El vídeo en streaming atraviesa tiempos complejos. Mientras plataformas como Netflix pierden suscriptores o presentan propuestas con anuncios que no terminan de seducir a potenciales usuarios, otros servicios se ven forzados a ceder en sus intentos por conquistar nuevos territorios. Ahora le toca a HBO Max, que en pleno proceso de desmantelamiento que ha afectado a decenas de series y películas en su catálogo, empezará a vender series europeas a otras plataformas.

Debido a una reestructuración que afectó a distintos sectores de Warner Bros. Discovery, desde el año pasado HBO Max viene recortando su inversión en series hechas en Europa. ¿La razón? Hacer que las cuentas cierren con un balance positivo. En esto influye el contexto en el que se producen este tipo de medidas: competencia feroz entre plataformas, a la par de un mundo que atraviesa una crisis económica relevante y una guerra que resuena en distintas escalas.

Esta dinámica, dentro de HBO Max, tiene un nuevo episodio. Sí, como si se tratara de una serie. El anterior, desarrollado durante 2022, implicó que desaparecieron del servicio opciones como Foodie Love, Sin novedad y Por H o por B. Sin embargo, no serán las únicas producciones que ya no tendrán lugar en la plataforma. Algunas, incluso, ni siquiera podrán ver la luz en él, aunque fueran originales de HBO.

Vemos el caso.

HBO Max, SkyShowtime, Comcast y Paramount: una particular alianza

La novedad en relación con HBO Max en Europa es que ha decidido vender 21 programas locales a SkyShowTime. Esta es una plataforma de vídeo en streaming gestionada por Comcast y Paramount en simultáneo. Dentro de ese paquete de contenido adquirido, se encuentran tres series que estaban por ser estrenadas.

En total, se estima que SkyShowTime compró alrededor de 150 horas de programación y 168 capítulos. Un volumen importante para una oferta que era reducida. Además, se trata de material con el sello de HBO. Sin embargo, aunque sean producciones hechas por la mencionada compañía, luego de la compra serán estrenadas dentro de SkyShowTime como “original”.



Una vez que estos contenidos sean presentados en este espacio, desaparecerán de HBO Max. Los programas adquiridos por SkyShowTime son los siguientes:

ID

The Winner

Warszawianka

Lust

Kamikaze

Beartown

Beforeigners

The Informant

Czech It Out!

Hackerville

No Activity

One True Singer

Pray

Obey

Kill

Ruxx

Success

Todo lo otro

The Sleepers

Tuff Money

Welcome to Utmark

¿Qué busca Warner Bros. Discovery con esta medida?

En un comunicado publicado por SkyShowTime, Monty Sarhan describió a la plataforma como: “un servicio de streaming creado específicamente para Europa”. Con base en esto, en el comunicado indica:

“La programación local es una parte importante de nuestra estrategia. Nos complace ser el hogar de estas nuevas series, así como de programas populares que resonaron entre las audiencias de los países nórdicos, Europa central y oriental y España”.

Aunque el monto total de la venta no fue revelado, sí se conoce que Warner Bros. Discovery está interesado en ahorrar 3,5 mil millones de dólares, según The Verge. Eso explica el cese en la producción de los contenidos mencionados, al igual que su posterior venta. HBO Max sirvió para integrar, en un solo lugar, otros espacios como HBO Go y HBO Nordic.

Se estima que este no será el único cambio que sufrirá HBO Max en los próximos meses. El objetivo, durante 2023, es reemplazarla por completo y fundar un nuevo servicio. Mientras tanto, en Europa y América Latina sigue siendo una opción relevante por su oferta de contenido, sustentada en varias de las mejores producciones de la historia.