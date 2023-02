El episodio final de la segunda temporada de The Mandalorian nos sorprendió con la aparición de un joven Luke Skywalker que, tras un breve intercambio con Din Djarin (Pedro Pascal), se llevaba a Grogu para su entrenamiento como Jedi.

El cierre de temporada, además, mostraba cómo el personaje principal se quitaba su casco por primera vez frente a Grogu. Rompiendo así la doctrina ortodoxa de los mandalorianos. Todo esto lo vimos en diciembre de 2020, y apuntaba a una tercera temporada distinta, con cambios en la base de la serie, que se ha basado en la dinámica entre estos dos personajes.

Pero aquellos que hayan visto el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian se sorprenderán al saber que nada ha cambiado. Ambos personajes están juntos nuevamente. Es como si los eventos del final de la segunda temporada nunca sucedieron. ¿Qué clase de lio argumental es este? — ¿A los guionistas de la serie les importa muy poco la coherencia?

No. El problema es que no viste El Libro de Boba Fett. El ¿spin-off? o… ¿serie derivada del mismo universo Star Wars? o temporada 2.5 de The Mandalorian —no lo tenemos del todo claro, realmente— que se estrenó en enero de 2022. Esta cuenta la historia del cazarrecompensas interpretado por Temuera Morrison junto a Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Pero el quinto y sexto episodio de El Libro de Boba Fett, de golpe, sin aviso previo, muestra lo que sucede con Grogu y Din Djarin. De hecho, probablemente sean los dos mejores episodios de la ¿mini? serie. Es como si, tras emitir cuatro capítulos, se dieron cuenta que la audiencia no respondía a Boba Fett y decidieron volver al que hoy por hoy es la gran fuente de dinero de Lucasfilm, nuestro mandaloriano favorito.

Desde un punto de vista narrativo sí que tiene sentido, porque la participación de Din Djarin termina siendo clave para el final de la temporada de El Libro de Boba Fett. Pero lo que ocurre con ambos personajes tiene un impacto inmenso tras el final de la segunda temporada de The Mandalorian. De hecho es tan importante, que sin verlos, no se entenderá nada de lo que sucede al inicio de la tercera temporada de la serie.

¿Qué sucede con Mando y Grogu en El libro de Boba Fett?

En el quinto episodio de El Libro de Boba Fett Din Djarin se reencuentra con la Armera mandaloriana y Paz Vizsla quienes inspeccionan el sable oscuro. Ella explica que quien sea que tenga esta arma puede reinar en Mandalore. Ahí el revela que rompió el código, quitándose su casco, lo cual causa que sea rechazado por lo que pueda de su tribu.

La única forma de redimirse, le explica, es volviendo a su planeta natal y sumergirse en las «aguas vivientes bajo las minas de Mandalore». El problema es que el planeta está reducido a escombros gracias a El Imperio.

Después viaja a Tatooine donde Peli Motto restaura un N-1 de Naboo (que vimos por primera vez en el Episodio I). En su regreso, Fennec Shand le pide ayuda, él acepta, pero primero debe visitar a un amigo. De hecho, en su momento, consideramos que este episodio debió estar en The Mandalorian y no en El libro de Boba Fett.

Luego, en el sexto episodio de El Libro de Boba Fett, Din Djarin intenta visitar a Grogu en Ossus, el planeta donde entrena con Luke Skywalker. Luego de ver a R2-D2, Ahsoka Tano convence a Mando de que el reencuentro, en realidad, no es una buena idea.

Pero Din Djarin le deja un regalo: una armadura de malla metálica hecha a partir del beskar de su lanza. Más adelante Skywalker le hace elegir a Grogu. El regalo —y volver con Mando— o el sable láser de Yoda y continuar su entrenamiento.

Grogu, naturalmente, elije el regalo de Din Djarin y es devuelto a él, por medio de un vuelo interestelar con R2-D2 a los mandos. Todo esto ocurre a inicios del séptimo episodio de El libro de Boba Fett, que es el final de la serie.

Naturalmente, todo esto es clave para la tercera temporada de The Mandalorian

Tanto el reencuentro de Din Djarin con Grogu, el motivo principal por el cual tiene que volver a Mandalore, son dos puntos claves para el desarrollo de la tercera temporada de The Mandalorian. Pero se explican en otra serie. Desconcertante.

Ni qué decir del motivo por el cual Mando ahora viaja por le espacio en una nave que vimos por última vez en el Episodio I, con Anakin Skywalker a bordo.

Pero son decisiones creativas de Lucasfilm y Jon Favreau, creador de The Mandalorian y El libro de Boba Fett. Es evidente que el estudio estima que la mayoría de las personas que vieron una serie también han visto la otra. No necesariamente es el caso. La primera es un éxito descomunal y la segunda fue un poco decepcionante. Aunque no tanto como muchos creemos.

Tal vez antes de iniciar el primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian hay un resumen de sucesos que ponen en contexto a las audiencias que no vieron El libro de Boba Fett. Y si necesitas refrescar aún más antes de retomar la serie, esto es todo lo que debes de saber.

The Mandalorian se estrena el 1 de marzo en Disney+.

