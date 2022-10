La versión de Netflix con anuncios ya es una realidad. Se confirman los rumores que, tras una línea de código encontrada por casualidad y la posterior declaración de la plataforma streaming, venían resonando. Justo seis meses después del anuncio de la compañía de que, efectivamente, habría una versión más barata de alguno de los planes de pago. Con una salvedad, a cambio de una baja de precio, se incluirían anuncios.

Además de la publicidad, el nuevo plan traería novedades que no afectarían solo a las interrupciones dentro de la plataforma. Los rumores también comenzaron a resonar por el lado de tipo de contenidos que podrían verse dentro del nuevo Netflix con anuncios. La calidad de los mismos o, incluso, las descargas dentro de la plataforma.

Hoy, a través de un encuentro internacional con medios, se ha presentado el plan barato de Netflix con anuncios. Resolviendo, por fin, la mayor parte de las dudas que se tenían sobre el programa. Te contamos todos los detalles de lo que será un nuevo plan de la compañía de streaming para atraer a más usuarios por la vía de un precio más reducido.

Lo más importante, ¿cuánto cuesta el plan barato de Netflix con anuncios?

Llamado Básico con anuncios, el plan barato con anuncios de Netflix tendrá un precio de 5,49 euros al mes en España. En el caso de México, tendrá un coste de 99 pesos al mes -mismo precio, de hecho, que Disney+ y Star+ en la región-.

Desde la plataforma streaming apuntan, además, que este se unirá como uno más de los planes que ya están disponibles dentro de la plataforma. Junto con el plan básico, estándar y prémium, todos ellos sin anuncios. Este será el cuarto en discordia.

Plan de suscripción Básico con anuncios Básico Estándar Prémium Coste mensual 5,99 euros(España) /99 pesos(México) 7,99 euros (España)/139 pesos (México) 12,99 euros (España)/219 pesos (México) 17,99 euros (España)/299 pesos (México Resolución 720p (HD) 720p (HD) 1080p (HD) 4K +HDR Dispositivos: TV, PC, Smartphone y tablet ✓ ✓ ✓ ✓ Cancelación inmediata ✓ ✓ ✓ ✓ Descargas ✓ ✓ ✓ Anuncios ✓

De esta manera, el plan barato de Netflix con anuncios sería solo dos euros más económico que el básico con publicidad. Para algunos, de hecho, sigue siendo relativamente caro respecto al precio de otras plataformas y servicios que, con un mismo precio, no incluyen anuncios.

¿Dónde estará disponible?

Netflix suele hacer los cambios, y más los que tienen que ver con el pago y el coste, primero en sus mercados de mayor poder adquisitivo. Estados Unidos, Reino Unido y Australia siendo la antesala para ampliar el servicio al resto de regiones en sus respectivos continentes.

El modelo barato de Netflix con anuncios, en este caso, se estrenará de forma global en 12 países de forma simultánea.

Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y Reino Unido podrán acceder al próximo plan en noviembre de este mismo año.

¿Cuándo estará disponible?

Aunque los rumores apuntaban a que sería en 2023 cuando Netflix lanzase su plan barato con anuncios, la realidad es que la situación de la compañía solo ha acelerado la situación. Netflix lleva perdiendo usuarios desde hace varias presentaciones de resultados. Los costes de la plataforma se han disparado ante la búsqueda de un contenido que no termina de cuajar en una audiencia con, cada vez, más opciones de pago streaming. Netflix ha sido la primera en causar el desgaste de unas streaming wars que durante la pandemia vivieron su mejor momento.

Con todo, la crisis económica y la inflación también ha tenido su repercusión directa sobre el gasto en ocio. Netflix, una de las más caras del panorama con un contenido muy criticado, tenía todas las de perder. A esto se le suma el reciente anuncio de Disney+, que también adelantaba un modelo de pago reducido con anuncios.

De hecho, según apunta Greg Peters, jefe de operaciones de Netflix, este nuevo modelo busca conquistar a las audiencias más jóvenes. Las que menos poder adquisitivo tienen, pero las que suponen la base de usuarios futuros de la compañía.

Con todo, el plan barato de Netflix con anuncios estará disponible en México el próximo 1 de noviembre. En el resto de países quedará habilitado el próximo 9 de noviembre. En España se activará a las 17:00 del 10 de noviembre.

El nuevo modelo de Netflix también afecta a la calidad de reproducción y a los contenidos

También era uno de los rumores que esperaba confirmación y, efectivamente, así ha sido.

El modelo estará disponible en todas las plataformas, pero no estará para todos los contenidos que nutren catálogo de Netflix. No confirman el número de títulos que se verán afectados y, por lo tanto, que no podrán verse en el modelo barato de Netflix sin anuncios. Según la compañía, están trabajando en la disponibilidad de los mismos debido a una cuestión de restricción de licencias. Dependiendo de la región, el volumen de títulos afectados estaría entre el 5 y el 10 % del total de la oferta.

En cuanto a la calidad, será bajo el mismo modelo de reproducción que el modelo básico sin anuncios. Será una calidad de 720p/HD.

Este formato pierde uno de las opciones favoritas de los usuarios

Se filtró en una línea de código de la versión de Netflix para iOS y así se ha confirmado.

El plan barato de Netflix sin anuncios no permitirá a sus suscriptores descargarse el contenido de la plataforma. El mismo que era muy útil para viajes o momentos en los que no se tiene buena conexión.

¿El motivo? Muy sencillo. Al descargarse los contenidos, Netflix perdería la posibilidad de mostrar anuncios personalizados en función del usuario o el momento en el que se está viendo el contenido. Tampoco podría controlar si, de facto, este se ha reproducido y cómo.

Este punto es, de hecho, uno de los más problemáticos dentro del nuevo modelo de pago de Netflix.

¿Cómo serán los anuncios de Netflix?

Con la ayuda de verificación de DoubleVerify y Ad Science, Netflix quiere entrar en el mundo de los anuncios con una segmentación casi perfecta para sus clientes y usuarios.

Los anuncios tendrán una duración de máximo 20 segundos. Y se podrán ver antes, durante y después de la reproducción. Con esto, el programa barato de Netflix sin anuncios se atreve con algo muy sensible: parar la reproducción durante unos segundos.

Los anuncios, además, estarán configurados en función del contenido. También en relación a los datos del usuario en cuestión:edad, sexo, región desde la que se ve. Estos son los datos que podrán conocer los anunciantes, así como el volumen de visualizaciones poer cada uno de sus contenidos. Poniendo el ejemplo de Emily in Paris, el anuncio lógico sería el de cosmética. De forma paralela, los anunciantes podrán bloquear aquellos contenidos en los que no quieran que sus anuncios no sean mostrados.

Desde Netflix aseguran que ya tienen cientos de anunciantes interesados en formar parte del nuevo modelo de pago. Unos que ya tienen vetados ciertos contenidos. Los anuncios políticos, discriminatorios de cualquier tipo, de armas, productos para fumar de cualquier tipo y, por supuesto, productos ilegales no tendrán acceso a anunciarse dentro de la plataforma. Esto dependerá, por supuesto, de las normativas de cada región.