Con el lanzamiento de iOS 16, Apple presentó una serie de widgets para la pantalla de bloqueo que prometían cambiar la forma en la que usábamos nuestro iPhone. Pocos meses después, y cada vez más cerca de iOS 17, los desarrolladores parecen no haber puesto mucho esfuerzo en integrar sus apps a esta característica. Hoy, sin embargo, Spotify se convierte en una de las pocas grandes compañías en implementarlo, y así luce.

Ahora, cuando establezcas widgets en la pantalla de bloqueo de tu iPhone, podrás elegir uno de Spotify para tener un acceso directo a la app. De esta forma, se corta el proceso de desbloquear el móvil, desplazarte entre todas las aplicaciones y tocar el icono del servicio de música en streaming. Una función más que útil para aquellos que utilizan la app en su día a día.

Por supuesto, vas a necesitar de iOS 16 en adelante para poder utilizar esta función. Si bien no se trata de un cambio drástico como el reciente rediseño que recibió Spotify -y que no ha gustado nada a los usuarios-, es una mejora en la utilidad de la aplicación.

Cómo establecer el nuevo widget de Spotify en tu iPhone con iOS 16

Si quieres tener un acceso rápido a tu música desde la pantalla de bloqueo de Spotify, aquí te dejamos un proceso muy sencillo para conseguirlo. Recuerda tener la aplicación actualizada a la última versión, ya que de lo contrario no estará disponible el icono.

En primer lugar, mantén presionada la pantalla de bloqueo de tu iPhone. Verás como se abre una especie de menú de customización. Aquí, toca el botón Personalizar en la parte inferior.

Toca la opción izquierda de Pantalla bloqueada. Ahora, sobre la serie de iconos que aparecen justo debajo de la hora de tu iPhone.

En esta lista, busca el icono de Spotify y tócalo. Si tienes problemas para encontrarlo, puedes desplazarte hasta abajo y buscar la aplicación por orden alfabético en el menú.

Una vez seleccionado, el icono de Spotify ya debería aparecer en todo lo alto de tu pantalla de bloqueo. Eso sí, recuerda que los widgets no son compatibles con los fondos con profundidad, por lo que si tienes un fondo de pantalla que utilice este efecto, se enviará hacia atrás como un wallpaper común.

El servicio de música ha tenido un comienzo de año accidentado

Hasta ahora, Spotify parecía reinar en la industria musical. Sin embargo, algunas de sus decisiones le están haciendo quedar un poco mal frente a sus usuarios. Una de ellas es el rediseño inspirado directamente en TikTok, lo cual parece apuntar a un futuro lleno de vídeos en la aplicación.

Asimismo, tras años de declaraciones, la versión HiFi sin pérdida de Spotify todavía no llega. Lo último que supimos es que Gustav Söderström, copresidente de la compañía, aseguró que el proyecto seguía en marcha. No obstante, todavía no tenemos una fecha oficial, mientras que competidores como Apple Music hace tiempo que renovaron la totalidad de su catálogo a audio sin pérdidas, audio espacial Dolby Atmos e incluso un modo karaoke.

