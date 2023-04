Una nueva película de Street Fighter está en desarrollo y vería la luz en un futuro no muy lejano. Un reporte de Deadline confirmó que Legendary Entertainment, la productora detrás de éxitos como Dune, Interestelar y la trilogía de The Dark Knight, compró los derechos para producir una película live-action basada en el popular juego de peleas.

Aunque los detalles son escasos, se sabe que Legendary también desarrollará series de TV de Street Fighter. La productora quiere aprovechar el buen sabor de boca que nos dejó la adaptación de The Last of Us a la pantalla chica. Para asegurar la calidad de los proyectos, Capcom tendrá injerencia directa como coproductor en cada uno de ellos.

Por ahora se desconoce quién será el director o el guionista encargado de adaptar el juego a la pantalla grande. Tampoco se sabe quiénes serán los actores o la historia que abarcará la película. Capcom está ultimando detalles para el lanzamiento de Street Fighter 6, el capítulo más reciente de la saga que debutará el 2 de junio en PC y consolas.

La confirmación de una nueva película live-action se da a casi 30 años del estreno de Street Fighter, el film de Steven de Souza estelarizado por Jean-Claude Van Damme, Raúl Julia y Ming-Na Wen. Si bien es considerada como una de las peores adaptaciones de un videojuego, la cinta es un deleite gracias a la actuación de Julia como M. Bison. El célebre actor puertorriqueño confesó antes de morir que aceptó el papel de villano debido a que sus hijos eran aficionados del videojuego.

¿Debería entusiasmarnos una película de Street Fighter con actores reales?

La serie The Last of Us de HBO es el ejemplo perfecto de una buena adaptación

Tras el éxito de The Last of Us, algunos pensarían que es el mejor momento para probar suerte con Street Fighter. La tecnología y los efectos especiales han avanzado lo suficiente como para ejecutar hadoukens a diestra y siniestra. Sumado a eso, el estudio japonés estará involucrado en el desarrollo y producción de todos los proyectos.

No obstante, debemos considerar que Capcom fue responsable de los dos fracasos anteriores. En Street Fighter de 1994, el estudio confió el proyecto a Steven de Souza, un guionista con experiencia de sobra en películas de acción gracias a Die Hard. Commando y 48 Hrs. Al director no le interesaba desarrollar un film de artes marciales, sino una mezcla de Star Wars y James Bond. Si a eso añadimos que Capcom se gastó todo el presupuesto en contratar a Julia y Van Damme, tendremos una idea de por qué la cinta estaba destinada al fracaso.

Años más tarde, Capcom probó suerte con Street Fighter: La Leyenda de Chun-Li, una película enfocada en la peleadora china. La idea de hacer coincidir el estreno de la cinta con Street Fighter IV no resultó bien para el estudio. La película fue un fracaso en taquilla, recaudando apenas 11 millones de dólares.

The Last of Us es un caso de éxito, pero también existe Halo

Los tiempos cambian y aunque parece que las empresas se esmeran en respetar la adaptación de su propiedad intelectual, todavía vemos excepciones. Un caso para el análisis es Halo, la serie de Paramount Plus que se enfoca más en los conflictos existenciales (y las nalgas) de Master Chief. Los creadores decidieron salirse del canon para explorar elementos que a nadie le importan, dejando de lado lo que hace grande al videojuego.

Otra serie que cae en estas prácticas es The Witcher. Tras el éxito de la primera temporada, los guionistas decidieron que era mejor seguir sus instintos que basarse en los libros de Andrzej Sapkowski. Esto molestó a la audiencia y al mismo Henry Cavill, quien no renovó su contrato por más temporadas y pasó la estafeta a Liam Hemsworth.

Si Capcom consigue eludir el pensamiento de la vieja escuela y se enfoca en las claves de su franquicia, la película de Street Fighter podría convertirse en el próximo gran éxito.

También en Hipertextual: