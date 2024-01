El rodaje de la quinta temporada de Stranger Things ya está en marcha. Netflix ha vuelto a meter toda la carne en el asador con su serie más aclamada y exitosa. Una nueva entrega que, además, será la última, pues la serie concluirá con esta tanda de episodios. Por ello, se cerrarán las tramas de todos los personajes principales. Sin embargo, hay un actor que ha confesado que no formará parte del desenlace de la historia, a pesar de ser bastante querido entre el público.

Eduardo Franco, que dio vida al simpático Argyle, no regresará a Stranger Things. En la cuarta temporada, el personaje sirvió como alivio cómico al presentar un curioso carácter extremadamente relajado y una icónica melena negra larguísima. El amigo de Jonathan logró hacerse un hueco en el corazón de todos los fans, que agradecieron mucho las risas que proporcionaba en mitad de los dramas y terribles sucesos de la serie. Pero aquellos episodios serán los últimos en los que se le podrá ver, a pesar de que el personaje sigue vivo.

En una entrevista concedida a Steve Varley, Franco ha confesado que no estará en Stranger Things 5. La causa no es ni mucho menos su descontento con Netflix o la serie. El motivo, más bien, viene del otro lado. "Nunca me llamaron, así que imagino que eso es todo", se lamenta el intérprete. La plataforma de streaming ha decidido poner punto y final a su historia para poder centrarse en el desarrollo de otros personajes. Y es que aún queda mucho por cerrar en una serie que ha marcado una época.

¿Vuelve Eddie Munson en Stranger Things 5?

Al margen de Eduardo Franco, existe un personaje que los fans ansían volver a ver por encima de cualquier otro. Eddie Munson, interpretado por Joseph Quinn, apareció en la cuarta temporada de la serie. Excéntrico, divertido y adorable, fue un flechazo instantáneo para los seguidores de Stranger Things. Sin embargo, en el último episodio se sacrificaba heroicamente en el Mundo del Revés. Y aunque había esperanzas de que no hubiera muerto, las fotos que llegan desde el rodaje así lo confirman.

Gaten Matarazzo on the set of Stranger Things 5. pic.twitter.com/YrJcaveJ7V — 21 (@21metgala) January 11, 2024

Los paparazzi han podido captar a Gaten Matarazzo, el actor de Dustin, visitando su tumba, que ha sido vandalizada. "Arde en el infirno", ha escrito alguien con spray. Y es que para la población de Hawkins, Eddie fue un bicho raro y un criminal al que acusaron de los asesinatos de Vecna. En cualquier caso, su historia parece que continuará, aunque él ya no aparezca más en Stranger Things. De hecho, la serie ha colgado en redes sociales una foto de Matarazzo con la camiseta del Hellfire Club haciendo el gesto de los cuernos.

"¡Hellfire vive!", han añadido en la publicación, en referencia a que el legado de Eddie estará muy presente en los protagonistas. Stranger Things aún no tiene programada una fecha de estreno aproximada en Netflix. El rodaje ha sufrido varios retrasos y apenas lleva unos pocos días en marcha. Por ello, lo más normal es que la plataforma no lance sus episodios hasta finales de 2024 o, más probablemente, en algún momento de 2025.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente