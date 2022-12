Las películas de 2022 recuperaron su potencia en la cultura pop. Todo un acontecimiento que sorprendió tanto a la crítica especializada como al público. Después de todo, después de dos años de emergencia sanitaria que provocó retrasos y cancelaciones, la supervivencia del cine se convirtió en una gran interrogante. Particularmente, la de las grandes producciones que solían abarrotar las salas y convertirse en fenómenos de abrumadora popularidad.



Sin embargo, la recuperación del mundo cinematográfico este año fue total. Tanto, como para sorprender incluso en las expectativas más optimistas. Desde récords de taquillas contundentes, hasta las grandes películas convertidas en éxitos rotundos. La industria demostró que todavía tenía mucho que dar y que, en especial, su fuerza era incluso mayor de lo esperado. El 2022 trajo consigo todo tipo de sorpresas cinematográficas. Regresos inesperados que se convirtieron en fenómenos de popularidad, sagas revitalizadas y cierres emotivos de franquicias.



Pero también, trajo polémica. De hecho, un puñado de películas no solamente dieron que hablar, sino que también, se convirtieron en motivo de discusión y debate interminable. Una exploración sobre la sustancia que hace a Hollywood ser algo más que la meca de mundo cinematográfico. También, el punto de conexión entre las grandes discusiones que provoca el cine. Te dejamos una lista de las películas que trajeron discusiones, controversias y polémicas en un año en especial prolífico.

Cronenberg entra en lo más relevante del 2022 con su película Crímenes del futuro

David Cronenberg es experto en crear monstruos. Pero, esta vez, también logró construir una sociedad distópica en el que la belleza es una forma de dolor y una búsqueda desesperada de identidad. Entre ambas cosas, su más reciente película y, quizás, una de las más sofisticadas de su filmografía, repugna y sorprende a partes iguales. Este recorrido enigmático a través del cuerpo como emblema del horror habla también de un tipo de vínculo emocional depravado que no es fácil de comprender.

Quizás ese sea su mayor mérito. Saul (Viggo Mortensen) es un hombre que sufre un insólito padecimiento que hace que su cuerpo produzca órganos innecesarios y grotescos. Su esposa, Caprice (Léa Seydoux), los extrae con un deleite impío en operaciones quirúrgicas que tienen mucho de ritual erótico. Entre ambas cosas, la película es una combinación de horror corporal y crítica social, que atraviesa espacios inquietantes y violentos con una frecuencia de pesadilla.

Cronenberg, obsesionado con la belleza de lo monstruoso, encuentra en su película una versión portentosa de lo asombroso. También una conexión visual y argumental entre lo grotesco y lo sofisticado que da como resultado un espacio inexplicable. Es esa raíz de lo poderoso y lo visualmente angustioso lo que brinda a la película sus mejores momentos y la convierte en una de las más relevantes del 2022.

Pinocho de Guillermo del Toro, una adaptación muy especial

La versión de Del Toro del cuento clásico para niños es oscura, tétrica y dolorosa. Pero también es de una belleza poderosa que convierte al relato en algo más que una fábula con moraleja. Pinocho, reconvertido en símbolo del duelo y el dolor, es una figura poderosa y entrañable. Pero es Geppetto, en toda su dulzura melancólica y trágica, el centro de un relato visual inolvidable.

En un año en que hubo hasta dos reinvenciones del cuento de Carlo Collodi, la de Del Toro muestra un subtexto de apreciable belleza que deslumbra y la convierte en una de las películas más relevantes del 2022. No solamente en su depurada técnica de stop motion, sino también en su recorrido a través del espíritu humano desde cierta nostalgia lóbrega. Mucho más que cuento de hadas, es un relato de moral y sentido del bien que conmueve hasta las lágrimas.

El resultado en su conjunto es una obra madura, con varias capas de significado y profundo sentido de la emoción. También es una celebración al sentido de por qué el cine insiste en contar historias, incluso tradicionales y bien conocidas. La profunda necesidad de un recorrido a través de lo emblemático que atraviesa lo emocional.

Smile, hay espacio para el terror entre las películas más relevantes de 2022

La gran película de terror del año sorprendió por su sencillez y su apego a los códigos tradicionales. Pero, en especial, por la tensión de un argumento bien hilvanado que logra profundizar en el miedo desde una dimensión fría y dolorosa. La ópera prima de Parker Finn es un territorio de dolores y traumas, pero también un recorrido violento a través del miedo como elemento primario y así la vio la crítica.

