Tantas entregas lleva el Universo Cinematográfico de Marvel y durante años suficientes como para que, si no las tenemos todas frescas por habérnoslas zampado hace no mucho en Disney Plus, es de lo más normal que nos hayamos olvidado de multitud de detalles sobre las aventuras de los Vengadores ahora que se ha estrenado Viuda Negra (Cate Shortland, 2021) en los cines y en la plataforma de streaming de Mickey Mouse.

Los mayores entusiastas de la franquicia no tendrán ningún problema en este sentido porque se habrán tragado las películas y las series en varias ocasiones y, en tales circunstancias, comprenderán cuanto implica lo que vive Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en este vigésimo cuarto largometraje de la saga superheroica. Lo que incluye ciertas explicaciones sobre hechos oscuros del pasado.

Loki y los pecados de la Viuda Negra

Marvel Studios

En el filme Los Vengadores (Joss Whedon, 2012), el villano de turno no es otro que Loki (Tom Hiddleston), pariente postizo de Thor (Chris Hemsworth), en representación de Thanos (Josh Brolin), al que se le ve la cara por vez primera en una de las dos escenas poscréditos. La heroína rusa, protagonista de Viuda Negra, acude a hablar con él cuando ha permitido que lo apresen con inquietantes intenciones.

Y, en un momento de la conversación, después de que Natasha Romanoff reconozca su currículo cuestionable diciendo que “hay una marca roja en su expediente que quisiera borrar”, el Dios del Engaño le suelta sin contemplaciones: “¿Puedes? ¿Se puede borrar tanto rojo?”. A continuación, enumera algunos de sus pecados, y decide comenzar nada menos que con “la hija de Dreykov”.

Este espeluznante personaje al que menciona Loki, encarnado por Ray Winstone (Last Orders), es el antagonista mayor de Viuda Negra; y lo de su hija (Ryan Kiera Armstrong) supone uno de los mayores remordimientos para habilidosa agente de Scarlett Johansson. Porque, según nos cuentan en un flashback de la nueva película de Marvel Studios y Disney Plus, permitió que fuese “un daño colateral” cuando intentaba cargarse a Dreykov con una bomba. Y, pese a que sobrevivió como la letal Taskmaster (Olga Kurylenko), esa es otra historia.

