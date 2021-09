Si hay algo sorprendente sobre una obra que sobresale de entre las demás, es que su creador afirme que lamenta un aspecto concreto de la misma. Nos ha encantado, hombre; no le des más vueltas. Pero la guionista A. C. Bradley, que está al frente de ¿Qué pasaría si…? (desde 2021), la serie animada del Universo Cinematográfico de Marvel en la plataforma de Disney Plus, tiene unos motivos bastante razonables para arrepentirse de un detallito de “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” (1x04).

Se trata del episodio que podemos considerar el mejor y más emocionante hasta ahora y con el cierre más tremendo, distinto y decididamente honrado de las variaciones en el Multiverso marvelita que desata Sylvie (Sophia Di Martino) en Loki (Michael Waldron, desde 2021). Así que no hay nada que reprocharle en este asunto, pero veamos por qué.

De los eventos Nexus de ‘Loki’ a los puntos absolutos de ‘¿Qué pasaría si…?’

Disney Plus

El empeño del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en este capítulo de ¿Qué pasaría si…? es impedir por todos los medios que muera Christine Palmer (Rachel McAdams). Pero, si ya el Anciano (Tilda Swinton) le dice a Bruce Banner (Mark Ruffalo) en Avengers: Endgame (Joe y Anthony Russo, 2019) que es peligroso manipular la línea del tiempo, en “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” avisa al Doctor Strange de algo fundamental:

El fallecimiento de su amada enfermera es “un punto absoluto”, un suceso importantísimo que no se debe cambiar porque de él depende que no colapse el universo y que, por esa razón, hace falta un inmenso poder para lograrlo. Un objetivo por el que el protagonista se transforma en el temible Doctor Strange Supremo, se absorbe a sí mismo desdoblado por su mentor, salva a Christine Palmer y destruye su realidad.

Por otra parte, según aprendimos en Loki, “un evento Nexus” es cualquier acontecimiento que desvía la Sagrada Línea Temporal de lo que ha decretado Aquel que Permanece (Jonathan Majors) para eludir el caos multiversal con el que tanta violencia y sufrimiento se produce, y que la Autoridad de Variación Temporal poda sin contemplaciones. De modo que, en esencia, un punto absoluto y un evento Nexus son lo mismo: un incidente cardinal que conduce la línea de tiempo por un determinado camino.

En el caso de ¿Qué pasaría si…?, Christine Palmer debía ser eliminada para que el Doctor Strange se convirtiese en el Hechicero Supremo en ese universo específico y, como tal superhéroe, atajar males mucho mayores, como el triunfo de Dormammu (Benedict Cumberbatch) con la ayuda de Kaecilius (Mads Mikkelsen) o de Thanos (Josh Brolin), por lo pronto.

Por qué Ashley C. Bradley no debe lamentar nada

Disney Plus

Durante una conversación sobre la serie de Disney Plus en The GOAT Movie Podcast, la guionista A. C. Bradley reconoció que hubiese preferido incluir el punto absoluto de “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” como un evento Nexus.

“Cuando escribes animación, escribes tan lejos en el futuro que no puedes pensar en cuatro años después. Ese episodio de Doctor Strange lo escribí en febrero de 2019”, cuenta la cineasta americana. “Creo que [al suceso de la muerte de Christine Palmer] debería haberlo llamado evento Nexus en lugar de punto absoluto. Los guiones de Loki ni siquiera estaban escritos todavía, por lo que la animática [la animación de storyboards] se bloqueó antes de que Loki terminara sus guiones porque siempre estás escribiendo dos años antes de la animación. Es algo intenso y loco”.

Pero A. C. Bradley no debería lamentar nada sobre este tema. Es posible que un evento Nexus y un punto absoluto no se diferencien en su naturaleza básica, pero sí desde el punto de vista con el que se aborden. Para Aquel que Permanece y la Autoridad de Variación Temporal, son cambios inaceptables. Para los que no se percatan en el Multiverso de que la muerte de Christine Palmer, en vez del destrozo en las manos del Doctor Strange, aboca al mismo colapso final porque, sin ella, el Hechicero Supremo no hubiese intentado impedirla, algo indispensable.

Es decir, para el Anciano, que la enfermera perezca constituye un punto absoluto y no debe alterarse porque lo cree el motivo por el que el Doctor Strange llega a abrazar su imprescindible destino superheroico. Pero desconoce que este lo debería alcanzar tras el accidente que le inhabilita como cirujano y que, sin Christine Palmer, la desintegración de su universo está asegurada.