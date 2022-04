En Doctor Strange en el multiverso de la locura se integran distintos aspectos que Marvel y Disney vienen desarrollando a través de distintas películas y series de la franquicia La película es clave para entender el funcionamiento del multiverso y cómo las acciones sobre una realidad pueden influir en otras. Los retrasos debido a la pandemia hacen que la expectativa en relación con el film sea elevada.

El Doctor Strange, sin la presencia de Iron Man o el Capitán América, es el principal referente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel junto con Thor. El detalle es que el Dios del Trueno anda por el espacio mientras el médico atiende distintas cuestiones en la tierra y, sí, también fuera de ella: las líneas temporales se han salido de control y es necesario darle algún tipo de sentido (o al menos intentarlo).

Esta película dialogará con series como WandaVision, Loki, ¿Qué pasaría si...? y con los acontecimientos de producciones como Doctor Strange: hechicero supremo y Spider-Man: No Way Home. A continuación detallamos las distintas relaciones entre esos trabajos, las teorías que hay en relación con Doctor Strange en el multiverso de la locura, la sinopsis, los posibles villanos y variantes del protagonista que podrían aparecer.

La misteriosa trama de Doctor Strange

en el multiverso de la locura

En un principio, la trama de Doctor Strange en el multiverso de la locura guardaba más relación con los eventos de la primera película. Ese film termina con Mordo, interpretado por Chiwetel Ejiofor, peleado con Doctor Strange y Wong por el manejo de distintas fuerzas. Este personaje había sido una suerte de padrino del doctor orientándolo en distintos aspectos. Hasta que distintos acontecimientos lo alejaron del camino de los otros personajes.

Hace unos años, cuando se pensaba en la secuela de Doctor Strange, se imaginaba que Mordo tendría un papel clave. Tiempop después, mucho de esa idea ha cambiado. Sí, es probable que juegue un papel importante dentro de la historia, pero no al nivel de otros de los involucrados, como La Bruja Escarlata. De momento, la sinopsis oficial de Doctor Strange en el multiverso de la locura es la siguiente:

“En Doctor Strange en el multiverso de la locura el Universo Cinematográfico de Marvel desbloquea el multiverso y lleva sus límites más lejos que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario".

Ese adversario, visto lo visto en los tráilers, es Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen. A ella se suman otras criaturas místicas y una de las variantes de Doctor Strange, el Supremo, quien parece emerger como una figura adversa a los intereses del protagonista de este film.

Fecha de estreno

Doctor Strange en el multiverso de la locura tendrá un preestreno en algunas regiones el 4 de mayo de 2022. El estreno oficial en Estados Unidos y España está programado para el 6 de mayo. En países como México y Argentina será el 5 de mayo.

Antes de la pandemia por la COVID-19, la fecha pautada para el estreno de esta película fue el 7 de mayo de 2021. Luego fue reprogramada para el 5 de noviembre del mismo año, para de nuevo ser desplazada unos meses después, para el 25 de marzo de 2022. Finalmente, será el 6 de mayo de este año.

Shang-Chi y la leyendas de los diez anillos, Eternos y Spider-Man: No Way Home son las cuatro producciones estrenadas con anterioridad, dentro del programa de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

El elenco de la película

Los actores confirmados dentro del reparto de Doctor Strange en el multiverso de la locura son los siguientes:

Actor Personaje ¿En qué otras películas de Marvel ha participado? Benedict Cumberbatch Doctor Strange - Doctor Strange: hechicero supremo (2016),

- Thor: Ragnarok (2017),

- Avengers: Infinity War (2018),

- Avengers: Endgame (2019),

- Spider-Man: No Way Home (2021) Elizabeth Olsen Wanda Maximoff - Avengers: era de Ultrón (2015),

- Avengers: Infinity War (2018),

- Avengers: Endgame (2019)

- WandaVision Benedict Wong Wong - Doctor Strange: hechicero supremo (2016),

- Shang-Chi y la leyendas de los diez anillos (2021)

- Spider-Man: No Way Home (2021) Rachel McAdams Christine Palmer - Doctor Strange: hechicero supremo (2016) Chiwetel Ejiofor Mordo - Doctor Strange: hechicero supremo (2016) Xochitl Gomez América Chávez - Debutará en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Michael Stuhlbarg Nicodemus West - Doctor Strange: hechicero supremo (2016)

El equipo de producción de la película está conformado por Sam Raimi, como director, bajo la producción ejecutiva de Kevin Feige. El guion de Doctor Strange en el multiverso de la locura fue elaborado por Michael Waldron, con la música de Danny Elfman y la dirección fotográfica de John Mathieson. El montaje del film estuvo a cargo de Bob Murawski y Tia Nolan.

