Como película perfectamente integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel sobre el origen de uno de sus nuevos superhéroes, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (Destin Daniel Cretton, 2021) tiene unos cuantos cameos de sus personajes, algunos de mayor relevancia pero todos igual de encantadores.

Durantelas escenasque nos introducen en el club clandestino de lucha de Jon Jon (Ronnie Chieng) en Macao, podemos reconocer a Helen (Jade Xu), una de las jóvenes habilidosas a las que Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) y compañía liberan de la Sala Roja y del control del escalofriante Dreykov (Ray Winstone) en Viuda Negra (Cate Shortland, 2021); a Emil Blonsky como Abominación (Tim Roth), villano de El increíble Hulk (Louis Leterrier, 2008); y a Wong (Benedict ídem), mano derecha del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Más tarde, en la guarida de Xu Wenwu (Tony Leung), nos encontramos nada menos que con Trevor Slattery (Ben Kingsley), el actor que nos engaña a todos en Iron Man 3 (Shane Black, 2013); un maravilloso regalo para los espectadores con el oscarizado artista inglés. Y, en la escena poscréditos, participan la Capitana Marvel (Brie Larson) y a Bruce Banner (Mark Ruffalo).

El hilarante comentarista de ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’

Marvel Studios

Pero se nos había escapado un cameo muy gracioso de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos que sucede antes, en la secuencia espectacular del autobús. Dentro del vehículo hay un vlogger llamado Klev que decide retransmitir el enfrentamiento entre Shang-Chi (Simu Liu) y los hombres de su padre, el verdadero Mandarín, a través de su teléfono móvil y evaluar los movimientos de los contrincantes durante la larga pelea, muy dura contra Puño de Navaja (Florian Munteanu).

Y no constituye la primera vez que vemos en un largo marvelita a este personaje secundario al que encarna el estadounidense Zach Cherry, un intérprete que comenzó en el programa PITtv (Ali Reza, desde 2007) y que luego ha sido el administrador del episodio “Kimmy Gives Up!” (2x05) de Unbreakable Kimmy Schmidt (Tina Fey y Robert Carlock, 2015-2019), Frankie Gallo en el capítulo “The Bad News Bear” (4x03) de The Magicians (Sera Gamble y John McNamara, 2015-2020), el Ethan de You o Brian en el episodio “Safe Room” (2x04) de Succession (Sera Gamble y Greg Berlanti, Jesse Armstrong, desde 2018).

Al otro lado del país: de Nueva York a San Francisco

Marvel Studios

Como comenta Thomas Bacon en Screen Rant, el vídeo de Klev “le valió a Shang-Chi la fama internacional instantánea como la sensación de las redes sociales «Bus Boy»”; y “tiene un papel sorprendentemente importante en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, porque llama la atención lo suficiente como para convertir a Shang-Chi en un luchador potencial en el club Golden Daggers cuando llegua a Macao, por lo que en realidad fue un punto crucial de la trama, así como un poco de comedia divertida”.

Pero el caso es que el vlogger ya aparece en Spider-Man: Homecoming (Jon Watts, 2017): hablamos del vendedor de perritos calientes que le pide a Peter Parker (Tom Holland) que haga acrobacias en lo alto de un edificio de Nueva York al descubrirle allí.

Quizá, por circunstancias de la vida, Klev decidió trasladarse a la Costa Oeste, a San Francisco, y ahora le va de maravilla con sus grabaciones en las redes sociales. O tal vez solo está en la ciudad californiana por un simple viaje de vacaciones o por cualquier motivo parecido. De lo que no hay duda es que se trata de otro pequeño regalo de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos para los espectadores fieles al Universo Cinematográfico de Marvel.