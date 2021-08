El Universo Cinematográfico de Marvel continúa su marcha. Tras veinticuatro películas hasta Viuda Negra y tres series de acción real, WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno (Cate Shortland, Jac Schaeffer, Malcolm Spellman, 2021) y Loki, llega ¿Qué pasaría si...? (Michael Waldron, A. C. Bradley, desde 2021), la propuesta más reciente en la plataforma de Disney Plus.

Se trata de la primera de animación que elabora Marvel Studios dentro de la saga superheroica y su antología de variedades se integra, por lo tanto, en su larga trama. De un modo muy oportuno, teniendo en mente lo que ha desatado Sylvie (Sophia Di Martino) en el episodio “For All Time. Always” (1x06) de la ficción televisiva sobre el Dios de Engaño (Tom Hiddleston). Un hecho que expande las posibilidades narrativas de esta historia como ningún otro hubiera podido; y es precisamente el concepto que hay aquí.

Dos artistas con cierta experiencia para ‘¿Qué pasaría si…?’

Disney Plus

Para desarrollarlo, el productor ejecutivo y compañía han puesto su confianza en el guionista A. C. Bradley y el realizador Bryan Andrews. Antes de ¿Qué pasaría si…?, el uno solamente ha escrito el episodio “Birds of Prey” (2x17) de Arrow (Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Andrew Kreisberg, 2012-2020), una veintena de capítulos de Trollhunters y veintiséis de Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia (Guillermo del Toro, 2016-2018, 2018-2019).

Y el otro ha dirigido tres de Men in Black: The Series (Duane Capizzi, Jeff Kline y Richard Raynis, 1997-2001) y cinco de Las aventuras de Jackie Chan (John Rogers, 2000-2005); aparte de firmar el libreto para cuatro de Las Supernenas (Craig McCracken, 1998-2005), veintidós de Samurai Jack, el largo Primal: Tales of Savagery o dos episodios de la serie derivada (Genndy Tartakovsky, 2001-2017, 2019).

Estrena tu suscripción anual con el estreno de lo nuevo de Marvel Ver ahora en Disney+

Así, tanto A. C. Bradley como Bryan Andrews tienen experiencia previa en proyectos de animación y superheroicidades. Pero es que el segundo, además, ha dibujado storyboards de doce filmes del Universo Cinematográfico de Marvel, desde Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010), con Los Vengadores (Joss Whedon, 2012), los dos volúmenes de Guardianes de la Galaxia (James Gunn, 2014, 2017), Doctor Strange (Scott Derrickson, 2016) o Avengers: Infinity War en medio, hasta Avengers: Endgame (Joe y Anthony Russo, 2018, 2019). Conque conoce bien el paño marvelita.

La fórmula de Marvel sin que le falte ni un ápice

Disney Plus

Por lo que vemos en el capítulo “What If... Captain Carter Were The First Avenger?” (1x01), como cine de animación tradicional, ¿Qué pasaría si…? es una apuesta eficiente, de limpias imágenes, que sin duda alguna interesará mucho a los seguidores de la franquicia porque vuelve al pasado para replantear sus situaciones peliagudas de una forma muy diferente. En este caso, a las de Capitán América: El primer Vengador (Joe Johnston, 2011).

Y recuperar a sus personajes, sobre todo para los espectadores más entusiastas y con las voces reconocibles de los propios actores que los interpretan en las películas y las series de acción en vivo, no puede sentirse sino como un auténtico gustazo. No obstante, por si hay alguien muy distraído y si queréis una confirmación sólida de que Chris Evans ha colgado el traje de Steve Rogers definitivamente, acá le dobla Josh Keaton (El rey de la colina).

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Disfruta de acceso a los últimos estrenos y al catálogo de Star. También podrás ver el contenido de Marvel y Star Wars, las grandes películas de animación de Pixar y los documentales de National Geographic.

No parece necesario analizar con demasiada hondura la gramática cinematográfica de este episodio de ¿Qué pasaría si…? para darse buena cuenta de que su estilo es el de la fórmula de Marvel sin que le falte nada, siempre espectacular en sus vibrantes escenas de acción y con un ritmo que garantiza un entretenimiento firme pero nunca sublime. Aunque tampoco es que se le pueda pedir mucho más porque cumple a la perfección con las expectativas de una aventura superheroica decente, aquello que despierta a los esnobs, los cuales no se percatan de que ni todo puede ser cosa de Ingmar Bergman ni por ello resulta despreciable.

De manera que uno diría sin titubeos que sería posible trasladar “What If... Captain Carter Were The First Avenger?” de la animación a imágenes reales en Disney Plus tal cual está planificado, y no perdería ni un ápice microscópico del espíritu audiovisual que le conocemos al Universo Cinematográfico de Marvel. Y, puf, en esas circunstancias hubieran vuelto locos a los fans.