¿Qué nos asusta? Se pregunta el guion con elegante sobriedad. Pero, más allá de eso, también analiza la cuestión de quiénes somos a través del miedo, de los espacios oscuros de nuestra mente y lo que allí se esconde. Una propuesta novedosa que sitúa a este terrorífico título entre las películas más relevantes del 2022.

Finn logró combinar todos estos elementos para crear una puesta en escena cuidadosa, en la que la arquitectura del mal sostiene un lenguaje complicado. Sin embargo, Smile no olvida las convenciones del género al cual pertenece y lo subvierte, en un panorama inquietante y atmosférico que sorprende por su elegancia.

The Black Phone

Esta adaptación de un cuento de Joe Hill es una demostración elegante de cómo el terror puede subvertir lo cotidiano en un escenario fatídico. Con dos historias que terminan por colisionar, The Black Phone narra los horrores de un asesino en serie. Pero también, lo oscuro que se esconde en lo sobrenatural y lo fatídico.

La combinación, que en manos menos hábiles pudo haber resultado sin sentido y confusa, alcanza con Derrickson estatura de experimento narrativo. Además, de complicada conjunción acerca del tiempo, el miedo, el dolor y la incertidumbre de la muerte.

Poco a poco, otra de las películas más relevantes del 2022 demuestra que el miedo no está más allá de las paredes domésticas. También que lo extraordinario es un tipo de mirada a la naturaleza humana que construye algo más elaborado, como ha señalado la crítica. Con un pulso admirable, Derrickson logra profundizar en las raíces del mal, sin olvidar el espectáculo sangriento de un thriller en toda regla. Un equilibrio preciso que sorprende por su elocuencia.

Thor: Love and Thunder es otra polémica, y relevante, película de Marvel de 2022

Hay dos cosas que debes saber antes de ver Thor: Love and Thunder, de Taika Waititi. La primera es que, si no te gustó el ritmo o estética de Thor: Ragnarok del 2017, esta película te parecerá directamente insoportable. La otra, que esta es una historia de amor. Y no solo romántico — que lo es —, sino también del amor por narrar grandes aventuras.

Para algunos, un gran éxito de Marvel y una de las películas más relevantes del 2022. Para otros, la peor de la franquicia. Taika Waititi creó un híbrido imposible que, en manos menos hábiles, habría sido un total desastre. Pero que, en las suyas, es una combinación que va de la risa a la tragedia sin perder un instante su capacidad para asombrar. A pesar de sus puntos bajos, la película tiene la personalidad suficiente para hacer frente a sus propias limitaciones.

Una de las grandes virtudes de Thor: Love and Thunder es su discreta amabilidad. El hecho de tomar al Thor de Chris Hemsworth (fanfarrón, vanidoso y exuberante) para mostrar una tridimensionalidad profunda. Más allá de las cabras gigantes que chillan, el misterio del mítico martillo en manos de Jane Foster o un villano de pesadilla, la película es su héroe. Este dios que atravesó dolores, desencanto, decepción y, finalmente, redención para regresar a un terreno desconocido. Thor sigue siendo Thor, hijo de Asgard y un hombre extraordinario.

Pero ahora es también uno enamorado. Que deberá enfrentar una amenaza peligrosa para el futuro de su gente y, en especial, un héroe que se despoja del maniqueísmo de la saga Marvel para encontrar su lugar. Más complejo que una deidad intocable y menos obvio que un superhéroe infalible, Thor es la conclusión a un largo camino hacia el bien moral. Un tema que pocas veces Marvel toca con delicadeza o inteligencia.

Elvis

Todo en Elvis, de Baz Luhrmann, es música. Una variación asombrosa de las canciones más populares del cantante, mezclada en lo que parece una evolución de su legado a futuro. El cineasta toma al Elvis cantante y lo eleva a una estatura majestuosa. Convierte su voz en una persistente mirada hacia lo que Elvis simbolizó en su época y aún es parte de la nuestra. Hay un sentido de la relevancia de Elvis como algo más que una estrella. Las multitudes que le aclaman en la película son el símbolo de su peso. Las canciones, combinadas con todo un espectro de experimentos tonales y de partitura, asombran por su poder.

Pero más allá de la idea, este Elvis totémico, gigantesco e inalcanzable de Luhrmann se hace preguntas sobre lo que recordamos como colectivo y por qué lo hacemos. Y ese es el momento en que esta controvertida obra maestra se hace más poderosa. Pasando a formar parte de nuestra lista de las películas más relevantes de este 2022.

Más que una biografía, Elvis es una reinvención de las fórmulas habituales para profundizar en los mitos de la cultura pop. Luhrmann deja claro que este ídolo de generaciones, este hombre emblemático, está en todas partes. En la música popular, en las radios y la televisión, en la forma en que entendemos el sentido del espectáculo. Pero, sobre todo, en la condición de Elvis Presley como centro medular de una noción sobre la fama desconocida hasta entonces.

