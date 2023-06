The Flash recién debuta en los cines, pero ya se habla de una posible secuela. De hecho, un nuevo rumor apunta a que la hipotética continuación de las aventuras de Barry Allen ya tiene un guion terminado, pero que su aprobación depende casi pura y exclusivamente de cómo le vaya en taquilla al filme de Andy Muschietti.

Según The Wrap, David Leslie Johnson ha sido el encargado de escribir el próximo capítulo cinematográfico de The Flash. Y si su nombre te resulta conocido es porque ya tiene experiencia en el Universo Extendido de DC, como uno de los guionistas de Aquaman.

No obstante, todo apunta a que Warner Bros. no aprobará una secuela de The Flash a la ligera. El mismo medio indica que la película del cineasta argentino debe superar un objetivo económico nada sencillo: tiene que recaudar una suma cercana a la que obtuvo The Batman, que se estrenó en 2021.

Tengamos en cuenta que el largometraje de Matt Reeves, con Robert Pattinson, superó todas las expectativas y alcanzó los 770 millones de dólares a nivel mundial. Una cifra nada despreciable, considerando que su presupuesto estuvo entre los 185 y 200 millones.

Así las cosas, entonces, The Flash —que costó alrededor de $220 millones— necesitará un desempeño superlativo en taquilla si desea una continuación. Algo que no necesariamente está asegurado, pese a que las películas de superhéroes suelen recaudar cifras exorbitantes, muchas veces haciendo caso omiso a lo que dicen las críticas. Sin ir más lejos, Aquaman estuvo lejos de ser una obra maestra, pero generó más de 1.000 millones de dólares.

The Flash debe superar a The Batman en taquilla

La cuestión con The Flash es que la volatilidad en la que se ha visto envuelta su producción, específicamente por las polémicas de Ezra Miller, hacen que hoy sea difícil predecir qué tan bien le irá con el público. Y la polarización entre los críticos tampoco ayuda a pintar una imagen demasiado clara sobre qué esperar en cuanto a desempeño comercial.

Tampoco debemos olvidar que la intención de James Gunn y Peter Safran era aprovechar The Flash para reiniciar el DCEU. No obstante, luego se supo que esto ocurrirá recién en 2025, con el estreno de Superman: Legacy.

Hemos dejado en claro que la secuela de The Flash parece no estar garantizada, por más que su guion esté terminado. Pero existe otro punto que ya está generando discusión: dónde caería una continuación, si es que recibe luz verde por parte de Warner Bros.

Es que, al igual que en los cómics, DC apostaría a crear un sello Elseworlds para sus películas. Allí recaerían las producciones que no formen parte del nuevo cánon, o que exploren historias ya conocidas de los superhéroes, pero desde un ángulo diferente. Si The Flash finalmente recibe una segunda parte, ¿puede ser parte de este universo alternativo?

Por lo pronto, no hay nada certero. Lo único que Andy Muschietti tiene en claro es que, si se aprueba una continuación y él continúa como director, Ezra Miller es irremplazable. El cineasta argentino sabe, de todos modos, que su futuro seguirá ligado al Universo Extendido de DC, puesto que estará a cargo de The Brave and the Bold, un nuevo filme de Batman.

