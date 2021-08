Tras haber visto “What If... T’Challa Became a Star-Lord?” (1x02), el episodio más interesante hasta la fecha de ¿Qué pasaría si…? (A. C. Bradley, desde 2021), uno puede decir sin tapujos que la serie animada de Disney Plus aprovecha muy bien la difícil tesitura en que están los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel; sobre todo, tras la primera temporada de Loki (Michael Waldron, desde 2021).

Una perspectiva que “What If... the World Lost Its Mightiest Heroes?” (1x03) no hace sino confirmar para que no haya ninguna duda. Si “What If... Captain Carter Were the First Avenger?” (1x01) modifica el estatus de al menos cuatro personajes importantes y el capítulo dos trastoca la trama esencial de la Saga del Infinito, este tercero nos propone lo mismo con una aproximación distinta, abordando la otra pata del propio germen de ella con éxito.

El episodio de ‘Diez negritos’ en ‘¿Qué pasaría si…?’

Si el episodio anterior rompe con el plan genocida de Thanos (Josh Brolin) y las Gemas dichosas por influencia de Wakanda, aunque no se tratase de lo principal en el argumento, lo que destruye o cambia sustancialmente el recién estrenado es el proyecto estrella de Nick Fury (Samuel L. Jackson) para la defensa efectiva de nuestro mundo.

Pero los guionistas A. C. Bradley y Matthew Chauncey (Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia) y el director Bryan Andrews (Men in Black: The Series) no nos cuentan esta historia del modo habitual, mostrándonos el surgimiento de una amenaza explícita contra la que los personajes sobrehumanos deben luchar con denuedo.

En la presente aventura, el peligro es un enigma que hay que resolver, y el desarrollo de las averiguaciones está emparentado con el de Diez negritos, la famosa novela de la escritora británica Agatha Christie (1939), y cuantas reformulaciones en largometrajes y series televisivas se han realizado; a la que se une esta de ¿Qué pasaría si…?

La variación más ominosa para el Universo Cinematográfico de Marvel

Por esta razón, “What If... the World Lost Its Mightiest Heroes?” resulta más ominoso que los dos anteriores capítulos; y pese a que las tragedias de la clase que vemos en Vengadores: La era de Ultrón (Joss Whedon, 2015), Avengers: Infinity War o Endgame (Joe y Anthony Russo, 2018, 2019) se encuentran reconcentradas aquí, no da tiempo a que nos las envuelvan con el dramatismo y la honda emoción de los filmes ni tendría sentido alguno optar por ello.

Porque, mientras que por los superhéroes que caen en las películas experimentamos la empatía lógica después de tantas peripecias juntos, o sus seres queridos, este episodio de ¿Qué pasaría si…? se sitúa en un punto de la cronología alternativa en el Universo Cinematográfico de Marvel que no permite demasiados lloros; por pura falta de roce y de familiaridad entre los protagonistas.

Pero existe otro motivo por el que “What If... the World Lost Its Mightiest Heroes?” es funesto en mayor medida: un implacable Dios del Engaño (Tom Hiddleston) consigue su horrible propósito de Los Vengadores (Joss Whedon, 2012), aquel que El que Permanece (Jonathan Majors) le plantea como posibilidad en el capítulo “For All Time. Always” (1x06) de Loki.

No obstante, también se distingue por la circunstancia de que nos ofrece una inesperada resolución del enigma y un final abierto que apunta hacia una cosa a la que se alude en el último tramo: la esperanza. De manera que, si bien la planificación visual de este episodio de ¿Qué pasaría si…? no sobrepasa la más absoluta corrección, la idoneidad sin lucirse de ningún modo, sí marca la diferencia en su aproximación al Multiverso marvelita. Y nos preguntamos si se lanzarán otros así en la plataforma de Disney Plus.