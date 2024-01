La edición número 81 de los Globos de Oro ya se ha celebrado. Las mejores películas y series de 2023 han competido por levantar la estatuilla en una de las galas más importantes de toda la temporada de premios. Como una suerte de antesala de los Oscar, estos galardones han confirmado cuáles son las producciones más potentes y cuáles van perdiendo fuerza con el paso de las semanas. Algo muy a tener en cuenta en un año en el que ha sucedido el fenómeno Barbenheimer y en el que series nuevas como The Last of Us han coincidido con el final de gigantes como Succession.

Esta nueva entrega de los Globos de Oro ha vuelto a tener lugar en el tradicional The Beverly Hilton en Beverly Hills. Allí acudieron todas las estrellas del momento. Desde Margot Robbie hasta Martin Scorsese, pasando por Cillian Murphy o Christopher Nolan. Al final de la noche, los premios han estado muy repartidos tanto en cine como en televisión. Una buena muestra de que la competencia este año ha sido muy notable, con numerosas películas y series muy bien valoradas.

Sin embargo, sí que hay grandes triunfadoras. En el lado del cine, Oppenheimer se ha confirmado como la gran apuesta a batir. El filme de Christopher Nolan ha conseguido el premio en cinco categorías. En la pequeña pantalla todo ha seguido el orden lógico de los acontecimientos. Succession ha vuelto a ser la vencedora con su temporada final. La serie de Jesse Armstrong ha alzado cuatro premios. A nivel español ha destacado la presencia de J. Bayona en los Globos de Oro con La Sociedad de la Nieve. Nominada a Mejor película de habla no inglesa, sin embargo, no ha conseguido vencer a Anatomía de una caída.

Cillian Murphy en una escena de Oppenheimer (2023)

Ganadores de los Globos de Oro 2024 en las categorías de cine

Mejor película dramática

Maestro, de Bradley Cooper.

Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese.

Vidas pasadas, de Celine Song.

Oppenheimer, de Christopher Nolan. [GANADORA]

La zona de interés, de Jonathan Glazer.

Anatomía de una caída, de Justine Triet.

Mejor película de comedia o musical

Barbie, de Greta Gerwig.

Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos. [GANADORA]

American Fiction, de Cord Jefferson

Los que se quedan, de Alexander Payne.

Secretos de un escándalo, de Todd Haynes.

Air, de Ben Affleck.

Mejor director

Bradley Cooper, por Maestro.

Christopher Nolan, por Oppenheimer. [GANADOR]

Greta Gerwig, por Barbie.

Martin Scorsese, por Los asesinos de la luna.

Yorgos Lanthimos, por Pobres criaturas.

Celine Song, por Vidas pasadas.

Mejor guion

Barbie, de Greta Gerwig y Noah Baumbach.

Pobres criaturas, de Tony McNamara.

Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Los asesinos de la luna, de Eric Roth y Martin Scorsese.

Vidas pasadas, de Celine Song.

Anatomía de una caída, de Justine Triet, Arthur Harari. [GANADORA]

Mejor actriz dramática

Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna. [GANADORA]

Carey Mulligan, por Maestro.

Sandra Hüller, por Anatomía de una caída.

Annette Bening, por Nyad.

Greta Lee, por Vidas pasadas.

Cailee Spaeny, por Priscilla.

Mejor actor dramático

Bradley Cooper, por Maestro.

Cillian Murphy, por Oppenheimer. [GANADOR]

Leonardo DiCaprio, por Los asesinos de la luna.

Colam Domingo, por Rustin.

Andrew Scott, por Desconocidos.

Barrye Keoghan, por Saltburn.

Mejor actriz de comedia o musical

Fantasia Barrino, por El Color Púrpura.

Jennifer Lawrence, por Sin malos rollos.

Natalie Portman, por Secretos de un escándalo.

Alma Pöysti, por Fallen Leaves.

Margot Robbie, por Barbie.

Emma Stone, por Pobres criaturas. [GANADORA]

Mejor actor de comedia musical

Nicolas Cage, por Dream Scenario.

Timothée Chalamet, por Wonka.

Matt Damon, por Air.

Paul Giamatti, por Los que se quedan. [GANADOR]

Joaquin Phoenix, por Beau tiene miedo.

Jeffrey Wright, por American Fiction.

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, por Oppenheimer

Danielle Brooks, por El Color Púrpura.

Jodie Foster, por Nyad.

Julianne Moore, por Secretos de un escándalo.

Rosamund Pike, por Saltburn.

Da'Vine Joy Randolph, por Los que se quedan. [GANADORA]

Mejor actor de reparto

Willem Dafoe, por Pobres criaturas.

Robert DeNiro, por Los asesinos de la luna.

Robert Downey Jr., por Oppenheimer. [GANADOR]

Ryan Gosling, por Barbie.

Charles Melton, por Secretos de un escándalo.

Mark Ruffalo, por Pobres criaturas.

Mejor película de animación

El chico y la garza. [GANADORA]

Elemental.

Spider-Man: Cruzando el multiverso.

Super Mario Bros.: La película.

Suzume.

Wish.

Mejor película en lengua no inglesa

Anatomía de una caída, de Justine Triet (Francia). [GANADORA]

Falles Leaves, de Aki Kaurismäki (Finalndia).

Yo capitán, de Matteo Garrone (Italia).

Vidas pasadas, de Celine Song (EE. UU.).

La sociedad de la nieve, de J. Bayona (España).

