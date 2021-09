Una década para una serie es un logro tal como está el abarrotado patio de las producciones televisivas, al margen de la conveniencia de alargarla hasta ese punto. La hilarante The Big Bang Theory (Chuck Lorre y Bill Prady, 2007-2019), por ejemplo, estuvo con nosotros durante doce años sin decaer; la irregular The Walking Dead (Frank Darabont y Angela Kang, desde 2010) ha sobrepasado también ese límite; y el turno le toca ahora a American Horror Story (Ryan Murphy y Brad Falchuk, desde 2011), que estrena su temporada número diez en Disney Plus con el título de Double Feature (2021).

La atmósfera densa, malsana y brutal de Murder House (2011-2012) satisfizo mucho a los espectadores, alcanzando el culmen en la insuperable Asylum (2012-2013). Las cinco siguientes historias, Coven (2013-2014), Freak Show (2014-2015) y Hotel (2015-2016), mantienen el tipo. My Roanoke Nightmare (2016) resulta muy interesante en los primeros episodios y, después, se derrumba por sus inverosimilitudes y una continua masacre sin sentido. Con Cult (2017) y Apocalypse (2018) se recupera el buen tono de American Horror Story para perderlo luego con la absolutamente pedestre 1984 (2019).

‘Double Feature’: de ‘American Horror Story’ a Stephen King

FX

Quizá, el comienzo de Double Feature con el capítulo “Cape Fear” (10x01) es el que se siente más raro de la serie de la AMC hasta la fecha; no solo por las propias circunstancias de su escena inicial, sino porque intuimos después que las anomalías terroríficas que, seguro, van a producirse abarcan la mayor extensión por lo pronto en los escenarios de American Horror Story. Y lo que pudiera recordarnos en principio a Murder House nos trae en realidad un aroma a los elementos de la narrativa del novelista Stephen King; más de uno, por lo visto.

Pero, aunque la fórmula nos suena, eso no impide que experimentemos una gran curiosidad por saber lo que ocurre. Por un lado, debido a las posibilidades de esta variación en un terreno común y, por otro, gracias al crédito que nos merecen Ryan Murphy y Brad Falchuk (Scream Queens) por habernos brindado en otras temporadas un horror subyugante, adquirido estos dos lustros con firmeza a pesar de los evidentes tropezones.

Lo amenazante no tarda nada en aparecer y el ambiente enrarecido se construye por acumulación de anormalidades y a empujones de la banda sonora estridente, de una cuerda para tensar los nervios, que firma el habitual Mac Quayle (Ratched); y que funciona muy bien en ciertas secuencias de montaje más elaborado. Además, la inusual amplitud de los exteriores agranda la sensación de extrañeza porque no estamos acostumbrados a ellos en American Horror Story.

El gusto de las caras conocidas

FX

A estas alturas, reencontrarse con el reparto de asiduos de la serie parece una tradición anual. Y da gusto que Ryan Murphy y Brad Falchuk cuenten de nuevo con Finn Wittrock (La La Land) y Lily Rabe (Legión) para encarnar a Harry y Doris Gardner, con Sarah Paulson (Carol) como Tuberculosis Karen, con Adina Porter (House) en la piel de la sheriff Burleson, con Evan Peters (Mare of Easttown) y la gran Frances Conroy (A dos metros bajo tierra) como Austin Sommers y Sarah Cunningham y con Leslie Grossman (Dexter) para interpretar a Ursula.

Novedades suponen en American Horror Story la pequeña Ryan Kiera Armstrong (Viuda Negra) como Alma Gardner y el archiconocido Macaulay Culkin (Solo en casa) dando vida a Mickey. Ambos y los demás, a las órdenes del director John J. Gray (9-1-1), que de momento tiene más trayectoria como asistente en Ángel (Joss Whedon y David Greenwalt, 1999-2004) o Firefly (Whedon, 2002-2003), productor en la cancelada Drive (Tim Minear y Ben Queen, 2007) o en Feud (Ryan Murphy, Jaffe Cohen y Michael Zam, 2017) o guionista que a las riendas de la realización.

No se defiende mal el cineasta estadounidense en “Cape Fear”. Pero, claro, si uno considera que está familiarizadísimo con la serie desde que se unió a la escritura de libretos en “Bitchcraft” (3x01) y que, en fin, ya ha rodado dos de 1984, los que se titulan “Mr. Jingles” (9x02) y “Final Girl” (9x09), no debe sorprendernos lo más mínimo. Sin embargo, su actividad tampoco brilla tras la cámara a excepción de la secuencia de las distintas ocupaciones a ritmo de un solo de violín. Así que, si no aumenta ni disminuye el nivel de Double Feature, será una temporada digna de American Horror Story, pero en ningún caso de las más destacadas.