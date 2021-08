Al contrario de lo que ocurre con una serie televisiva que nos cuenta una sola historia, o al menos así en cada temporada, las antologías por capítulo lo tienen más difícil para enganchar al público. El tiempo del que disponen para atraparle son los minutos que dura cada entrega semanal, y hay que tener ingenio suficiente como para construir a unos personajes con los que poder empatizar y ofrecer una trama seductora. Pero la animada ¿Qué pasaría si…? (A. C. Bradley, desde 2021), al margen de lo que sus escritores sean capaces de mostrarnos de pericia en este sentido, tiene una gran ventaja desde el comienzo: la curiosidad del espectador por descubrir en cada episodio las variaciones de los eventos que conoce en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Si “What If... Captain Carter Were The First Avenger?” (1x01) se desvía de lo que ocurre en Capitán América: El primer Vengador (Joe Johnston, 2011), en “What If... T’Challa Became a Star-Lord?” (1x02) trastoca los acontecimientos de Guardianes de la Galaxia (James Gunn, 2014), y una pizca del segundo volumen (2017), introduciendo a alguien muy alejado de su aventura: T’Challa, príncipe de Wakanda, a quien interpreta el difunto Chadwick Boseman (La madre del blues).

De modo que en ¿Qué pasaría si…? nos regalan la última oportunidad de oír a este actor estadounidense en un nuevo trabajo, ponerle voz a su héroe marvelita por última vez. Por supuesto, el guionista A. C. Bradley (Trollhunters) justifica debidamente cómo llega el wakandiano a convertirse en Star-Lord (Chris Pratt).

Un jugoso episodio de ‘¿Qué pasaría si…?’

Disney Plus

No resulta difícil de comprender que aquí no logre las cotas del humor desvergonzado, digno de nuestras más sinceras carcajadas, al que el propio James Gunn (El escuadrón suicida) y la no demasiado prodigada Nicole Perlman (Capitana Marvel) nos convidan en los dos filmes sobre los Guardianes de la Galaxia; pero tampoco podemos negar que A. C. Bradley se esfuerza por que al menos no nos falte la sonrisa.

Así, el tono de cierta gravedad en el primer capítulo de ¿Qué pasaría si…? cambia al mucho más ligero de las peripecias de los amiguetes galácticos encabezados por el terrícola al que encarna Chris Pratt (Her). Pero hay que decir que “What If... T’Challa Became a Star-Lord?” acaba interesándonos en mayor medida que el episodio previo.

La razón de esta circunstancia se encuentra en que las intervenciones de determinados personajes, decisivos en la Saga del Infinito, son de un calado mayor para el Universo Cinematográfico de Marvel; o más jugoso sin duda alguna. Y le proporcionan un mayor relieve a ciertos personajes muy secundarios.

El grato regreso del Titán Loco

Disney Plus

Por lo anterior, nuestra curiosidad ante esta propuesta narrativa de ¿Qué pasaría si…?, que también juega con alteraciones de Black Panther, Avengers: Infinity War (Ryan Coogler, Joe y Anthony Russo, 2018) y Falcon y el Soldado de Invierno (Malcolm Spellman, 2021), garantiza una atención hasta ilusionada por nuestra parte; y no nos duelen prendas para reconocer que la ocasión lo merece. Por otro lado, el aparato visual se muestra muy oportuno, medido y montado con eficacia; los giros imprescindibles del guion, muy satisfactorios por su carga dramática.

Además, no queda otro remedio que admitir lo mucho que nos gusta poder ver en la lucha a Thanos, el villanísimo Titán Loco al que interpreta por Josh Brolin (American Gangster) y el motor del argumento que culmina con Avengers: Endgame (Hermanos Russo, 2019). Por tal decisión y, si ¿Qué pasaría si…? insiste en lo placentero de ideas y un desarrollo como los de “What If... T’Challa Became a Star-Lord?”, esta serie animada puede llegar a ser muy encantadora.