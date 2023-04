La película de Super Mario Bros ha batido su primer récord y se perfila a convertirse en una de las más taquilleras. De acuerdo con Deadline, el film de Illumination y Universal recaudó 377 millones de dólares durante su primer fin de semana. Con ello no solo se convirtió en el mejor estreno de una película basada en un videojuego, sino también de una cinta animada.

Según las cifras de BoxOfficeMojo, Super Mario Bros. La película obtuvo $204.628.865 de dólares en Estados Unidos, equivalente al 54,2% de los ingresos totales. La taquilla internacional se colocó en $173.000.000, lo que da un total de $377.628.865 de dólares. Las cifras son impresionantes para una película basada en un videojuego, superando a otros films como Detective Pikachu y Sonic 2.

En el campo de las cintas animadas, Super Mario Bros. La Película le robó el récord de estreno a Los Increíbles 2, de Disney y Pixar, así como también a Frozen 2 de Disney. Otro punto a estacar es que también superó a Ant-Man y la Avispa: Quantumania con mejores ingresos en su apertura. El film de Marvel no solo se quedó corto en su objetivo de impulsar la Fase 5, sino que apenas recaudó la mitad de lo que ha conseguido Mario y sus secuaces.

Super Mario Bros. La Película también superó a Batman v Superman y Fast 7, que se estrenaron durante la semana de Pascua. La adaptación a la pantalla grande del popular videojuego ha resonado entre la audiencia, quien le otorga un 96% en Rotten Tomatoes. En contraste, la crítica especializada le da un 56%, principalmente las personas amargadas que prefieren ver tres horas del Irlandés o alguna película aburrida de Eslovenia.

Super Mario Bros y el futuro de las películas basadas en videojuegos

Super Mario Bros. La película va camino a convertirse en la mejor adaptación de un videojuego a la pantalla grande

Los récords de Super Mario Bros. La Película no solo son buenas noticias para Illumination, quien en años anteriores consiguió cifras estratosféricas con Minions y Mi Villano Favorito 2. Los ingresos millonarios demuestran el buen momento por el que pasan las adaptaciones de un videojuego, un fenómeno que también se replica en el campo del streaming.

Si bien existen fiascos como Uncharted o Halo, cintas como Sonic 2, Detective Pikachu y la serie de The Last of Us son ejemplos de lo que se puede lograr cuando se combina un buen presupuesto con gente experimentada. Empresas como Sony han visto el potencial de expandir sus propiedades intelectuales a otros medios. Las próximas en aterrizar en la pantalla chica serán Horizon Zero Dawn (Netflix) y God of War (Amazon), mientras que Gran Turismo llegará a los cines de la mano de Neill Blomkamp.

Otra película que busca una segunda oportunidad es Street Fighter. Tras el descalabro de La Última Batalla, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, Capcom decidió probar suerte nuevamente y se apoyará en Legendary para producir un nuevo film. Los creadores del popular juego de peleas saben que deben mantenerse fieles al material de origen, por lo que se involucrarán de lleno en el proyecto.

Si los estudios saben explotar las cualidades de los videojuegos, es probable que veamos más adaptaciones taquilleras. En lo que ese momento llega, Super Mario Bros. La Película mantendrá el primer lugar en la lista de estrenos más exitosos.