Tráilers de Doctor Strange en el multiverso de la locura

Las primeras imágenes sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura fueron compartidas como una escena postcrédito de Spider-Man: No Way Home, hasta que luego se compartió en las redes sociales de Marvel.

A este adelanto le siguió el tráiler y una clip más corto:

Los pósters de Doctor Strange en el multiverso de la locura

Todas las variantes de Doctor Strange Loki (2021) explicó a través de sus capítulos parte de la teoría en relación con el multiverso y que, en las distintas realidades que lo conforman, hay diversas variantes de cada persona. De acuerdo a lo que se ha podido ver en los tráilers de Doctor Strange en el multiverso de la locura, las variantes que se esperan son las siguientes: Doctor Stephen Vincent Strange (Tierra-616) Es la variante del Doctor Strange desarrollada en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su primera aparición se produjo en la película estrenada en 2016, bajo la dirección de Scott Derrickson. La variante de Defender Strange (Tierra 11127) Fue una de las primeras variantes descubiertas en el tráiler. Este personaje lleva un traje azul oscuro, cabello largo y canoso. Defender Strange debutó en las historietas en The Defenders #1, editado en diciembre de 2011. La variante de Supreme Strange Sobre este personaje hay referencias inmediatas, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel: fue presentado a través de ¿Qué pasaría si…?, una serie de historias pensadas para explorar distintos escenarios. En este relato, Doctor Strange no pierde sus habilidades médicas sino su corazón, a partir de la muerte de Christine Palmer. La variante Zombi Strange Sí, también habrá una versión zombi. Esta ha sido insinuada a través de los distintos adelantos sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura y también apareció en ¿Qué pasaría sí…?. A juzgar por la referencia de la serie, se trataría del Doctor Strange desarrollado hasta ahora, pero que por distintas circunstancias termina en ese estado. Hay distintas teorías y rumores que sugieren que otras las imágenes podrían ser de realidades alternativas. Sin embargo, no está confirmado. Si deseas conocer más sobre cada una de estas variantes, te invitamos a leer este artículo exclusivo.

Los villanos que veremos en

Doctor Strange en el multiverso de la locura

Este es uno de los aspectos sobre el que más dudas hay. En un principio, se pensó en Mordo. A medida que el Universo Cinematográfico de Marvel avanzó, incluyendo los desarrollos televisivos, algunos acontecimientos invitan a pensar que Wanda Maximoff, La Bruja Escarlata, y su interés por encontrar a sus hijos será la rival de Doctor Strange, dentro de un contexto en el que todo parece estar en el aire.

Por otro lado, dentro de las adaptaciones de Marvel y Disney suelen haber distintas trampas. Una de las más comunes es que un personaje un atuendo correspondiente a un cómic pero lleva el nombre o actúa como otro ser dentro de las historietas. Entonces, es terreno incierto hasta algún punto. Mientras se revelan, se tiene registro de los siguientes:

Mordo

Se alejó de Doctor Strange al no estar de acuerdo con su gestión del poder ancestral. Quien en un principio fue una suerte de maestro y luego aliado en combate, ahora está en la otra vereda. Acá conviene hacer un matiz: puede que la versión de Mordo mostrada en los tráilers sea el de una realidad alternativa en la que no confronta a Doctor Strange por las razones mencionadas.

La Bruja Escarlata

Wanda Maximoff desea reencontrarse con sus hijos, el nexo más claro que sostendría con Vision. Para ello, luego de leer el Darkhold, puede que haya encontrado la manera de hacerlo, aunque esto implique distintas alteraciones en las realidades. Visto lo visto en los tráilers, habrá al menos un momento de tensión entre ella y Doctor Strange, a la vez que se le observaba siendo acompañada por Wong.

