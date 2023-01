HBO Max está atravesando una etapa de reestructuración después de que Warner Bros. Discovery, el conglomerado de medios creado el año anterior, hiciera un ajuste significativo en sus gastos. Esta situación, que incluso ha afectado la estrategia de producción de contenidos originales del servicio de vídeo en streaming, ha hecho eco incluso en un universo ficticio. Me refiero, claro, al de The Boys, la exitosa serie de Amazon Prime Video.

Si eres parte de los millones de personas que han disfrutado The Boys, seguramente sabes que la serie no se toca el corazón con absolutamente nadie. Se han burlado de personas, empresas y hasta de organizaciones que impulsan el cambio social. Después de todo, la serie exclusiva de Prime Video es una sátira; una que puede llegar a ser bastante polémica en diversas ocasiones.

Pero The Boys no solo hace ruido desde su propia narrativa, sino también aprovechando los medios del mundo real. Por ejemplo, Vogue International, la temible empresa que controla a los Supes, tiene su propia cuenta de Twitter. Por supuesto, no han perdido la oportunidad de subirse al tren de algunas controversias para promocionar la serie a la que pertenecen. Su última burla apunta directamente a HBO Max.

En el universo de The Boys también existe una plataforma de vídeo en streaming: Vogue+. Curiosamente, a través de Twitter, dicho servicio dejó en evidencia sus problemas organizacionales y la incertidumbre por un cambio de nombre que no tiene mucho sentido. ¿Te parece familiar? Son básicamente los mismos inconvenientes que hoy en día rodean a HBO Max. Incluso se mofaron de la gran cantidad de contenidos que han dejado de estar disponibles de manera repentina.

To begin 2023, we’re proud to unveil the most effective restructuring in entertainment history. Vought++ is now Vought+ again! We’ve unbundled your favorite apps like VTV+ and VSPN+, and eliminated 35% of our films. All for the new low price of $119/month, plus! pic.twitter.com/UhzWWQQgV8