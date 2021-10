Disney y Marvel Studios finalmente han encontrado al actor que interpretará al mismísimo Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. De acuerdo a Deadline, Will Poulter ha sido elegido para tomar tan importante papel, que no solo tendrá una gran importancia para la tercera película de los guerreros espaciales, también para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, era uno de los personajes más esperados por los fans.

Quizá para algunos Will Poulter no sea un actor demasiado famoso en comparación con otros ya conocidos de los filmes de Marvel. Sin embargo, ha podido participar en destacados proyectos en años recientes. Midsommar, el largometraje de terror de Ari Aster, es un de ellos. Posiblemente lo ubiques, además, por Black Mirror: Bandersnatch, el largometraje interactivo de Netflix. También apareció en producciones como The Little Stranger, Maze Runner: The Death Cure, Detroit y War Machine, entre otros.

La incursión de Adam Warlock al Universo Cinematográfico de Marvel se ha hecho esperar bastantes años. El personaje generó todavía más expectación cuando, sorpresivamente, su cápsula apareció en la escena poscréditos de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017). Desde aquel entonces los fans han esperado su primera aparición, si bien era complicado que se alejara de los filmes dirigidos por James Gunn.

Según la información del citado medio, el propio James Gunn y Marvel Studios comenzaron la búsqueda de un actor desde el pasado agosto. No obstante, Will Poulter no fue el único nombre que estuvo sobre la mesa. Después de las habituales pruebas que conllevan este tipo de papeles, la producción no tuvo dudas que Poulter era la persona ideal para ponerse en los pies de Adam Warlock. Al menos en este tipo de decisiones, los dirigidos por Mickey no suelen fallar.

