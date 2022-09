Disney y Lucasfilm aprovecharon la D23 Expo para compartir el primer tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian. La serie, si no surge ningún inconveniente, se estrenará en febrero de 2022. No obstante, de momento no conocemos la fecha concreta. El primer avance deja ver lo que ya sospechábamos desde hace tiempo: Bo-Katan Kryze tendrá más peso que nunca y otros mandalorianos se unirán a un relato que, a priori, promete muchísimo.

Gracias a El libro de Bobba Fett, donde Din Djarin y Grogu tuvieron más protagonismo del esperado, supimos cuál sería el próximo destino de estos personajes en The Mandalorian, temporada 3. Mando, tras haber violado las estrictas reglas de su credo, busca redimirse. Para ello, no obstante, necesita viajar al planeta Mandalore; específicamente, a las aguas vivas.

Es en este lugar donde Din Djarin puede recuperar su honor. Pero tienen un problema. Un personaje ampliamente reconocido por los fans de Star Wars, y que ya tuvo contacto con Mando en el pasado, pretende recuperar el Darksaber y, en consecuencia, el liderazgo del credo. Nos referimos a Bo-Katan.

Años atrás de los eventos de The Mandalorian, Kryze llegó a tener el Darksaber en su poder, pero por causas desconocidas lo perdió. Din Djarin, al derrotar a Moff Gideon, pudo obtener dicho sable y al mismo tiempo convertirse en el líder de Mandalore. Bo-Katan, sin embargo, no está dispuesta a ceder su antigua posición tan fácilmente. El tráiler ya deja en evidencia que habrá una especie de guerra civil por el control del credo.

Y en medio de esa batalla interna, claro, lo que queda del Imperio sigue avanzando para intentar retomar su poder. Es un hecho que Moff Gideon volverá a las andadas y, quizá, finalmente podamos conocer a su superior. Todos los rumores apuntan al Gran Almirante Thrawn. Din Djarin y Grogu deberán resistir los embates de dos frentes, aunque por lo visto en el avance tendrán la ayuda de otros mandalorianos. A algunos de ellos quizá los reconozcas por las series animadas.

Antes de la llegada de la tercera temporada de The Mandalorian, Star Wars nos tiene preparada otra serie. Andor, protagonizada por el mexicano Diego Luna, se estrena el próximo 21 de septiembre exclusivamente en Disney+. Tampoco podemos olvidar el debut de las producciones animadas Star Wars: Tales of the Jedi y la segunda temporada de Star Wars: La remeza mala, cuyos lanzamientos están programados para el 26 de octubre 2022 y 14 de enero de 2023, respectivamente.