas se han cumplido. El filme dirigido por Greta Gerwig ha arrasado en taquilla y se ha convertido en uno de los fenómenos del año. Por ello, muchos vaticinaban que desde Warner Bros. se daría luz verde a una secuela muy pronto. Sin embargo, la cineasta ha confirmado que no entra en sus planes.

Con tan solo una semana en cines, Barbie ha superado los 400 millones de dólares de recaudación. Además, junto al estreno de Oppenheimer, ha llevado a la industria de las salas de exhibición a un punto similar a las cifras prepandemia. Por ello, Gerwig ha concedido una entrevista a The New York Times en la que se ha mostrado tremendamente agradecida por el apoyo masivo del público. “Estoy asombrada. De verdad, no tengo palabras. Es increíble ir por la calle y ver a la gente vestida de rosa”, comenta la directora.

Pese a todo, Gerwig reconoce que, en su opinión, el trabajo ya está hecho. Por ello, cuando le preguntan si ve posible que Barbie dé paso a una franquicia, su respuesta es tajante. “En este momento, he dado todo lo que tengo. Al terminar cada película siento como si nunca fuese a tener otra idea, siempre he hecho lo que he querido”, comienza su reflexión. “No me gustaría destruir el sueño de nadie, pero en actualmente no tengo absolutamente nada”, sentencia.

Con estas palabras, Gerwig certifica que no ve posible hacer Barbie 2, al menos en el corto plazo. Pese a haber creado un universo cinematográfico muy rico a nivel visual y narrativo, considera que la historia que había que contar ya se ha llevado a la pantalla. Algo que contrasta con el sentir general de la industria, donde incluso el protagonista de Oppenheimer, Cillian Murphy, se ha postulado para dar vida a otro Ken. En cualquier caso, si finalmente el estudio decida embarcarse en el proyecto, todo apunta a que deberá ser sin Gerwig en el guion y la dirección.

Barbie, fenómeno mundial

Una de las grandes virtudes de Barbie que explican su rotundo éxito en taquilla es su capacidad para conectar con distintos sectores de la población en todo el mundo. La cineasta explica que está recibiendo una gran cantidad de elogios por parte de todo tipo de personas, incluso de chicos adolescentes. “Mi hermano, su hijo y su mujer fueron a verla en Sacramento y me mandaron una foto. Después me mandaron un mensaje diciendo que su hijo mayor iba a volver a verla al día siguiente con sus amigos. Chicos de 15 y 16 años de Sacramento me han enviado mensajes diciendo: ‘¡Es genial! ¡Nos ha encantado la broma del Porsche!’ Son cosas que te hacen sentir increíble. Nunca me había pasado algo así”, expone en la entrevista.

Además, la fiebre rosa por Barbie ha traspasado todas las fronteras, convirtiéndose en la película más vista de la semana prácticamente en todos los países en los que se ha estrenado. “Mi productor, David Heyman, me envió un correo electrónico de alguien que vive en una pequeña ciudad escocesa. Allí hay unos cines que ha tenido problemas y se habían agotado las entradas de todos los pases de Barbie del fin de semana. Él decía: ‘¡La ciudad entera está yendo al cine!’”, comenta emocionada Gerwig. En España, la película se convirtió en el mejor estreno del año en su primer fin de semana y ya ha superado los 11,5 millones de euros.

