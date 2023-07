La tercera temporada de The Witcher, de Netflix, enfocó toda su atención en dejar claro que un cambio trascendental se avecina. No solo en el Continente, donde elfos, brujos y distintos poderes se enfrentan. sino también en la identidad de la serie. Con la salida de Henry Cavill, la historia tendrá que tomar un rumbo distinto, debido a la considerable huella que el actor deja en el personaje de Geralt de Rivia. Más allá de eso, la producción de Netflix, una de los más populares de su catálogo, entra en un terreno confuso y complicado. Reinventarse tras decisiones argumentales potencialmente fallidas y cada vez más alejadas de la popular saga literaria.

La historia de fantasía épica se ha convertido en un elemento peculiar entre las variadas opciones de la plataforma. La mayoría, proyectos destinados al consumo de una audiencia variopinta y mundial. Considerado genérico o, en el mejor de los casos, entretenimiento banal, buena parte del catálogo del servicio es de ínfima calidad. Su oferta está destinada a engrosar colecciones o completar las cientas de opciones que el suscriptor promedio puede consumir. En este contexto, la adaptación de la obra de Andrzej Sapkowski fue un riesgo para Netflix que brindó a la plataforma la oportunidad de encontrar su propia franquicia.

Tras varias adaptaciones fallidas —siendo la más recordada su fracasada alianza con Mark Millar en El legado de Júpiter—, Netflix decidió crear un universo propio. Para ello, el mundo imaginado por el escritor polaco parecía idóneo. No solo provenía de una ilustre saga literaria con un grupo de fieles seguidores. también había inspirado una franquicia de videojuegos muy popular. Por lo que su versión en la pantalla pequeña se convirtió en un éxito casi asegurado.

Henry Cavill salva el día

Al menos, eso era lo que parecía prometer la primera temporada de The Witcher. Hasta ahora, la mejor narrada y más cercana al material original. Con el actor Henry Cavill a la cabeza, lector y seguidor de la versión en papel y jugador del videojuego, la serie adquirió un aire de éxito que logró convertirse en una de las más vistas de la historia de la plataforma.

Sin embargo, The Witcher fue criticada por utilizar dos líneas de tiempo que incluían varios de los libros de la saga. Con todo, tenía una puesta en escena cuidadosa y Henry Cavill mostró su compromiso con el papel. Transformado físicamente para la interpretación, su versión del adusto, agresivo y misterioso brujo deslumbró a la audiencia. También aseguró, por el momento, que la producción conservara el mismo tono épico de los libros. Algo apreciable en los capítulos que tenían referencias directas —en ocasiones, hasta diálogos— a sus pasajes más conocidos.

No obstante, The Witcher se consideró un producto menor en un contexto de éxitos como Juego de Tronos, de HBO. Por lo que el compromiso de Netflix fue mejorar la trama y aumentar la inversión en escenarios y efectos digitales. Siempre asegurándose de conservar el conocido tono de la historia principal, tan misterioso como políticamente complejo.

Problemas en The Witcher

No obstante, su segunda temporada estuvo llena de problemas e inconvenientes durante la grabación. Se comentó la incomodidad de su actor principal con la dirección creativa de la historia —que se alejaba de la original— y el imparable aumento del coste por capítulo. Para su estreno, era patente que los conflictos habían afectado al resultado final. Más endeble, desordenada y con grandes libertades creativas, The Witcher no terminó de gustar a los seguidores más estrictos. Entre ellos, el propio Henry Cavill, que exigió —según dicen los rumores— a la sala de guionistas un mayor apego a las obras originales y su espíritu.

Bajo ese contexto, el nivel y calidad de la tercera temporada de The Witcher quedó en duda. Tras casi dos años desde el estreno de la segunda, ¿podría vencer el desinterés potencial del público? Aunque Netflix pareció escuchar las quejas y prometió mayor apego al argumento literario, las dudas se convirtieron en franca preocupación cuando se habló de descontento en el set. Algo que no hizo más que empeorar con la salida abrupta de Henry Cavill, en medio de circuntancias laborales confusas que involucraban al Universo Expandido de DC y su papel como Superman.

Más allá del escándalo de perder a su protagonista —sustituido de inmediato por Liam Hemsworth—, la serie atravesaba un momento complicado. Estaba en debate su capacidad para continuar ante cada vez más polémicas y cuestionamientos sobre su calidad y, en especial, su futura trascendencia. Tras el anuncio de su estreno, con la novedad de dividir la temporada en dos partes, la expectativa sobre el resultado era enorme. ¿Cómo lidiaría la showrunner, Lauren Schmidt Hissrich, con la pérdida de su actor principal?

Una visión del cambio un tanto mediocre

La tercera temporada de The Witcher —tanto su primera como segunda parte— decepciona por su desorden y poca estructura. Basada de manera libre en el libro La sangre de los elfos, la trama sigue a Geralt mientras intenta proteger a su pupila Ciri (Freya Allan). En el relato del cual proviene, la aventura es un viaje a través de presiones políticas y mágicas cada vez más siniestras.

Pero su adaptación pierde coherencia en favor de una despedida alegórica de su personaje principal. La producción no pierde de vista que Henry Cavill es el responsable de buena parte de la popularidad de la serie, pero el tributo al actor, hace sufrir al resto de la narración.

Poco a poco, The Witcher se vuelve un mecanismo predecible y flojo que empuja a Geralt a un único camino, el Llevar a cabo el mayor y más desinteresado sacrificio. Una idea que podría tener potencial —y dar lugar a una nueva interpretación de los libros— si el argumento al completo no careciera de interés. La transformación de Geralt de antihéroe gruñón a un padre espiritual no es creíble o comprensible. El guion toma demasiados atajos y da demasiadas explicaciones para asegurar que una gran tragedia está al caer. La que llevará a Geralt al límite de sus fuerzas y le robará su identidad.

Algo más que evidente en el octavo capítulo, apresurado y caótico. Cuando la despedida de Henry Cavill llega, la sensación es que la serie ha perdido completamente su norte. Y, lo que es peor aún, que le llevará tiempo y esfuerzo recuperarlo. ¿Podrá hacerlo? A la vista de los pobres resultados de la última entrega, todo parece indicar que no.

