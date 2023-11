The Last of Us Part II tendría muy pronto su versión nativa para la PS5. Los rumores sobre este supuesto desarrollo existen desde hace algún tiempo, y en las últimas horas se han visto reforzados por una publicación en X (Twitter) del reputado leaker PlayStation Game Size (@PlayStationSize).

El citado usuario publicó solo una imagen promocional del juego que se lanzó originalmente en 2020 para la PS4, acompañado de la referencia "PS5" y un emoji con la tilde verde. Como para no dar demasiado lugar al misterio, en una respuesta añadió "PS5 = versión nativa para PS5".

Partiendo de ese dato, Insider Gaming afirma haber cotejado su veracidad de forma independiente. De estar en lo cierto, entonces, sería solo cuestión de tiempo antes de que Sony y Naughty Dog anuncien el lanzamiento de una edición remasterizada de The Last of Us Part II para la PlayStation de última generación.

PS5 = PS5 Native Version — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 17, 2023

Ya ha comenzado a especularse con que el anuncio podría darse durante los Game Awards 2023, el próximo 7 de diciembre. Además de la entrega de premios, se espera que en el evento haya varios adelantos sobre algunos de los lanzamientos más esperados de 2024. De hecho, se rumorea que allí se mostraría el tráiler de GTA 6. ¿Habrá lugar también para la presentación de The Last of Us Part II para la PS5? Veremos.

La versión remasterizada de The Last of Us Part II para PS5 estaría al caer

Como indicamos al comienzos, los rumores sobre una versión nativa de The Last of Us Part II para la PS5 existen desde hace varios meses. La primera referencia apareció en julio, cuando Gustavo Santaolalla mencionó al pasar durante una entrevista que Naughty Dog estaba trabajando en una "versión nueva" del juego.

Si bien el compositor argentino no hizo referencia específica a que se tratara de una remasterización para la PlayStation 5, sí manifestó que su cameo en el juego sería distinto al original. Santaolalla aparece en The Last of Us Part II como un personaje no jugable (NPC) tocando un ronroco. Pero en la edición optimizada tendría una participación más interactiva. "[Los jugadores] podrán hacerme tocar ciertas canciones. Pero nada, no puedo comentar mucho más", indicó por entonces.

En octubre, en tanto, un empleado de Naughty Dog publicó en LinkedIn que había trabajado en The Last of Us 2: Remastered. Una referencia que desapareció de su perfil pocas horas más tarde, cuando la prensa especializada comenzó a especular con más fuerza sobre la existencia del proyecto y su posible anuncio.

Más allá de los rumores y las filtraciones, no se sabe qué cambios presentaría una versión nativa para PS5 de The Last of Us Part II, en comparación con la que se lanzó en 2020. Recordemos, de hecho, que si bien este juego debutó originalmente en la PS4, en 2021 recibió un parche para que los usuarios de la PlayStation 5 pudieran ejecutarlo a 60 FPS.

Tampoco hay novedades sobre si se lanzaría tanto en formato físico como en digital, o si se ofrecería solo bajo la segundo opción. O si quienes ya poseen una copia de la edición de 2020 tendrían que volver a pagar el precio completo. Por lo pronto, no queda más opción que tener paciencia. Si el anuncio de la remasterización finalmente sucede durante los Game Awards 2023, puede que la espera no sea tan prolongada.