La zona de interés, de Jonathan Glazer (EE. UU./Polonia/Reino Unido).

Mejor banda sonora original

Ludwig Göransson, por Oppenheimer. [GANADOR]

Jerskin Fendrix, por Pobres criaturas.

Robbie Robertson, por Los asesinos de la luna.

Mica Levi, por La zona de interés.

Daniel Pemberton, por Spider-Man: Cruzando el multiverso.

Joe Hisaishi, por El chico y la garza.

Mejor canción original

What Was I Made For?, de Billie Eilish and Finneas para Barbie. [GANADORA]

Dance the Night, de Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt, para Barbie.

Addicted to Romance, de Bruce Springsteen y Patti Scialfa, para Llegó a mí.

Peaches, de Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, y John Spiker, para Super Mario Bros.: La película.

I'm Just Ken, de Mark Ronson y Andrew Wyatt, para Barbie.

Road to Freedom, de Lenny Kravitz, para Rustin.

Logro cinematográfico en taquilla

Barbie. [GANADORA]

Guardianes de la Galaxia vol. 3.

John Wick 4.

Misión Imposible: Sentencia mortal Parte 1.

Oppenheimer.

Spider-Man a través del multiverso.

Super Mario Bros: la película.

Taylor Swift: The Eras Tour.

Ganadores de los Globos de Oro 2024 en las categorías de televisión

Mejor serie de televisión dramática

1923 (Paramount+).

The Crown (Netflix).

La diplomática (Netflix).

The Last of Us (HBO).

The Morning Show (Apple TV+).

Succession (HBO). [GANADORA]

Mejor serie de televisión de comedia o musical

The Bear (FX). [GANADORA]

Colegio Abbot (ABC).

Solo asesinatos en el edificio (Hulu).

Jury Duty (Amazon Freevee).

Ted Lasso (Apple TV+).

Barry (HBO).

Mejor miniserie o película para televisión

Beef (Netflix). [GANADORA]

Cocina con química (Apple TV+).

Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video).

La luz que no puedes ver (Netflix).

Compañeros de ruta (Showtime).

Fargo (FX).

Mejor actriz dramática

Helen Mirren, por 1923 (Paramount+).

Bella Ramsey, por The Last of Us (HBO).

Keri Russell, por La diplomática (Netflix).

Sarah Snook, por Succession (HBO). [GANADORA]

Imelda Staunton, por The Crown (Netflix).

Emma Stone, por The Curse (Showtime).

Mejor actor dramático

Brian Cox, por Succession (HBO).

Kieran Culkin, por Succession (HBO). [GANADOR]

Gary Oldman, por Slow Horses (Apple TV+).

Pedro Pascal, por The Last of Us (HBO).

Jeremy Strong, por Succession (HBO).

Dominic West, por The Crown (Netflix).

Mejor actriz de comedia o musical

Ayo Edebiri, por The Bear (Hulu). [GANADORA]

Natasha Lyonne, por Poker Face (Peacock).

Quinta Brunson, por Colegio Abbott (ABC).

Rachel Brosnahan, por La maravillosa Sra. Maisel (Prime Video).

Selena Gomez, por Solo asesinatos en el edificio (Hulu).

Elle Fanning, por The Great (Hulu).

Mejor actor de comedia o musical

Bill Hader, por Barry (HBO).

Jason Segel, por Terapia sin filtro (Apple TV+).

Steve Martin, por Solo asesinatos en el edificio (Hulu).

Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio (Hulu).

Jason Sudeikis, por Ted Lasso (Apple TV+).

Jeremy Allen White, por The Bear (Hulu). [GANADOR]

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Riley Keough, por Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video).

Brie Larson, por Cocina con química (Apple TV+).

Elizabeth Olsen, por Love and Death (HBO).

Juno Temple, por Fargo (FX).

Rachel Weisz, por Inseparables (Prime Video).

Ali Wong, por Beef (Netflix). [GANADORA]

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Matt Bomer, por Compañeros de ruta (Showtime).

Sam Claflin, por Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video).

Jon Hamm, por Fargo (FX).

Woody Harrelson, por Los fontaneros de la Casa Blanca (HBO).

David Oyelowo, por Lawmen: Bass Reeves.

Steven Yeun, por Beef (Netflix). [GANADOR]

Mejor actriz de reparto

Elizabeth Debicki, por The Crown (Netflix). [GANADORA]

Abby Elliott, por The Bear (Hulu).

Christina Ricci, por Yellowjackets (Showtime).

J. Smith-Cameron, por Succession (HBO).

Hannah Waddingham, por Ted Lasso (Apple TV+).

Meryl Streep, por Solo asesinatos en el edificio (Hulu).

Mejor actor de reparto

Billy Crudup, por The Morning Show (Apple TV+).

Matthew Macfadyen, por Succession (HBO). [GANADOR]

James Marsden, por Jury Duty (Prime Video).

Ebon Moss-Bachrach, por The Bear (Hulu).

Alan Ruck, por Succession (HBO).

Alexander Skarsgård, por Succession (HBO).

Mejor interpretación de comedia' stand up'

Ricky Gervais por Ricky Gervais: Armageddon. [GANADOR]

Trevor Noah por Trevor Noah: Where Was I.

Chris Rock por Chris Rock: Selective Outrage.

Amy Schumer por Amy Schumer: Emergency Contact.

Sarah Silverman por Sarah Silverman: Someone You Love.

Wanda Sykes por Wanda Sykes: I'm an Entertainer.

