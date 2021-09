Con todo lo que ha ocurrido en los episodios de dos series de Disney Plus correspondientes a la fase cuarta del Universo Cinematográfico de Marvel —en concreto, WandaVision (Jac Schaeffer, 2021) y Loki (Michael Waldron, desde 2021)— y las informaciones que han ido apareciendo en la prensa acerca de Spider-Man: Sin camino a casa (Jon Watts, 2021) y Doctor Strange 2: El multiverso de la locura (Sam Raimi, 2022), las especulaciones sobre estas dos últimas películas están absolutamente desatadas.

Y, si a eso le añadimos el asombro que ha provocado el extraordinario capítulo “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” (1x04) de ¿Qué pasaría si...? (A. C. Bradley, desde 2021), las elucubraciones han llegado a su etapa más febril. Se ha sugerido, por ejemplo, que el Doctor Strange malvadamente hipervitaminado que hemos visto en la ficción animada podría aparecer en la nueva aventura de Peter Parker.

El tráiler de Spider-Man: Sin camino a casa ha vuelto tarumbas a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. No solamente ha sido la confirmación inequívoca de que regresan los actores de tres villanos de las dos sagas previas, Spider-Man (Sam Raimi, 2002-2007) y The Amazing Spider-Man (Marc Webb, 2012-2014) —Alfred Molina como el Doctor Octopus, Willem Dafoe en la piel del Duende Verde y Jamie Foxx como Electro—, sino que el comportamiento tal vez extraño del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) ha hecho que los espectadores lo miren con sospechas fundadas.

Las tramas exclusivas de ‘¿Qué pasaría si…?’

Disney Plus

Y ya hay propuestas para explicarlo. Una de las mismas es que, con los antecedentes de Loki, constituya una variante del Hechicero Supremo; y después de lo sucedido en ¿Qué pasaría si…?, quizá la del endiablado ese. Sin embargo, resulta muy dudoso. Su chocante actitud risueña, para empezar, difiere de la de ese consumido Doctor Strange, tanto como su aspecto nada oscuro. Podría ocultarlo con magia, sí, y simular tal talante. Pero un tipo tan poderoso no tendría por qué esconderse de esa manera.

Además, como apunta John Orquiola en Screen Rant, “¿Qué pasaría si...? está evitando deliberadamente los escenarios del universo alternativo que se verán en las próximas películas de Marvel”. Y pone unos cuantos ejemplos de lo que ha pasado entre bambalinas. Porque “el guionista principal, A. C. Bradley, y el director Bryan Andrews presentaron varias ideas para la serie animada, pero algunas fueron rechazadas debido a sus similitudes con las películas de UCM”.

Estrena tu suscripción anual con el estreno de lo nuevo de Marvel Ver ahora en Disney+

Uno: “El equipo creativo quería hacer un episodio sobre Jane Foster (Natalie Portman) convirtiéndose en Thor, pero esa es la trama de Thor: Love and Thunder [Taika Waititi, 2022]”. Dos: “Bradley también tuvo una idea para un episodio de los Guardianes de la Galaxia que fue descartado porque estaba demasiado cerca de Guardianes de la Galaxia, vol. 3 [James Gunn, 2023]. Y tres: “También hubo un discurso rechazado sobre el viejo Steve Rogers (Chris Evans) y el profesor Hulk (Mark Ruffalo) formando equipo, pero Avengers: Endgame [Joe y Anthony Russo, 2019] ya lo hizo en acción en vivo”.

Nada del Doctor Strange Supremo en ‘Spider-Man: Sin camino a casa’, pero...

Disney Plus

No obstante, no es lo mismo una trama que un personaje concreto aunque este la pueda representar. Y la definitiva razón por la que ese inquietante mago de ¿Qué pasaría si…?, que parece una mezcla entre el Doctor Strange y la Cosa, no participará en Spider-Man: Sin camino a casa es una reciente filtración, difundida por One Take News y luego debidamente confirmada por el conocido metiche DanielRPK en su cuenta de Patreon, sobre que sí comparecerá en Doctor Strange 2: El multiverso de la locura.

No se sabe su importancia en el filme, pero sí que en el set de rodaje se ha construido una versión oscura del Sanctum Santorum de Nueva York que, bueno, le debe de pertenecer. Así que, si estas noticias son ciertas y no han podido resistirse a volver con el Doctor Strange Supremo, no regresará en la tercera peli que protagoniza Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel para no exprimirle, sino solo en la segunda del hechicero. Tal vez, con Shuma-Gorath, que se ha asomado en los episodios “What If… Captain Carter Were the First Avenger” (1x01) y el mencionado “What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?” de ¿Qué pasaría si…? Pero esa es otra historia.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic.