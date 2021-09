Hasta ahora, las variaciones en los sucesos del Universo Cinematográfico de Marvel en ¿Qué pasaría si…? (A. C. Bradley, desde 2021) han sido, cuando menos, curiosas, por que no se parezcan en nada a los guiones pasados ni futuros del mismo. El punto culminante en ese sentido lo tenemos en el episodio “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” (1x04), pero la idea más peregrina había sido la de “What If... T’Challa Became a Star-Lord?” (1x02) porque introduce a un personaje en un argumento ajeno con una maniobra difícil de imaginar.

Es decir, no resulta impensable que el apocalipsis del capítulo “What If... Zombies?!” (1x05), por ejemplo, se le pueda ocurrir a algún guionista al que le guste mezclar diferentes conceptos narrativos; si no estuviese ya en los cómics marvelitas, claro. Pero, para llegar hasta ciertas combinaciones, hay que darle bastante al coco. Y ese esfuerzo y extrañeza son lo que nos ofrece “What If... Killmonger Rescued Tony Stark?” (1x06).

La osadía narrativa de ‘¿Qué pasaría si…?’

Sin embargo, pese a la interesante vuelta de tuerca de este episodio de ¿Qué pasaría si…?, que incluye agudas referencias irónicas a lo que hubiese pasado sin el evento Nexus que hace posible esta historia concreta y, oh, una escena fundamental de Avengers: Endgame (Joe y Anthony Russo, 2019), y su acción sensacional no nos embauca tanto como los mejores porque brilla menos.

Sí, los guionistas A. C. Bradley y Matthew Chauncey (Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia), el director Bryan Andrews (Las aventuras de Jackie Chan) mediante, han reproducido muy bien la personalidad de Tony Stark, cuyo rostro pertenece a Robert Downey Jr. (Sherlock Holmes) pero aquí le brinda su voz Mick Wingert (Pesadillas 2: Noche de Halloween) como en “What If... The World Lost Its Mightiest Heroes?” (1x03) y en otras diez ocasiones desde el videojuego Marvel: Contest of Champions (Kabam y Kody Sabourin, 2014). Pero eso tampoco es suficiente para camelarnos hasta la hipnosis.

En este asunto, habría que colocar a “What If... Killmonger Rescued Tony Stark?” en la perspectiva de unos pasos por delante de “What If... Captain Carter Were the First Avenger?” (1x01), que ya es puro espectáculo de Marvel. En determinada secuencia, toma carrerilla, y vemos al escurridizo T’Challa (Chadwick Boseman) como una especie de Bruce Wayne en sus peligrosas labores nocturnas, y las decisiones dramáticas, como en capítulos anteriores, se muestran con una mayor osadía que en los largometrajes del Universo Cinematográfico. Porque no se trata de la trama principal y pueden permitírselo.

La injusticia de las comparaciones odiosas

En estas circunstancias, no hay que mostrarse injustos con esta adecuada propuesta de ¿Qué pasaría si…?, en la que las mujeres son más avispadas que los hombres, con todo su poder y arrogancia más o menos visible. La intriga infame de Killmonger (Michael B. Jordan) se nos revela de un modo inteligente, sin prisa y a su debido tiempo, y la coherencia indiscutible de su conducta a la luz de las motivaciones que alberga en Black Panther (Ryan Coogler, 2018) no se puede poner en duda.

Por otro lado, nos regalan también momentos de gran poderío audiovisual en las composiciones animadas de lucha, que con en las que Marvel sabe lucirse según a lo que nos tiene acostumbrados como espectadores; sea en las imágenes reales de la mayoría de sus obras o en el formato ilustrado de la presente. Lo hemos podido comprobar con Viuda Negra no hace mucho, estas semanas con Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (Cate Shortland, Destin Daniel Cretton, 2021) y, ahora, con “What If... Killmonger Rescued Tony Stark?”

Lo que pasa es que se nos antoja que podría mejorarse porque lo comparamos con el asombro que nos produjo “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?”, y este capítulo sale perdiendo, claro. Pero no todo puede ser alucine en cada una de las entregas de ¿Qué pasaría si…? Conque parece conveniente sostener a los caballos y disfrutar con la sencillez narrativa de casi siempre en esta saga superheroica de Marvel.