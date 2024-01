Los Premios Oscar 2024 ya han anunciado todas sus nominaciones. Tal y como se esperaba, Oppenheimer ha arrasado, acumulando 13 candidaturas y confirmándose como la favorita. Detrás, el resto de grandes filmes del año. Pobres criaturas ha conseguido hasta 11 nominaciones. Los asesinos de la luna se ha hecho con 10. Y Barbie ha sumado un total de 8. Sin embargo, como en cada edición, ha habido sorpresas muy destacables (como esa española Robot Dreams en animación) y ausencias demasiado dolorosas.

La Academia de Hollywood nunca contenta a todo el mundo. Y aunque este 2024 ha sido un año en el que se ha seguido el plan que se anticipaba, los Oscar se han dejado por medio a un buen puñado de películas y personalidades de la industria que bien merecían su reconocimiento. Empezando, claro está, por la inexplicable falta de Margot Robbie, la protagonista de Barbie. Estas han sido las ausencias más importantes de los premios.

Margot Robbie

Como decimos, el año 2023 cinematográfico no se puede explicar sin Barbie. La película ha sido toda una revolución, siendo incluso la más taquillera del curso y, también, de toda la historia de Warner Bros. Gran parte de la culpa la tienen sus protagonistas. Ryan Gosling sí que ha sido nominado al Oscar a Mejor actor de reparto, pero Margot Robbie no ha sido considerada para Mejor actriz protagonista. La presencia de él frente a la ausencia de ella es, de hecho, una espectacular ironía de que el mensaje del filme sigue siendo muy necesario. La intérprete no solo merecía estar entre las candidatas, es que debería ser una de las tres grandes favoritas junto a Emma Stone y Lily Gladstone. Al menos, Robbie sí que está nominada en la categoría de Mejor película con el filme, pues es una de sus productoras.

Greta Gerwig

El otro gran ninguneo a Barbie ha venido con su directora. La Academia tampoco ha considerado que la cineasta encargada de la película más comentada del año merezca estar entre los cinco nominados al Oscar. Greta Gerwig sí que estará en la ceremonia como candidata a Mejor guion adaptado (que no original únicamente por basarse en una muñeca preexistente). Pero sus sensacionales las labores detrás de las cámaras no han sido suficientes para que los académicos la tengan en consideración. Desde luego, Barbie merecía mucho más, pues ni siquiera pasó el corte en Mejor maquillaje y peluquería, por ejemplo.

Leonardo DiCaprio

En el apartado de actores protagonistas, Leonardo DiCaprio ha recuperado su triste tradición de ser ignorado por la Academia. En este caso ni siquiera ha llegado a ser nominado. El actor de Los asesinos de la luna parecía que iba a ser el favorito cuando se estrenó la película. Pero poco a poco ha perdido peso y, al final, se ha quedado fuera de la lucha por el Oscar. Sorprendente, pues en la mayoría de grandes premios al menos sí que fue candidato.

Saltburn

Saltburn, la película de Emerald Fennell, no era una de las grandes propuestas del año. Irreverente y rompedora, tenía bastantes lagunas, en eso todo el mundo está de acuerdo. Pero lo llamativo es que se ha ido de las nominaciones a los Oscar de vacío. En los Globos de Oro y en los BAFTA sí que fue una de las finalistas en varias categorías, entre ellas Barry Keoghan como Mejor actor o Rosamund Pike como Mejor actriz de reparto. Parece que para conseguir la estatuilla dorada de la Academia hace falta algo más.

Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar era una de las grandes esperanzas españolas en estos Oscar. Su cortometraje Extraña forma de vida, protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, ha gustado bastante por cómo lleva el western a su terreno. Por desgracia, los académicos no han salido tan emocionados de verlo y han dejado al genio manchego sin una nueva nominación que habría sido muy celebrada.

Penélope Cruz

La otra española olvidada es Penélope Cruz. No partía como favorita, ni mucho menos. Pero en varias quinielas sí se colaba entre las candidatas a Mejor actriz por su papel en Ferrari. La película de Michael Mann ha acabado yéndose sin ninguna nominación, algo que ha podido pesar para que otras intérpretes adelanten a Cruz en la carrera para llegar a la gala de premios. Una lástima, aunque a buen seguro no será la última oportunidad que tenga de salir nominada.

Greta Lee

Vidas pasadas ha logrado una meritoria nominación en Mejor película. La querida cinta que tantísimo ha gustado a crítica y público, sin embargo, no ha podido meter tampoco a su protagonista, Greta Lee, entre las finalistas. Su mirada, que a la vez transmite alegría, dolor y melancolía, parecía ser una de las mejores interpretaciones del año. Para su desgracia, se queda sin el premio final de llegar a los Oscar.

Secretos de un escándalo

Secretos de un escándalo es otra de esas películas que a buen seguro esperaba mucho más de estas nominaciones a los Oscar. Sobre todo para su reparto. Ni Natalie Portman, ni Juliane Moore, ni Charles Melton han conseguido salir candidatos para los premios de la Academia. Hasta ahora, la cinta llevaba una buena trayectoria en la temporada, por lo que las ausencias en los Oscar han sido un inesperado revés.

Super Mario Bros.: La película

En el terreno de la animación, había quienes confiaban en que Super Mario Bros.: La película, diese la campanada y se situara entre las nominadas. Finalmente, no ha sido así. A pesar de ser la cinta animada más taquillera del año, y la segunda a nivel global solo por detrás de Barbie (y por delante de Oppenheimer, por ejemplo), a la Academia los números parecen darle igual en según qué casos. El cómico fontanero italiano se tendrá que conformar con champiñones y estrellas, pues el Oscar no será posible.

Fantasia Barrino

La ganadora del Grammy Fantasia Barrino protagoniza El color púrpura, película de la que se ha hablado bastante en el tramo final del año. Su papel ha sido ampliamente celebrado. Incluso ha sido nominada a los BAFTA y al Globo de Oro. Pero, una vez más, los Oscar se han salido del carril marcado y han decidido dejarla fuera de la lucha por la estatuilla. Una pequeña mancha en un historial hasta ahora prácticamente impecable para el trabajo sensacional de la artista.

Desconocidos

Otra de las ausencias más dolorosas es Desconocidos, la cinta británica de Andrew Haigh. La película había gustado a rabiar, con seis nominaciones a los BAFTA. Pero los Oscar no le han concedido ninguna. Ni siquiera a su actor, Andrew Scott, que ofrece una de sus interpretaciones más impresionantes y emocionales junto al siempre certero Paul Mescal. El intenso filme era buen material para la Academia, pero en un año tan potente se han preferido otras propuestas.

La vida de Michael J. Fox

En la categoría de Mejor película documental sorprende que la Academia no haya nominado La vida de Michael J. Fox. Había recibido siete nominaciones en los Emmy, ganando además el premio de Mejor documental. Poco a poco parecía colocarse como una de las grandes favoritas para el prestigioso galardón. Pero la Academia no lo ha debido de tener tan claro y la ha dejado fuera de la batalla por el Oscar.