Shuma Gorath

Una de las imágenes compartidas a través de los tráilers de Doctor Strange en el multiverso de la locura muestra a una estrella de mar gigante atacando a América Chávez. Aunque no hay confirmación oficial del personaje, hay quien lo reconoce como Shuma Gorath está interesado en América Chávez por su habilidad para transitar entre las distintas realidades. Otras de las versiones detallan que se trataría de otro villano de los cómics, Gargantos. También puede ser otro de los juegos de Marvel y Disney, incorporando a un personaje con la apariencia de uno y llevando el nombre de otro.

Chthon

Es una de las teorías menos popularizadas, pero hay razones para considerarla como una posibilidad. Chthon es un antiguo dios oscuro que guarda una especial relación con el Darkhold: los textos que forman el libro fueron pergaminos elaborados por Chthon y otros villanos. Cada vez que alguien usa uno de esos hechizos, la realidad se agrieta un poco. Tanto Doctor Strange como Wanda Maximoff, e incluso la variante de Doctor Strange Supremo, han pasado por esas páginas.

Todas las teorías e interpretaciones sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura

La principal teoría en relación con la trama de Doctor Strange en el multiverso de la locura es que habrá un enfrentamiento entre La Bruja Escarlata y el Hechicero. Este enfrentamiento tendría como razón la intención de Wanda Maximoff de recuperar a sus hijos. Para ello, tendría que alterar distintas cuestiones en el Universo Cinematográfico de Marvel. En ese contexto, Doctor Strange emerge como una figura de contrapeso, orientado a proteger el equilibrio en las distintas líneas temporales.

Otra de las teorías en relación con la película es que los acontecimientos de WandaVision, Loki y Spider-Man: No Way Home alteraron hasta tal punto la realidad que las líneas temporales chocan y el multiverso comienza a fracturarse. En ese sentido, Doctor Strange intentará poner todo en orden, a la vez que hace frente a distintas amenazas, desde las distintas variantes hasta la posibilidad de que La Bruja Escarlata esté en modo adversaria.

El rol de Los Illuminati es otra de las cuestiones pendientes del film. Teniendo en cuenta que una variante de Doctor Strange se puede ver ingresando ante un juzgado, las distintas hipótesis e interpretaciones sobre el momento apuntan a que se trataría de un encuentro con esos seres. ¿Por qué? Porque el protagonista forma parte de ellos, junto con otros personajes: Black Bolt, Iron Man, Mr. Fantástico, Namor, el Profesor X y el Capitán América.

Una teoría que parece ser satélite a alguna de las anteriores es que Mordo vendrá a por Doctor Strange. Visto lo visto en los tráilers, la película luce bastante compleja para tratarse solo de ese aspecto.

Las expectativas sobre la película

Después de WandaVision, Loki, ¿Qué pasaría si…? y Spider-Man: No Way Home, se espera que Doctor Strange en el multiverso de la locura explore las distintas consecuencias del choque de realidades, de los saltos en las líneas temporales y la intervención sobre ellas.

El multiverso es la base sobre la que se construye la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Por tanto, se intuye que esta película es bisagra desde distintos puntos de vista para el resto del relato. La incorporación de diversos personajes de otras películas previas y la posibilidad de que las variantes permitan la suma de otros, incluyendo versiones paralelas de los personajes ya vistos, transforma la película en una caja de sorpresas.

Teniendo en cuenta que la próxima película que Marvel y Disney estrenarán será Thor: Love and Thunder, es probable que también se vea algún guiño hacia esta historia.

Breve descripción de la política de Disney y Marvel, dividida en series y películas

Hasta el año pasado, el Universo Cinematográfico de Marvel se resumía en todas las producciones pensadas para cine que la compañía produjo, en relación con Disney. A partir de 2021, con la incorporación de series como WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno, Loki, ¿Qué pasaría si…? y Ojo de Halcón, esos relatos televisivos se incorporaron a la mega narración, al estar basado en ellos y, también, influir sobre los acontecimientos futuros.

¿Qué ocurrió? Tanto Disney como Marvel vieron en el formato de series la posibilidad de contar historias sobre personajes que, dentro de las películas, han tenido un rol secundario y que cuentan con una base de seguidores o una utilidad narrativa que puede nutrir el Universo Cinematográfico de Marvel. A través de las series, las casas productoras cuenta con mayor comodidad para darle pesos a esos personajes secundarios, sin apartarlos de las producciones en las que surgieron.

Por otro lado, responde a la política streaming enfocada a generar nuevos suscriptores para la plataforma de Disney Plus. Las próximas series de Marvel responden a esta lógica.

