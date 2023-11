Los rumores estaban en lo cierto: la remasterización de The Last of Us Part II para la PS5 es oficial. Sony y Naughty Dog anunciaron su lanzamiento en la noche del viernes —la madrugada europea—, luego de múltiples filtraciones en el transcurso del día. El nombre formal del juego es The Last of Us Part II Remastered.

Como era de esperarse, esta versión llegará con mejoras gráficas destinadas a explotar al máximo el hardware de la PlayStation 5. Pero también introduce contenidos adicionales y un nuevo modo de juego, como para que la experiencia sea todavía más completa.

En cuanto a las optimizaciones visuales, The Last of Us Part II Remastered incluirá mayor nivel de detalle en comparación con la versión original de PS4. Así mismo, incorpora mejores sombras y texturas. Aunque lo más notorio será, sin dudas, la posibilidad de jugar en 4K nativo si el título se ejecuta en el Modo Fidelidad. Quienes prefieran una experiencia con más FPS podrán correrlo en el Modo Rendimiento, con una resolución de 1440p escalada a 4K. En ambos casos, será necesario contar con un monitor o televisor 4K.

Así mismo, The Last of Us Part II Remastered pretenderá sacar provecho del soporte para la tasa de refresco variable de la PS5. Es por ello que ofrecerá la opción de desbloquear la tasa de fotogramas cuando se juegue en un TV compatible con VRR.

La versión nativa de The Last of Us Part II para la PlayStation 5 también brindará una integración profunda con el mando DualSense. Esto permitirá a los jugadores sacar provecho de los gatillos adaptativos y de la retroalimentación háptica para que el control sea más inmersivo, independientemente de las circunstancias de la escena. Por ejemplo, para tener una mayor sensibilidad durante los momentos furtivos y de exploración, así como una experiencia más precisa durante el combate.

The Last of Us Part II Remastered: nuevo modo de juego y contenido adicional

Tal vez la adición más importante de The Last of Us Part II Remastered sea el nuevo modo de juego No Return (Sin regreso). Los jugadores se pondrán en la piel de distintos personajes mientras intentan sobrevivir por un tiempo determinado en un escenario del tipo mazmorra, donde sus decisiones terminarán impactando en el tipo y la cantidad de enemigos que enfrentarán a su paso. Esta modalidad incorporará recompensas y la posibilidad de desbloquear skins o más personajes.

Otras características que debutarán en The Last of Us Part II para la PS5 serán el modo de “guitarra libre” y los “niveles perdidos”. Lo primero es algo que el compositor Gustavo Santaolalla había deslizado como posibilidad algunos meses atrás. Los usuarios podrán interpretar canciones con distintos instrumentos de cuerda y personajes, y aprovechar efectos de sonido y otras funciones adicionales.

Lo segundo es un recorrido por escenarios que formaban parte de la versión original de Part II y que fueron eliminados antes de su lanzamiento en 2020. Vale aclarar que no están finalizados, sino que están destinados a permitir un vistazo “tras bambalinas”, aprovechando los comentarios de los desarrolladores de Naughty Dog.

Disponibilidad y precio

Las reservas de The Last of Us Part II Remastered se abrirán el próximo 5 de diciembre. El juego estará disponible a partir del 19 de enero de 2024. Además de las versiones convencionales (en físico y digital), Naughty Dog y Sony lanzarán una edición especial llamada WLF Edition. La misma estará disponible solamente en 9 países, entre ellos España.

Quienes adquieran la WLF Edition de The Last of Us Part II Remastered para la PS5 recibirán el juego físico y su contenido digital extra en una caja de acero. El paquete incluirá 47 cartas de Society of Champions —de las cuales 8 son holográficas—, 4 pines y un parche del Frente de Liberación de Washington (WLF).

Lamentablemente, Sony todavía no ha revelado el precio de ninguna de las versiones de The Last of Us Part II Remastered. Eso sí, hay buenas noticias para quienes compraron el juego original de PlayStation 4. La compañía japonesa les permitirá obtener la nueva edición remasterizada para la PS5 a cambio de solo 10 dólares. Y lo mejor de todo es que podrán importar su evolución guardada en el título de 2020.

Sin dudas, esto es una muy buena noticia, puesto que los fanáticos que ya habían comprado The Last of Us Part II se preguntaban si tendrían que volver a pagar precio completo por la remasterización para la PS5. De todos modos, hay algunos puntos no menores a tener en cuenta y que aparecen en la letra pequeña del anuncio.

Quienes accedan al upgrade recibirán una copia digital de The Last of Us Part II Remastered, pero necesitarán sí o sí de una PlayStation 5 con unidad de disco. ¿Por qué? Porque tendrán que insertar el disco del juego original de PS4 tanto para descargar la nueva versión, como cada vez que quieran jugarla.

