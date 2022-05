Aunque The Batman acabó siendo un gran éxito como reinicio de la franquicia, la elección de Robert Pattinson para interpretar el papel del icónico héroe sigue sin ser bien vista por los puristas de la saga. Ahora, tal vez podrías darle una oportunidad; y es que este artista de efectos especiales ha sustituido el rostro del actor por el de Ben Affleck, el anterior Batman.

El vídeo ha sido creado por el usuario stryder HD. En su canal de YouTube, se describe a sí mismo como un editor de vídeo y artista de efectos especiales. A partir de sus conocimientos en el área, se ha dedicado a crear vídeos deepfake de películas y otros momentos de la cultura popular que puedan resultar divertidos para los usuarios de internet.

Por supuesto, no es el primer deepfake de este tipo que sube a su canal, pero sí que es uno muy convincente. Durante el vídeo de poco más de minuto y medio, stryder HD nos muestra la versión original de The Batman, lado a lado con su propia edición. A excepción de algunas escenas en las que el deepfake salta a la vista; stryder HD ha logrado un gran trabajo creando un resultado muy convincente. Mucho mejor que el deepfake de Elon Musk para estafar criptomonedas.

A excepción de algunas expresiones faciales un poco lavadas, el rostro de Ben Affleck se adapta bastante bien al de Robert Pattinson y a la vibra oscura de The Batman. Sin duda alguna, se trata de una de las versiones más curiosas de la película.

Este es mi Ben Affleck Vuelve como Bruce Wayne en The Batman 2, donde muestro lo que podría parecer si Ben Affleck, de hecho; volviese como Bruce Wayne en la nueva película de Batman lanzada en 2022, en lugar de Robert Pattinson, a través de la tecnología "Deep Fake". Espero que todos disfruten de esto y si lo hacen; por favor, denle a me gusta, comenten y suscríbanse para ver muchos más videos como este semanalmente. Stryder HD en la descripción de su vídeo en YouTube

Una nueva mirada al The Batman de Matt Reeves

A pesar de los detractores con los que contó la película durante su anuncio, parece que el filme ha logrado convertirse en un gran éxito internacional. De hecho, ya se ha confirmado la segunda parte de la película. Al igual que esta primera entrega, la nueva iteración contará con Matt Reeves en la silla de director, y con Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne.

Además, el productor Dylan Clark ha confirmado haber creado "una especie de mapa de dónde crecería la psicología de Bruce en dos películas más"; por lo que también podríamos esperar una tercera entrega de la saga. De esta forma, el reinicio de la gran franquicia del héroe estaría conformado por una trilogía, si todo sale como se espera.

Si todavía no has visto The Batman, la película ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max. El filme se ha convertido en uno de los más exitosos del año, y también en una de las versiones más fantásticas del héroe de Gotham que hemos podido conocer.