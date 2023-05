The Flash marcará el reinicio del Universo Extendido de DC bajo la dirección de James Gunn. Si bien las primeras reacciones de la crítica son positivas, la película ha sido una de las más polémicas de los últimos años. Los escándalos de Ezra Miller amenazaron la producción, y hoy uno de sus compañeros del set se ha pronunciado al respecto.

Michael Shannon, quien repite su papel de General Zod en The Flash, mostró su empatía sobre la situación que vivió Ezra Miller. En una entrevista con Vanity Fair, el actor declaró que estaba enterado que existían problemas en la producción, aunque no se dio el tiempo de indagar. No obstante, la relación entre ambos fue más que cordial y solo existen buenos adjetivos para describirla.

Ezra fue encantador, muy amable conmigo cuando estuve allí. Es difícil hablar de eso, pero siempre le doy mucha holgura a las personas en este negocio, porque hay mucha gente del medio que tiene problemas. Cada vez que alguien está en el centro de atención siendo molestado, me siento mal por ellos. Incluso si está justificado, sigue siendo una situación horrible. Michael Shannon

Un tema importante es que Michael Shannon no se involucró al mismo nivel que hizo en Man of Steel. "Fue una experiencia totalmente diferente a Man of Steel, que fue meses y meses de mi vida, casi un año, si cuentas el entrenamiento que hicimos antes del rodaje", dijo. "En The Flash, entré y salí en un par de semanas", mencionó.

La relación con Zack Snyder también fue determinante. Shannon no se sentía cómodo en volver a interpretar al General Zod si no contaba con la aprobación del directo. Snyder le dio la bendición y el resto es historia.

The Flash podría convertirse en la gran sorpresa del año

Durante meses, muchos fanáticos de DC y las películas de superhéroes pensaron que Warner Bros cancelaría The Flash. Los problemas de Ezra Miller, que amenazaron con enviarlo a la cárcel por asalto y robo, ocuparon los titulares desde 2020. No obstante, el estudio dio el espaldarazo al actor, quien pidió disculpas por su comportamiento y reconoció sus problemas de salud mental.



“Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo. Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Estoy comprometido a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”. Ezra Miller

La película tomó un rol mayor tras la llegada de James Gunn y Peter Safran como arquitectos del Universo Extendido de DC. En un video publicado a través de su cuenta de Twitter, Gunn declaró su amor por The Flash y dijo que es una película fantástica que restablece todo el DCEU. La cinta es importante, puesto que explorará el fenómeno del multiverso, al igual que vemos en las películas de Marvel.

Con la polémica de Ezra Miller superada, Warner Bros se prepara para uno de los estrenos más importantes de verano. The Flash llegará a los cines el 16 de junio de 2023 y será la prueba de fuego de James Gunn y compañía.

