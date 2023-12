Con el cierre de 2023 a la vuelta de la esquina, Google nos ha permitido echar un vistazo a las principales tendencias del año. Si bien hoy compartimos el detalle de lo que más se ha buscado en dicha plataforma a lo largo de estos 12 meses, un apartado crucial quedó fuera de la revisión: el de los videojuegos.

No obstante, los de Mountain View han publicado el repaso completo a las búsquedas más importantes a nivel general y en cada país en particular. Lo curioso es que el detalle global sí incluye cuáles han sido los videojuegos más buscados a lo largo de 2023.

Es por ello que queremos aprovechar la oportunidad de hacer un pequeño recorrido por este listado. Un ranking que, pese a incluir algunos nombres lógicos —y pesos pesados de la industria—, no está completamente libre de sorpresas.

Top 10 de videojuegos más buscados en Google este año

1 - Hogwarts Legacy

El título de Avalanche Software llegó en febrero pasado, después de múltiples demoras provocadas por la pandemia de la COVID-19. Si bien el juego estuvo en el punto de mira por un intento de boicot contra J. K. Rowling, la autora de Harry Potter, por comentarios antisemitas, la mayoría de los fanáticos se mantuvo firme y a la expectativa.

Finalmente, Hogwarts Legacy no defraudó. El juego no solo fue un éxito en ventas, sino que también recibió excelentes críticas por parte de la prensa especializada. En nuestro análisis lo catalogamos como un sueño cumplido para los fanáticos de la franquicia potteriana. No sorprende, entonces, que haya sido el videojuego más buscado en Google en 2023.

2 - The Last of Us

The Last of Us ha sido el segundo videojuego más buscado de 2023, y el principal motivo está claro: el brutal éxito de la serie de TV homónima. La adaptación del título de Naughty Dog para HBO y HBO Max revitalizó el interés por el juego que debutó en la PS3 en 2013, como también de su secuela, The Last of Us Part II (2020), que será el hilo conductor de la segunda temporada (y posiblemente también de las demás que lleguen en el futuro).

Más allá del furor por la producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, otro motivo que coloca a The Last of Us en la lista de videojuegos más buscados de 2023 es el reciente anuncio de una remasterización de Part II para PS5. Si bien algunos fanáticos han criticado este lanzamiento por considerarlo innecesario, es imposible no pensar que haya ayudado a engrosar su lugar entre las tendencias de Google.

3 - Connections

La primera gran sorpresa de este listado. Connections se ha posicionado tercero a nivel mundial entre los videojuegos más buscados en Google durante 2023. Hablamos de un juego de palabras creado por The New York Times y que, si bien se lanzó como beta a mediados de año, logró un impacto inmediato.

Connections hasta ahora no ha logrado ser un fenómeno a nivel global como Wordle, que también pertenece al NYT. Esto seguramente se deba a que su mayor nivel de popularidad se está dando en Estados Unidos. No obstante, ha hecho méritos suficientes para ganarse un lugar en este listado.

4 - Battlegrounds Mobile India

Otro videojuego que seguramente cause sorpresa por su aparición entre los 10 más buscados en Google en 2023. Como bien pueden imaginar por su nombre, se trata de una versión de PUBG Mobile especialmente desarrollada por Krafton para el público de la India.

Lo verdaderamente curioso del caso es que Battlegrounds Mobile India estuvo prohibido durante casi un año. El juego se lanzó en 2021, pero en julio de 2022 el gobierno indio impuso un veto a sus descargas por problemas de privacidad. Recién en mayo de este año volvió a estar disponible. Según la Play Store de Google, acumula más de 100 millones de descargas solo en Android.

5 - Starfield

Nadie imaginaba a Starfield fuera del Top 10 de videojuegos más buscados de 2023. Aunque es cierto que muchos pensamos que ocuparía un lugar más alto en el listado. Está claro, no obstante, que la odisea espacial de Bethesda ha sido uno de los títulos más esperados del año.

Pese a las múltiples demoras que se produjeron a lo largo de su desarrollo, Starfield no defraudó. Además, llegó para romper una extensa racha —más de un año— sin que Xbox tuviera un lanzamiento exclusivo de primer nivel. De cara a 2024, la expectación sigue alta, a la espera de la incorporación del soporte nativo para mods y otras características.

6 - Baldur's Gate 3

Otro de los grandes videojuegos de 2023 que tenía su lugar asegurado entre los más buscados en Google. Baldur's Gate 3, que acaba de llevarse el premio a juego del año en los Game Awards, tomó por asalto al sector tras su lanzamiento en PC en agosto pasado.

La propuesta de Larian Studios se volvió un hit instantáneo, especialmente tras su lanzamiento en PlayStation 5 en septiembre. Días atrás tuvo su esperado arribo a las Xbox Series X y S, aunque en el caso de la versión más económica de la consola de Microsoft, no incluye el modo cooperativo a pantalla dividida.

7 - スイカ ゲーム (El juego de la Sandía)

Esta es, sin lugar a dudas, la aparición más llamativa en el listado de videojuegos más buscados en Google este año. スイカ ゲーム, que se puede traducir como El juego de la Sandía, es un puzzle para la Nintendo Switch desarrollado por Aladdin X.

Uno de los aspectos curiosos de este caso es que no se trata de un juego nuevo. De hecho, está disponible en Japón desde hace dos años. No obstante, comenzó a hacerse muy popular dentro y fuera del territorio asiático gracias a los directos a través de YouTube y otras plataformas de vídeo. Finalmente, el juego tuvo su lanzamiento global en octubre pasado. De allí, su presencia entre las tendencias globales del año.

8 - Diablo IV

Otro título que generó tremenda expectación entre los fanáticos y que no defraudó. En nuestro análisis, calificamos a Diablo IV como el mejor RPG de acción en años. No sorprende, entonces, su presencia entre los 10 videojuegos más buscados en 2023 en la plataforma de Mountain View.

Uno de los aspectos más impresionantes del juego de Blizzard es que batió varias marcas en sus primeros días a disposición. De hecho, durante la primera semana tras su lanzamiento registró ingresos que superaron los 666 millones de dólares.

9 - Atomic Heart

Atomic Heart, de Mundfish, estuvo lejos de ser el mejor videojuego del año, aunque eso no le impidió ser de los más buscados en Google. Aunque es probable que su "popularidad" no haya sido por los motivos deseados por sus desarrolladores. El juego de disparos en primera persona, basado en una línea de tiempo alternativa ambientada en la Unión Soviética, protagonizó una de las grandes controversias de 2023.

Sus desarrolladores fueron acusados de tener lazos con Rusia y de supuestamente recolectar información de jugadores de ese país para enviársela a los servicios de inteligencia del Kremlin. Así mismo, se criticó su lanzamiento en los días previos a cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania. El estudio Mundfish, que en realidad tiene sede en Chipre, negó las acusaciones desde un primer momento.

10 - Sons of the Forest

Uno de los títulos de terror y supervivencia más esperados, Sons of the Forest cierra el listado de videojuegos más buscados de 2023. La propuesta de Endnight Games todavía no ha llegado a todas las plataformas, puesto que a comienzos de este año se lanzó en acceso anticipado para PC.

No obstante, sus primeras cifras han sido muy prometedoras, al igual que sus críticas. Se espera que llegue a consolas durante el primer trimestre de 2024, así que es probable que siga apareciendo con frecuencia en el cuadro de búsquedas de Google.

