Naughty Dog estaría trabajando en una remasterización de The Last of Us Part II. Lo curioso del caso es que la existencia de este proyecto habría sido revelada a través de LinkedIn por un empleado del estudio.

Según reporta VGC, el desarrollador Mark Pajarillo incluyó el dato en el apartado de experiencia laboral de su perfil en la plataforma. "Responsable de supervisar la producción de todos los recursos artísticos, armas y accesorios interactivos de entorno subcontratados para dos títulos icónicos, The Last of Us: Part One y The Last of Us 2: Remastered", indicaba originalmente.

Puede que esto no revele demasiado por sí solo. No lo hace, de hecho. Sin embargo, es evidente que alguna alarma ha sonado en las oficinas de Naughty Dog porque dicha descripción ha sido posteriormente editada. Ahora dice: "Responsable de supervisar la producción de todos los recursos artísticos, armas y accesorios interactivos de entorno subcontratados para dos títulos icónicos, The Last of Us: Part One".

Sí, se quitó la mención a The Last of Us 2: Remastered, pero el enunciado no se corrigió del todo. Tal vez en el apuro por hacer control de daños, Pajarillo no ha reparado en ese detalle.

Por lo pronto, el estudio detrás de la franquicia no ha anunciado oficialmente la remasterización. No obstante, la hipotética existencia de esta iniciativa no genera mayor sorpresa, considerando que Naughty Dog ya tiene experiencia optimizando sus videojuegos.

De hecho, la primera entrega de The Last of Us se remasterizó para la PlayStation 4 en 2014, apenas un año después de su lanzamiento original en la PS3. En tanto que un remake para la PS5 tuvo su estreno en septiembre de 2022 y llegó a PC este año.

¿The Last of Us Part II se encamina a una remasterización?

No es la primera vez que se conocen pistas que apuntan a una remasterización de The Last of Us Part II. En julio, el compositor Gustavo Santaolalla dejó entrever que Naughty Dog estaba trabajando en una "versión nueva" del título que se lanzó en 2020. En una entrevista con el comediante Guille Aquino en Escucho ofertas, de Blender, el músico argentino se refirió a su cameo en la segunda parte del juego.

Santaolalla, quien aparece portando un ronroco, uno de sus instrumentos musicales favoritos y con el que compuso gran parte de la banda sonora del juego, mencionó que su participación sería más interactiva. "En la nueva edición [los jugadores] podrán hacerme tocar ciertas canciones. Pero nada, no puedo comentarte mucho más", dijo el dos veces ganador del Oscar.

Esto hace suponer que, si efectivamente una remasterización de The Last of Us Part II está en camino, no solo apunte a una mejora visual, sino también retocar algunas cuestiones vinculadas con la jugabilidad. Aun así, todavía no existen indicios sobre cuándo se podría oficializar esta aparente propuesta.

No olvidemos que quienes jugaron el título en la PS5 ya disfrutaron de una interesante optimización en el apartado gráfico. En mayo de 2021, Naughty Dog lanzó un parche para que los usuarios de la consola de última generación pudieran jugarlo a 60 cuadros por segundo, cuando en la PS4 estaba limitado a 30 FPS.

Síguenos en YouTube

Tendremos que seguir esperando para conocer más sobre esta posible remasterización. No obstante, considerando el repunte en el interés por los juegos que provocó la serie de HBO y Max, no sería raro que haya novedades en los próximos meses.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente