A pocas semanas de su estreno, crece la expectación por The Flash. Los vaivenes sufridos por la gran apuesta cinematográfica que reiniciará el Universo Extendido de DC durante su producción, especialmente por las polémicas que involucraron a Ezra Miller, parecen ser cosa del pasado. Al punto tal que Andy Muschietti, director de la película, aseguró que nadie podría reemplazar al protagonista en una hipotética secuela.

En un episodio del podcast The Discourse, que se lanzará en próximos días, el cineasta argentino no evadió las consultas sobre cómo las controversias de Miller podrían afectar su reaparición como Barry Allen en futuras producciones de la franquicia. No obstante, echó por tierra cualquier posibilidad de entregar el papel a un nuevo actor en caso de aprobarse una continuación. Al menos mientras él siga ligado al proyecto como director.

Al referirse a si Ezra Miller volvería al protagónico en una hipotética próxima entrega de The Flash, Muschietti no dejó dudas. "Si una secuela ocurre, sí. No creo que haya nadie que pueda interpretar ese personaje tan bien como ellos. Las otras representaciones son geniales, pero en esta visión particular del personaje, simplemente se destacaron al hacerlo. Y, como has dicho, los dos Barry se sienten como un personaje hecho para ellos", aseveró el cineasta.

Vale aclarar que la referencia a "ellos" al hablar de Ezra Miller se debe a que el artista es no binario y se identifica en inglés bajo los pronombres they/them. Pero lo que estas declaraciones dejan en claro es que, al menos para Andy Muschietti y su entorno, el futuro de The Flash es, básicamente, con Miller o con nadie.

"Durante el rodaje, fue brillante y el actor más comprometido y profesional. Ezra lo dio todo para este papel, tanto física, creativa, como emocionalmente", destacó Bárbara Muschietti, productora de The Flash y hermana del director.

Muschietti quiere a Ezra Miller y a nadie más para una posible secuela de The Flash

La producción de The Flash estuvo marcada por las polémicas de Ezra Miller. En abril de 2022, tras su arresto por alterar el orden en un bar de Hawái, se dijo que la cúpula de Warner Bros había mantenido una reunión de emergencia para tomar medidas al respecto. No obstante, esto fue posteriormente desmentido.

Pocos meses más tarde, en agosto, el actor volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras ser acusado de robar una casa. Suceso tras el cual ofreció sus disculpas y reconoció sufrir de "problemas de salud mental complejos" para los cuales ya disponía de tratamiento. Pese a los hechos, el estreno de The Flash nunca corrió peligro.

De hecho, el tráiler de la película ha tenido una recepción extremadamente positiva. El retorno de Michael Keaton y Ben Affleck como Batman, así como la participación de Michael Shannon, quien ya había participado de Man of Steel como el General Zod, han generado gran expectación entre los fanáticos. Lo mismo debe decirse de la aparición de Sasha Calle como Supergirl/Kara Zor-El.

Las palabras de Andy y Bárbara Muschietti son un nuevo espaldarazo al gran trabajo de Ezra Miller pese a sus controversias. Y se suman a las del propio Shannon, quien recientemente calificó al actor como "encantador y muy amable" durante el rodaje de The Flash.

Pero es una realidad que la palabra final sobre el tema estará en manos de los directivos del estudio. A comienzos de este año, Peter Safran, co-CEO de DC Studios, dejó en claro que no se había tomado una decisión sobre el futuro de Ezra Miller. "Ezra está completamente comprometido con su recuperación. Apoyamos totalmente ese viaje en el que están ahora mismo. Cuando sea el momento adecuado, cuando sientan que están listos para tener la discusión, todos descubriremos cuál es la mejor manera de avanzar", expresó.

Es lógico pensar que el éxito de The Flash —se estrena el 16 de junio— será crucial para saber qué pasará con Ezra Miller. Si la película dirigida por Muschietti está a la altura de las expectativas y triunfa globalmente, la continuidad del cineasta y el regreso del actor a la franquicia seguro sean más sencillos de resolver.

