El mundo de las dietas milagro no es ajeno a las grandes corporaciones cinematográficas. Desde siempre, la consecución de un cuerpo de escándalo ha estado íntimamente ligada al cine de acción y superhéroes. Para lograr dichas condiciones físicas, los actores y actrices deben someterse a duros períodos de entrenamiento y dietas restrictivas que poco se acercan al ideal de salud.

Este ha sido el caso del actor Will Poulter, que encarnará al personaje Adam Warlock en la próxima cinta de Guardianes de la Galaxia vol. 3, de Marvel Studios. El propio actor ha hablado sin tapujos de su complicada experiencia preparando el papel, ya que ha tenido que dedicarse en cuerpo y alma —más bien lo primero— para cumplir con las expectativas de los fans comiqueros ante su inminente interpretación de Adam Warlock.

Adam Warlock es un personaje visiblemente musculoso y muy poderoso, por lo que los fans dudaron si Will Poulter sería un adecuado cast para dar vida al superhéroe en la gran pantalla. Es algo que se viene esperando desde su aparición en las escenas postcréditos de Guardianes de la Galaxia, volumen 2. En este sentido, el acto británico se ha mostrado contundente. “No recomiendo a nadie que siga este tipo de dieta y ejercicio extremo”.

Una dieta irreal y poco saludable

Según Poulter, la obtención de un cuerpo musculoso en tiempo récord es una práctica insana y poco realista si no se cuida la salud mental durante todo el proceso. Algo que Marvel parece tener en cuenta, pero que no resulta tan fácil para el resto de los mortales: “Lo más importante es tu salud mental y física. Los objetivos estéticos tienen que ser secundarios, de lo contrario acabas promoviendo algo que no es saludable ni realista si no tienes el respaldo financiero de un estudio que te paga las comidas y el entrenamiento. Estoy en una posición muy privilegiada en ese sentido, ya que este tiempo atrás he contado con el apoyo de Marvel. Sin embargo, no recomendaría a nadie que hiciera lo que yo hice para preparar este trabajo”.

Unsplash

De esta forma, el actor de Marvel abre un melón que para muchos otros actores resulta tabú: la salud mental

De esta forma, el actor de Marvel abre un melón que para muchos otros actores resulta tabú: la salud mental. ¿Hasta qué punto seguir una rutina tan exigente en poco tiempo puede provocar un trastorno mental? Esa es la gran pregunta. Obtener hábitos de vida saludables es un trabajo constante, y como tal requiere cierto tiempo. Saltarse todo ese proceso forzando la máquina puede traducirse en otros problemas de mayor índole que sobrepasan las barreras de lo físico.

Por ello, la recomendación de Will Poulter al estilo “no hagan esto en casa” resulta sumamente valiosa, ya que muchos jóvenes podrían imitar su comportamiento con el fin de obtener un cuerpo escultural. Sin embargo, y como él bien recuerda, no todo el mundo puede permitirse los lujos ofrecidos por una compañía líder en la industria del entretenimiento.

Consejos sencillos para mejorar tu alimentación poco a poco

Chantal Garnier/ Unsplash

Las dietas milagro son sumamente peligrosas para la salud. Su seguimiento conlleva déficits extremos y cambios demasiado bruscos para el cuerpo humano. Sus grandes contraprestaciones no son solamente el “efecto rebote” —que supone recuperar el peso perdido— sino que pueden tener fatales consecuencias a nivel mental, derivando en trastornos de la conducta alimentaria. Sin una guía profesional, que nos ayude a llevar a cabo una pérdida o ganancia de peso saludable, las probabilidades de éxito disminuyen notablemente.

Por supuesto, contar con un seguimiento minucioso de todo tu progreso saludable no es algo que está al alcance de todos, como bien remarca Poulter. Sin embargo, no es necesario acudir a un gimnasio premium ni seguir costosas rutinas de alimentación para disfrutar de un estilo de vida saludable: se encuentra a nuestro alcance mucho más de lo que creemos. En lo relativo a la alimentación podemos seguir algunos de los siguientes consejos para llevar a cabo una rutina más saludable: