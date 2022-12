Mientras todos esperábamos el regreso de Henry Cavill en la piel de Superman una vez más, ya no será así. En un impactante anuncio, el director James Gunn anunció que el actor no formará parte del proyecto, a pesar de que el propio actor lo anunció un par de meses atrás. Ahora que la jerarquía de poder cambia en el Universo DC, ¿volverá Cavill a interpretar a Geralt de Rivia en The Witcher?

La respuesta a esto es no. Henry Cavill se ha quedado sin dos de los papeles que más lo representan en el imaginario colectivo. Tras el anuncio de su retirada de DC, muchos fanáticos comenzaron a preguntarse si esto significaba el regreso del actor a The Witcher. No obstante, parece que Cavill ya ha seguido adelante, y aunque se despidió en buenos términos de la producción de Netflix, la decisión de no volver seguiría en pie.

Así lo han comentado diversas fuentes a Deadline. De esta forma, sabemos que los planes de reemplazar a Cavill con Liam Hemsworth en The Witcher siguen en pie. A partir de la cuarta temporada, será este último quien se encargue de interpretar al curtido cazador de monstruos, Geralt de Rivia.

No obstante, los acontecimientos siguen bastante recientes. Si bien es probable que Henry Cavill no regrese a The Witcher como actor principal, siempre cabe la posibilidad de verlo en cameo o en flashback, según el tratamiento de la historia. Pero, lamentablemente, parece que la decisión del actor ha sido definitiva, dejándonos sin su presencia en la serie de Netflix.

Henry Cavill deja dos de sus proyectos más grandes, ¿qué sigue para él?

Ahora que Cavill ha dejado sus dos personajes más relevantes, muchos fans tienen la duda de qué es lo que sigue para él. Una de las teorías apunta a que el actor podría regresar al Universo Extendido de DC. Si bien no en el papel de Superman, sí que podría hacerlo de varias otras formas.

DC tiene un largo historial a la hora de reutilizar actores en sus proyectos del futuro, incluso si no lo hacen con el mismo personaje al que acostumbraban. Otros actores que ya han formado parte de este universo han dado el salto a otro, el Universo Cinemático de Marvel. Puede que algún día veamos a Henry Cavill intepretando alguno de estos personajes tan queridos.

Si no, algunos fanáticos del actor ya le han conseguido el papel como el siguiente James Bond. Después de todo, el actor cumple con los requisitos para interpretar al espía más famoso del mundo: ser británico, atractivo y joven. Además, Cavill ya tiene experiencia representando a figuras detectivescas icónicas de la cultura británica, debido a su rol como Sherlock Holmes en la película Enola Holmes de Netflix.