Halloween: El Final es una película confusa, pero relevante para este 2022

El final de la trilogía es un experimento narrativo con momentos altos y algunos confusos. En especial porque su director, David Gordon Green, no logra establecer qué desea narrar. ¿Se trata de un slasher que apunta hacia cierto tipo de terror elevado? ¿Una metáfora sobre el mal encarnado y su repercusión? ¿Tal vez del poder del mal concebido como un elemento primigenio?

Nada está muy claro en esta obra, con tantos momentos mediocres como extraordinarios. Lo cierto es que la combinación sostiene una historia que se eleva en puntos asombrosos para analizar el origen de su propia mitología desde ángulos distintos. Se trata de una combinación arriesgada — que, de hecho, no llega a funcionar la mayoría de las veces — pero que impulsa su identidad. Y esto es lo que la incluye en la lista de películas más relevantes para este 2022. Singular a niveles incómodos, este estudio sobre lo maligno escapa a explicaciones sencillas.

Halloween: El Final podría no ser la conclusión a la franquicia de terror que homenajea. Pero sí una versión elaborada y bien construida sobre el tiempo, la maldad como elemento humano y la permanencia de la memoria. Una audacia argumental de enorme valor en sus puntos más altos y de un desatino inspirado en los más bajos.

Una aventura que llega a su fin en Jurassic World Dominion

Otra saga que se despide con más pena que gloria, pero dejando claro su poder considerable en audiencia y taquilla. Motivo por el cual la incluimos en esta lista de las películas más relevantes del 2022. El último recorrido — por ahora — de los dinosaurios en la Tierra es un artefacto de nostalgia. Con el elenco original reunido con el más reciente, la película es una superpoblada despedida sin demasiado tino y mucha menos sustancia. Sin embargo, tiene el suficiente encanto para cautivar a dos generaciones de cinéfilos y concluir una larga aventura cinematográfica.

Por supuesto, la versión de Colin Trevorrow sobre el mundo imaginado por Michael Crichton es mucho menos icónica y poderosa que la de Steven Spielberg. Pero el cineasta logró narrar una perspectiva fresca que, además, recordó algunos puntos altos de la franquicia. Con más dinosaurios, personajes y una autoconciencia sobre su trascendencia cinematográfica, Dominion es el retrato de una época. También una reflexión acerca de todas las formas en que el cine puede sostener dimensiones distintas sobre el bien y la responsabilidad colectiva.

¿Un buen cierre para una saga fundamental en el cine? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, es un recorrido emocionante a través de parajes conocidos y queridos. Quizás, su mayor atributo.

¡Nop! es otro gran título de terror que se sitúa entre las películas más relevantes de 2022

En ¡Nop!, el miedo está inmerso en una gama de preguntas sobre la codicia, superpuestas entre sí para cuestionar el éxito. O, en todo caso, cómo este se concibe en nuestra época. Otis ‘OJ’ Haywood Jr. (Daniel Kaluuya) y su padre (Keith David) son hombres de trabajo. Uno duro, que requiere esfuerzo, dedicación y, en especial, un tipo de devoción que la película ensalza para luego dirigir toda esa persistencia hacia lugares nuevos.

Cuando el padre muere, Otis se hace cargo del negocio de una forma por completo distinta a la de su padre. Y no solo se trata de la idea de la modernización y el salto hacia lugares nuevos de la empresa familiar. Para Peele es importante el trabajo duro. Lo que significa, aporta y sugiere.

Esta genial película de terror, de las más relevantes del 2022, avanza en esa noción del trabajo como dignificante fuera de pantalla y es, de hecho, un truco del director al hacerse preguntas sobre la naturaleza de la ambición. Por supuesto, Peele también establece que Haywood Hollywood Horses, que se encarga de entrenar caballos a nivel profesional, es una propiedad de hombres afroamericanos. De nuevo, el comentario social está aquí y la noción sobre su importancia es evidente.

Peele construyó en Get Out un mecanismo incómodo contra el racismo y en Us una versión inquietante sobre la violencia cultural. En ¡Nop!, es mucho más comedido y es más complicada la manera en que sostiene su discurso. El vaquero negro — un concepto norteamericano que puede pasar desapercibido en otras latitudes — analiza la concepción sobre la propiedad y la pertenencia. A la vez, el motivo por el cual ocurrirá lo que ocurrirá y cómo ese fondo brumoso acerca del individuo es importante. Y lo hace a través de símbolos. De extrañísimas versiones sobre lo desconocido y lo inexplicable.