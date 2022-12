No todo es un camino de rosas para el plan barato de Netflix con publicidad. Según ha podido saberse, de la mano de Digiday, la plataforma streaming estaría devolviendo el dinero a los anunciantes. ¿El motivo? No cumple con las audiencias prometidas en los contratos de negociación.

Conocido como inventario, o número de visualizaciones que tiene cada anuncio, el nuevo plan barato con anuncios de Netflix no estaría a la altura de lo esperado. Según ha podido saberse, estarían sirviendo casi el 80 % de lo prometido. Ante esta situación, la plataforma estaría devolviendo el importe del 20 % restante. Montos de los que desconoce su importe. El precio por aparecer en uno de los anuncios de la plataforma es uno de los más caros del sector. El precio por cada 1.000 impresiones (visualizaciones) comenzó en 65 dólares. El de Disney+ –en su plan con anuncios que pronto comenzará a estar disponible en todas las geografías– estaría en 50 dólares. Ahora, Netflix ha ido bajando el precio hasta los 55 dólares, precio que les sigue colocando a la cabeza del sector. Sin embargo, todo apunta a que este problema con el volumen de usuarios tendrá un efecto a la baja en las negociaciones de los precios para 2023.

No es algo que suponga una sorpresa para la plataforma, en cualquier caso. Al momento del lanzamiento global del plan barato de Netflix con anuncios, la plataforma streaming ya apuntaba a varios contratos cerrados. Bajo el contrato, "pago con entrega", los anunciantes solo pagarían por lo generado. Ya el propio Reed Hastings apuntaba en la presentación del plan barato de Netflix que el proceso de adaptación duraría un tiempo. Un territorio incierto que tendría que madurar durante los próximos dos años para encontrar el punto óptimo para la plataforma streaming.

¿Problemas con el plan barato de Netflix con anuncio?

¿Esto quiere decir que el modelo barato de Netflix con anuncios no funciona? Quizá no tan rápido como la plataforma habría pensado. Después de todo, el precio lanzado en Europa no es tan competitivo como se esperaba. Solo dos euros por debajo del plan sin anuncios –y con opción a descarga–, el crecimiento de los usuarios ha sido más lento de lo esperado. Todo esto teniendo en cuenta que el tiempo de vida del plan, en la mayor parte de las geografías, es de apenas mes y medio.

El hecho de no haber llegado a servir el volumen de publicidad esperado responde a la situación generalizada del ecosistema del streaming. Aun en lucha por los usuarios y contenidos, y pujando por una escalada de precios inevitable.

En este contexto, y ante el seguro incumplimiento de las campañas de publicidad, los anunciantes están pidiendo la devolución de los fondos invertidos. Precisamente los que corresponden a la época más rentable para las compañías: Navidad. Otros, simplemente, han solicitado trasladar los presupuestos al próximo año. Momento en el que esperan que el plan barato de Netflix con anuncios pueda congregar a más usuarios y, por lo tanto, más visibilidad.