Los efectos del descalabro de The Flash en la taquilla siguen acumulándose. Además de que probablemente nunca veamos una secuela, los planes de una película de Batman protagonizada por Michael Keaton.

Según el director Kevin Smith, había grandes posibilidades de hacer una película llamada Batman Beyond con Michael Keaton repitiendo como Bruce Wayne/Batman. Siempre y cuando las cifras de taquilla de The Flash sean buenas. La fuente de Smith es el hijo del productor Michael Uslan, quien ha trabajado con Warner Bros en películas del caballero oscuro desde el largometraje estrenado en 1989 y dirigido por Tim Burton. De hecho, Uslan es productor ejecutivo de The Batman (2022).

Kevin Smith reveló la noticia en su podcast Fatman Beyond. "Esperaba que [a The Flash] le vaya mejor en taquilla porque el hijo de Michael Uslan me explicó que, si tenía cifras similares a The Batman [de Matt Reeves] que obtuvo 130 millones en su estreno, una de las próximas películas del superhéroe sería Batman Beyond con Michael Keaton. Así que mi reacción fue 'por favor que el film recaude muchísimo dinero'".

Pero la situación es exactamente la opuesta. The Flash ha recaudado entre 55 y 61 millones de dólares, muy por debajo de los 70 a 75 millones de dólares que analistas expertos calculaban para la última producción de DC Studios. Algunas publicaciones estadounidenses enfocadas en Hollywood, como Variety ya están llamando a la película "un desastre financiero", siguiendo la estela de Black Adam y Shazam, furia de los dioses, que han sido una decepción tanto para las audiencias como para la crítica especializada.

"Es un desastre absoluto", explica un veterano de la industria en entrevista para la publicación. "Debió recaudar unos 120 millones en su estreno dentro de Estados Unidos". The Flash no solo ha generado críticas bastante negativas por la película en sí, también por la terrible calidad de sus efectos visuales digitales y por los problemas personales de su protagonista, Ezra Miller.

La tercera película de Batman con Michael Keaton que probablemente nunca veamos

Una adaptación para la gran pantalla de Batman Beyond lleva siendo rumoreada por años. De los últimos reportes relacionados con la película es que el guionista de Fast & Furious 9, Dan Casey, estaba trabajando en una producción animada similar a Spider-Man: un nuevo universo. Luego, James Gunn y Peter Safran, una vez que tomaron el control de DC Studios, decidieron cancelar la preproducción de un largometraje live-action con Michael Keaton.

El proyecto estaba siendo desarrollado por Christina Hodson (The Flash, Birds of Prey, Batgirl). The Wrap corroboró el reporte y aseguraron que sería una adaptación de Batman Beyond. Más adelante, en el Hollywood Reporter dieron más detalles. Supuestamente DC y Warner estaban bastante emocionados con el proyecto, pero con la llegada de Gunn Y Safran, se canceló de raíz.

Batman Beyond es una serie animada estrenada en 1999 que funcionó como secuela de Batman: la serie animada. Ocurre en el futuro, en Neo-Gotham. En ella se ve como un Bruce Wayne retirado, entrena a Terry McGinnis para que se convierta en el nuevo Batman.

La serie tuvo cuatro temporadas —de 1999 a 2001— y la acompañó una película, también animada, estrenada en 2000, llamada Batman Beyond: el regreso del Joker. Tuvo tanto éxito que esta versión del caballero oscuro apareció en los cómics de DC.

