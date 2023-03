En su evento Stream On, Spotify ha oficializado el rediseño de la pantalla principal de sus apps para iOS y Android. Una noticia que no sorprende, considerando que rumores al respecto se habían filtrado pocos días atrás. Lo interesante es que ahora podemos echar el primer vistazo al nuevo look de la plataforma de streaming, que ahora tiene un aire claramente inspirado en TikTok.

El nuevo diseño de Spotify no solo hace fuerte hincapié en un feed con navegación vertical, como ocurre en la popular aplicación de vídeos, sino también en el contenido con imágenes. En adelante, cada vez que ingresemos a la plataforma nos encontraremos con una mezcla un tanto extraña de elementos nuevos y otros ya conocidos.

En la parte superior de la pantalla de inicio seguiremos viendo los accesos directos a nuestros artistas, podcasts, canciones o álbumes recientes. Sin embargo, al ir hacia abajo nos encontraremos con una interfaz con «tarjetas» que integra imágenes de gran tamaño de discos y listas de reproducción, o reproductores de vídeo con fragmentos de videoclips o videopodcasts.

La intención es que sea más sencillo encontrar contenido interesante o llamativo, y que sea posible previsualizarlo. «Descubrimos que la próxima generación de oyentes anhela mejores formas de probar el audio antes de sumergirse por completo», indicaron desde Spotify.

Spotify estrena nuevo diseño en sus apps para móviles

Más allá del cambio en la pantalla de inicio, en la parte superior continuarán apareciendo los accesos a tres secciones diferentes: música, podcasts y programas, y audiolibros. Cada una de ellas contará con su propio feed de navegación vertical, donde la interacción sumará componentes claramente extraídos de las redes sociales más populares del momento.

Al hacer scrolling por el nuevo Spotify, será imposible no sentir que la experiencia ha sido extraída de TikTok o de los Reels de Instagram. Esto no será algo malo, necesariamente, pero dependerá de qué tan rápido se adapte el público a la nueva apariencia. Lo que sí queda claro es que el rediseño apunta a seducir a los usuarios más jóvenes a pasar mayor tiempo dentro de la app.

«El mundo de hoy nos arrastra en un millón de direcciones diferentes. Entonces, lo más importante que nosotros, en Spotify, podemos hacer por los creadores es reducir la distancia entre su arte y las personas que lo aman, o que lo amarían tan pronto como lo descubrieran», explicó Gustav Söderström, jefe de tecnología y producto de Spotify.

Más allá del rediseño con aires de Spotify, la compañía destacó la implementación de inteligencia artificial en nuevas características. La más destacada, su DJ capaz de crear listas de reproducción basándose en el gusto musical de cada usuario. Aunque también destacaron la inclusión de recomendaciones personalizadas que se generan de forma inteligente, y la reproducción automática de podcasts.

El rediseño de Spotify se lanzará paulatinamente hasta alcanzar a todos los usuarios de sus apps para móviles. De modo que pueden transcurrir varias semanas hasta que veas la actualización plasmada en tu smartphone.

