El plan barato y con anuncios de Netflix debutó en noviembre en territorios seleccionados, pero su estreno estuvo lejos de ser impactante. Según un informe de Antenna, fue elegido por apenas el 9% de los usuarios que se sumaron al servicio durante noviembre en Estados Unidos.

Del total de suscriptores que optaron por el plan con publicidades durante su primer mes a disposición, el 57% correspondió a cuentas recién creadas y usuarios que volvieron al servicio tras darse de baja anteriormente. En tanto que el 43% restante fue de perfiles que se cambiaron desde planes más costosos, indica The Wall Street Journal.

Las estadísticas también muestran que, para fines de noviembre, apenas el 0,2% del total de suscriptores de Netflix en Estados Unidos había optado por el nivel barato y con anuncios. Por supuesto que, al tratarse de las primeras semanas a disposición, es probable que muchos interesados todavía no se hayan animado al cambio de plan. No obstante, es innegable que ha tenido un estreno lento y que seguramente deba recorrer un largo camino antes de ver resultados más contundentes.

"Recién son los primeros días para nuestro plan con anuncios y estamos satisfechos con su lanzamiento y alcance, así como con el entusiasmo de los anunciantes por asociarse con Netflix", le manifestó una portavoz de la compañía a WSJ.

El plan barato de Netflix no despega

Más allá del optimismo lógico en Netflix por el desempeño de su plan barato y con anuncios, los problemas no han tardado en aparecer. La semana pasada se supo que la plataforma de streaming había devuelto parte del dinero invertido por los anunciantes para promocionar sus marcas y productos. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las metas de audiencia prometidas.

Además, tengamos en cuenta que en algunos territorios no es un producto económicamente competitivo para atraer a los usuarios. En Europa, por ejemplo, el plan barato de Netflix cuesta 5,99 euros por mes; solo 2 euros por debajo del nivel sin anuncios más económico. Además, la imposibilidad de descargar las series y películas para verlas sin conexión le quita mucho margen de acción a un gran número de suscriptores. Especialmente, aquellos que viajan regularmente o que habitualmente afrontan grandes lapsos de tiempo sin conexión.

Otro elemento importante a considerar es que, la lenta adopción entre los nuevos usuarios atenta contra el plan económico de Netflix. La compañía preparó una estrategia comercial muy agresiva que, en principio, no agradó demasiado a los anunciantes y las empresas de marketing. Después de todo, anunciarse en el plan barato resultaba bastante más costoso que en plataformas rivales; y el hecho de ya tener que salir a devolver dinero por no cumplir las metas de audiencia no deja una imagen muy positiva.

A remontar en 2023

Netflix dijo que esperaba alcanzar 4,4 millones de espectadores únicos en los últimos dos meses de 2022, a través de su plan barato. Para fines de 2023, la expectativa es llegar a los 40 millones. Ciertamente, "espectadores únicos" —todos los que viven en una misma casa y utilizan el servicio— no es lo mismo que "suscriptores". Habrá que ver si logra alcanzar o superar esas metas, al menos.

La comparación directa con sus rivales tampoco ayuda. Que solo el 9% de los usuarios que se sumaron a Netflix hayan elegido el plan barato durante su primer mes a disposición, está bastante por debajo de lo que en su momento logró por HBO Max, por ejemplo. De acuerdo con Antenna, en junio de 2021, cuando dicha plataforma estrenó su suscripción con anuncios, el 15% de los nuevos usuarios optó por ella.