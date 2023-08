Hubo un tiempo en el que el Universo Cinematográfico de DC iba a tener su película individual de Batman. El Caballero Oscuro de Ben Affleck debutó en la franquicia en Batman v. Superman, continuando como uno de los personajes principales en el resto de la saga. Sin embargo, su proyecto propio no existe. Aunque estuvo muy cerca, y el propio Affleck iba a escribirla y dirigirla, finalmente, el actor abandonó y el filme fue cancelado. Pero su productor, Jay Oliva, ha confirmado ahora algunos detalles más.

En una entrevista para Inverse, el ejecutivo ha profundizado en el proyecto cancelado de Batman. Una película que, en su opinión, merecía haber llegado a cines. Y es que la trama iba a ser absolutamente inédita, pues nunca se había contado esa historia ni en los cómics, ni en cine, ni en televisión. “La película de Ben narraba algo que nunca se había cubierto en los cómics y que se construía a raíz de las historias sobre el mito de Batman durante los últimos 80 años, pero abordándolo desde una nueva perspectiva”, indica Oliva.

El productor confiesa que no puede ser más preciso en cuanto a la trama de la cinta, aunque confía en que en el futuro esto cambie. “Tal vez algún día pueda soltarlo, pero todavía no puedo hablar de ello”, comenta, esperanzado de que los fans puedan disfrutar al menos de aquel guion dentro de unos años. Porque, según cree, el texto era excepcional y tendría que haberse llevado a cabo.

“Realmente no puedo decir mucho más, aparte de que era jodidamente increíble”, rememora Oliva. “Era muy inteligente, había muchas cosas sobre él que realmente me encantaron y que desearía que se hubieran hecho realidad”, añade, puntualizando que él llegó a la película de Batman cuando ya llevaba un tiempo en desarrollo. “Según tengo entendido, había un par de borradores. Cuando me contrataron no sé si era el segundo borrador o algo así, pero eso fue lo que Geoff Johns y Ben me enseñaron”, asegura.

¿Por qué cancelaron la película de Batman de Bem Affleck?

Lo cierto es que, a pesar del guion presuntamente increíble, en última instancia el proyecto cayó por su propio peso. “Ben tuvo que abandonar por motivos personales y lo entendí perfectamente, pero el tiempo que pasé con él trabajando en ello fue fantástico”, revela Oliva. Algunos rumores señalan a la propia DC Studios como responsable, ya que no acababan de aceptar el tono de la película de Batman escrita y dirigida por Affleck.

Otras teorías apuntan al rodaje de Liga de la Justicia. El proyecto encadenó una desgracia tras otra, desde la muerte de la hija de Zack Snyder hasta los reshoots y el mal comportamiento de Joss Whedon en el rodaje. A su vez, Affleck se divorció y pasó por una severa crisis personal. Todo ello le hizo acabar muy quemado, motivo por el cual habría renunciado al personaje y a una película que los fans esperaban con ansias. Ojalá, como dice Oliva, en unos años se pueda disfrutar de esa historia. Aunque sea con otro actor interpretando al cabellero oscuro.

