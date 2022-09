Netflix sigue puliendo los detalles del lanzamiento de su suscripción barata y con anuncios, que llegaría el 1 de noviembre. En las últimas horas, The Wall Street Journal accedió a algunas de las proyecciones sobre la cantidad de espectadores que la plataforma de streaming aspira a alcanzar con su nuevo plan.

Los números se entregaron a potenciales anunciantes con los que la compañía pretende llegar a un acuerdo para sumarlos a su carpeta comercial, y son realmente interesantes. El dato más notorio indica que Netflix planea llegar a 40 millones de espectadores únicos para fines de 2023.

Nótese la mención a "espectadores únicos" y no a "suscriptores", puesto que no son lo mismo. Es que al referirse a espectadores se engloba a todos quienes viven en una misma casa y pueden acceder al servicio. Hay que ver cómo se traduce esta estadística en cantidad de suscriptores (que seguro será menor), pero por ahora no se conocen proyecciones al respecto. Después de todo, la compañía está tratando de mantener en reserva todos los avances relacionados a su suscripción con anuncios.

Lo que sí indica el informe de WSJ es que, de los 40 millones de espectadores únicos a los que apunta para el cierre del próximo año, poco más de 13 millones serían de Estados Unidos. Los restantes provendrían de otros mercados internacionales que, se supone, serían los primeros en tener acceso al nuevo plan barato de Netflix: Canadá, México, Brasil, Japón, Corea del Sur, Australia, España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido.

Si se confirma su lanzamiento en noviembre, las expectativas de Netflix antes de la finalización de este año son más austeras, y con razón. De acuerdo con el citado reporte, se espera llegar a 4,4 millones de espectadores únicos en los últimos dos meses de 2022.

Netflix ultima detalles para el lanzamiento de su suscripción con anuncios

Netflix se decidió a lanzar un plan barato y con publicidades recién después de sufrir una abrupta caída de suscriptores. No obstante, pese a confirmar su decisión, la plataforma aún no brindó detalles oficiales con respecto a su costo y funcionamiento. No obstante, bastante información ha salido a la luz desde entonces.

Por un lado, Netflix se alió con Microsoft para que le provea la tecnología necesaria para mostrar el contenido publicitario. También se conoció que la compañía ha elegido una estrategia comercial bastante agresiva —y no precisamente económica— para abordar a los potenciales anunciantes. Algo que no ha caído del todo bien en muchas marcas, que consideran que publicitar en el servicio será caro y no brindará demasiadas opciones de posicionamiento y segmentación de los anuncios.

En cuanto a la suscripción en sí, no incluiría el catálogo completo de Netflix ni tampoco permitiría descargar el contenido para reproducirlo sin conexión. No obstante, los usuarios sí podrían acceder a títulos sin anuncios, puesto que las producciones originales de la plataforma no mostrarían publicidades. Con respecto al precio, se especula con que podría costar entre 7 y 9 dólares por mes.