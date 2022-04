The Walt Disney Company, en la actualidad, es un monstruo del entretenimiento gracias a las adquisiciones empresariales que decidido hacer en estos últimos años. Además de sus propias producciones, ahora controla los largometrajes animados de Pixar, las franquicias de Star Wars y del Universo Cinematográfico de Marvel o todo lo que obtenido de su filial, la 20th Century Studios, antigua Fox, incluyendo los derechos productivos de los X-Men, Alien (desde 1979) o Avatar (desde 2009).

En caso es que, ayer, la compañía de Mickey Mouse presentó en la CinemaCon, la convención organizada por la Asociación Nacional de Propietarios de Cines en Estados Unidos para la promoción de sus películas, todas las que pretende llevar a las salas comerciales en lo que queda de 2021 y a lo largo de 2023. El productor Jon Landau, que nos trajo Titanic (1997), hizo el correspondiente repaso al programa de estrenos para los próximos meses.

Entre ellos encontramos las seis siguientes aventuras superheroicas del Universo Cinematográfico de Marvel en la gran pantalla después de Eternals y Spider-Man: No Way Home, la nueva de Pixar Animation Studios que viene tras Luca (2021) y Red (2022), otras dos de los propios estudios de Disney tras Jungle Cruise y Encanto (2021) o la quinta entrega protagonizada por el aventurero con sombrero iconico y látigo encarnado por Harrison Ford. Y no son las únicas.

16 estrenos y un relanzamiento de Disney

Parece que los estrenos de Disney están íntimamente ligados al Universo Cinematográfico de Marvel. Y no andan muy desencaminados, de los próximos estrenos previstos para 2022, los dos primeros son del universo de los superhéroes. Doctor Strange en el multiverso de la locura y Thor: Love and Thunder. Unos que se verán complementados por los próximos títulos a lo largo del año.

Pero los estrenos de Disney no están solo limitados a Marvel. Avatar, con su segunda entrega años después del éxito de la primera, quiere revalidar su puesto como uno de los títulos más taquilleros de la historia del cine. Si no hay más cambios en ese título pospuesto durante años, veremos el resultado a finales de año.

En el apartado de animación, la historia de uno de los personajes más queridos de Toy Story. Lightyear, con Buzz como protagonista, hará las delicias de los más jóvenes y de aquellos que quieran recordar la historia de los juguetes con 30 años a sus espaldas.

2022

Doctor Strange en el multiverso de la locura (6 de mayo).

Bob’s Burgers: La película (27 de mayo).

Lightyear (17 de junio).

Thor: Love and Thunder (8 de julio).

Avatar, relanzamiento (24 de septiembre).

The Banshees of Inisherin (21 de octubre).

Amsterdam (4 de noviembre).

Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre).

The Menu (18 de noviembre).

Strange World (23 de noviembre).

Avatar: The Way of Water (16 de diciembre).

Estrenos de Disney en 2023

Para 2023, los estrenos de Disney prometen mucho más de Marvel. Pero también una revisión de las princesas Disney con la versión humana de La Sirenita. Y, suponemos, con una revisión de la historia.

The Marvels (17 de febrero).

The Haunted Mansion (10 de marzo).

Guardianes de la Galaxia, Vol. 3 (5 de mayo).

La sirenita (26 de mayo).

Indiana Jones 5 (30 de junio).

Ant-Man y la Avispa: Quantumania (28 de julio).