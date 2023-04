Henry Cavill dará por terminada su participación con The Witcher al finalizar la tercera temporada. Debemos recordar que el actor, sorpresivamente, abandonó la producción el año anterior debido a supuestas diferencias creativas con los responsables de la serie. Si bien Netflix todavía no anuncia la fecha de estreno de los próximos episodios, ya sabemos cómo será el último momento de Cavill como Geralt de Livia.

Redanian Intelligence, que ha demostrado tener información bastante confiable sobre The Witcher desde hace años, se hizo eco de la escena final de Henry Cavill. Evidentemente, si eres de las personas que hace todo lo posible por evitar spoilers, te recomendamos no seguir leyendo a partir de aquí.

El citado medio menciona que Geralt de Rivia renunciará, tal como Henry Cavill, a ser un brujo. Mientras lo hace, otro personaje gritaría a lo lejos «¡Brujo!», a lo que Geralt respondería: «No, no más».

A finales del año anterior, Lauren Hissrich, showrunner de The Witcher, se pronunció sobre la partida de Henry Cavill y cómo abordarán tan significativo acontecimiento. Comentó que el adiós del actor coincidirá con un cambio de rumbo para el personaje; todo con el propósito de proteger a Ciri.

No obstante, también reconoció que, en un principio, este giro narrativo no estaba contemplado. Desde luego, tuvieron que improvisar debido a la salida de Henry Cavill.

“El gran giro de Geralt consiste en renunciar a su neutralidad y hacer todo lo posible para llegar a Ciri. Para mí, es la despedida más heroica que podríamos tener, aunque no estaba escrita para ser así. Geralt tiene una nueva misión en mente cuando volvamos con él en la Temporada 4. Es un Geralt ligeramente diferente de lo que esperábamos.»

Como seguramente sabes, Netflix decidió seguir adelante con The Witcher pese a la ausencia de Henry Cavill. El actor será reemplazado por Liam Hemsworth, hermano menor de Chris Hemsworth (Thor). Él aparecerá en la serie a partir de la cuarta temporada.

El problema para Netflix es que gran parte de la audiencia reaccionó negativamente a la incorporación de Hemsworth. No tanto por tratarse de él, sino porque la mayoría no logra imaginar el futuro de la serie sin Henry Cavill.

Es evidente que The Witcher atrajo la atención de una gran cantidad de personas que, pese a no conocer las novelas de Andrew Sapkowski ni de los videojuegos de CD Projekt Red, se subieron al barco por la simple presencia de Henry Cavill.

Cuando ya no esté presente, ¿cómo lograrán mantener el interés del público? Es una situación muy compleja con la que Netflix tendrá que lidiar. En el peor de los casos, tendrán que cancelar The Witcher.

Henry Cavill, por su parte, se encuentra atravesando una etapa complicada de su carrera. Además de abandonar The Witcher porque no estaba de acuerdo con la visión de la showrunner, también perdió el papel de Superman. Aunque él mismo anunció su regreso como el Hombre de Acero, James Gunn, el nuevo CEO de DC Films, le puso un alto. La realidad es que Cavill no cumple el perfil para del nuevo Superman que pretenden impulsar en el renovado Universo Extendido de DC.

