Después de un episodio tan abrumador de ¿Qué pasaría si…? (A. C. Bradley, desde 2021), la primera serie animada de Disney Plus que se integra en el Universo Cinematográficao de Marvel, como “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” (1x04), era muy difícil seguir a la misma altura en los siguientes. Pero eso no significa que no puedan resultar tan interesantes en sus variaciones de la historia conocida por sus seguidores como “What If... T’Challa Became a Star-Lord?” (1x02) o “What If... the World Lost Its Mightiest Heroes?” (1x03), y “What If... Zombies?!” (1x05) demuestra que sí es posible.

La perspectiva de meter en estas aventuras superheroicas un apocalipsis zombi semejante al propuesto en La noche de los muertos vivientes (George A. Romero, 1968), con la franquicia de The Walking Dead (Frank Darabont y Angela Kang, desde 2010) como su mejor exponente hasta la fecha, ya se encontraba en los cómics de Marvel, y no podemos negar que resulta bastante curiosa. Y, si a ello le añadimos un aire a Capitán América: Civil War (Joe y Anthony Russo, 2016), redondeamos el concepto.

‘The Walking Dead Avengers’ en ‘¿Qué pasaría si…?’

Disney Plus

No cabe duda de que a los fanáticos de este tipo de tramas sobre una plaga fastidiosa de fiambres hambrientos les gustará un capítulo como “What If... Zombies?!”

No solamente porque muestra el reverso tenebroso cadavérico de nuestros queridos superhéroes, sino también porque A. C. Bradley (Trollhunters) y el director Bryan Andrews (Men in Black: The Series), con un guion de Matthew Chauncey (Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia), han optado por ofrecer un tono cómico e instructivo en ciertas secuencias similar al de los dos largometrajes sobre Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson) y compañía, Bienvenidos a Zombieland y Zombieland: Mata y remata (Ruben Fleischer, 2009, 2019); aunque no tan desfachatado ni chocarrero, que en Disney aún usan respetables corbatas.

Estrena tu suscripción anual con el estreno de lo nuevo de Marvel Ver ahora en Disney+

Y, desde luego, hay que olvidarse de la sanguinolencia habitual en el subgénero hasta el punto de que, en esta alternativa zombi de ¿Qué pasaría si…?, no vais a ver el color inquietante de una una minúscula gota de hemoglobina; y ni hablemos de que enfoquen con claridad destripamientos alborotadores. Qué escándalo, Walt.

Las mismas motivaciones en dos universos diferentes

Disney Plus

“What If... Zombies?!” tiene el planteamiento y las situaciones clásicas de una película de terror con no muertos en su propio bufé mundial, tan asumidos por los creadores y los cinéfilos a estas alturas de su larga fiebre fílmica que a uno le da la sensación de que A. C. Bradley y el resto del equipo los pergeñarían casi en piloto automático. Pero con la acción y el espectáculo asumible, eso sí, del Universo Cinematográfico de Marvel, y la captura de la personalidad y la esencia de las interrelaciones de los personajes muy lograda, siempre reconocible.

Y en pocas ocasiones se ha visto tan claramente como en este episodio de ¿Qué pasaría si…? lo mucho que cuesta que los héroes míticos se derrumben, lo que nos brinda algunas imágenes perturbadoras; no por lo desagradable en lo físico, que no existe aquí porque se lo evita con testarudez, sino por lo que experimentamos con ellas desde nuestro cariño por los personajes.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic.

Pero en “What If... Zombies?!” no se limitan a presentarnos la tesitura de una hecatombe así adaptada al mundo de Marvel, con las tragedias y los sacrificios a los que estamos acostumbrados, sino que se producen ciertos giros gratificantes que complican el argumento y nos sorprenden por lo bien que cuadran tanto en lo que conocemos de los largometrajes y las series sobre zombis como en la naturaleza misma de estos superhéroes. Y el último volantazo la emparenta con las decisiones oscuras de “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?”. Satisfactorio este capítulo.