¿Cuál es el contexto de Doctor Strange en el multiverso de la locura?

Doctor Strange en el multiverso de la locura se produce luego de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. Esta producción fue la primera en la que Doctor Strange comenzó a tratar ideas en relación con las distintas realidades y los efectos colaterales que podrían generarse si se manipulan.

A esto se suman otros hechos relevantes. Dentro de ellos se encuentran los ocurridos en WandaVision. La Bruja Escarlata creo que una especie de realidad paralela que alteró distintas cuestiones. Su cierre implicó la pérdida de sus hijos, a quienes, a través del Darkhold, puede haber encontrado en otra realidad. Por otro lado, se encuentra lo ocurrido en Loki, serie en la que murió una variante de Kang el Conquistador, responsable en contener a otra de sus variantes. Sin él, como se vio en la serie, las distintas líneas temporales se salen de control.

Se intuye que Doctor Strange en el multiverso de la locura tendrá en cuenta esos hechos, y algunos más, al momento de desarrollar su trama. El título ya insinúa lo suficiente en relación a que se trata de una película en la que habrá múltiples escenarios.

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y el multiverso

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel se produce luego de los sucesos de Avengers: Endgame. En ellos, además de traer de vuelta a la mitad de la humanidad con el chasquido de Hulk, también se abrió el relato a nuevas figuras. Sin la ascendencia de Tony Stark y el Capitán América dentro del grupo de superhéroes, y con Thor emprendiendo otro viaje al espacio, hay un reacomodo de fuerza en la narrativa.

En ese sentido, Doctor Strange emerge como una de las figuras más relevantes; incluso, por personalidad, podría decirse que es algo similar a Tony Stark. El detalle es que el relato ya no está solo enfocado en amenazas internas y externas, sino en un conflicto entre las distintas realidades: el multiverso y su estado. Por tanto, la Fase 4 tendrá este factor como eje.

No es uno menor, teniendo en cuenta que a través de las distintas realidades podrían traerse de vuelta a distintos personajes, interpretados por otros actores. El multiverso, desde un punto de vista de producción, funciona como un recurso de a través del cual se pueden reciclar diversas historias para enriquecer la principal del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué películas y series deberías ver antes de Doctor Strange en el multiverso de la locura?

Debido a la relación entre las distintas películas del Universo Cinematográfico de Marvel, hay varias películas y series a tener en cuenta antes de ver Doctor Strange en el multiverso de la locura. A continuación, la lista.

Doctor Strange: hechicero supremo (2016)

Es la primera película sobre el personaje. En ella se cuenta su historia de origen, la relación con Christine Palmer, el pulso con Mordo, entre otros aspectos clave para entender al personaje.

Avengers: Infinity War (2018)

Doctor Strange formó parte del grupo de superhéroes que intentó detener a Thanos. En esta película se produce un momento clave, cuando él explora las distintas opciones para resolver el conflicto, viajando a través del tiempo, y descubre que solo hay una manera de atender ese escenario y decide no alterar ese escenario.

Marvel Studios

Avengers: Endgame (2019)

Doctor Strange también forma parte de esta producción, siendo parte de una de las escenas épicas más importantes del cine contemporáneo. El personaje ayuda a que distintos superhéroes puedan

Spider-Man: No Way Home (2021)

Luego de que la identidad de Peter Parker fuera revelada, el joven se acercó a Doctor Strange para pedir su ayuda. En el trayecto, el hechizo se sale de control y se alteran distintas realidades. Entonces, todos deben asumir las consecuencias e intentar corregir la línea temporal.

WandaVision (2021)

Aunque Doctor Strange no forma parte de esta serie, ocurren una serie de hechos que tienen relación directa con lo que se verá en la próxima película de Disney y Marvel. Durante Spider-Man: No Way Home, Strange se acerca a Wanda para solicitar su ayuda.

Loki (2021)

Es la primera serie en la que comienza a ver la dinámica del multiverso y cómo los distintos acontecimientos pueden influir sobre las realidades. Se presenta al personaje de Kang el Conquistador (o una de sus variantes), como un ser que es capaz de controlarlas todas.

¿Qué pasaría si…?

Si bien no es una serie como las dos anteriores, al ser animada, varias de las teorías y escenarios explorados acá podrían verse reflejados en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Incluso, alguna de las variantes de Strange ya se presenta en esta producción.